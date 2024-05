Pudu Robotics lance sa technologie avancée de nettoyage intelligent à Interclean Amsterdam

AMSTERDAM, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics (« PUDU »), leader mondial de la robotique de service, souligne son innovation dans la technologie de nettoyage intelligent et est prêt à captiver l'industrie du nettoyage avec sa première apparition à la prestigieuse Interclean Amsterdam 2024, le plus grand salon professionnel de nettoyage au monde et sans égal dans son rôle de plateforme de réseautage d'affaires internationale pour l'industrie du nettoyage et de l'hygiène.

Pudu Robotics takes part in Interclean Amsterdam 2024.

Du 14 au 17 mai, le stand de PUDU dans le Hall 5 05.317 à RAI Amsterdam servira de phare pour l'innovation, invitant les professionnels de l'industrie à explorer la nouvelle frontière du nettoyage, où ils auront l'opportunité exclusive de découvrir les avancées de pointe dans la technologie de nettoyage.

Le point d'orgue de la vitrine de cette année est sans aucun doute le lancement officiel du très attendu et nouvellement amélioré PUDU SH1, un autolaveuse-sécheuse verticale intelligente qui est prête à redéfinir l'efficacité et l'efficacité du nettoyage. Prévue pour le 14 mai entre 14:00 et 15:00, une cérémonie de dévoilement présentera aux participants ce nettoyeur de nouvelle génération. Cet événement comprendra des présentations perspicaces d'experts en produits détaillant les améliorations clés du PUDU SH1 et un aperçu des nouvelles solutions fournies par son homologue, le PUDU CC1.

En plus des introductions de produits, les visiteurs sont encouragés à participer aux démonstrations en direct qui auront lieu dans l'Arena des Robots tout au long des jours d'exposition.

Programme de démonstration quotidien de PUDU à l'Arena des Robots

- Mardi 14 mai : Sessions à 10:45, 12:30, 14:15 et 16:00

- Mercredi 15 mai : Sessions à 11:15, 13:00, 14:45 et 16:30

- Jeudi 16 mai : Sessions à 10:15, 12:00, 13:45, 15:30 et 17:15

- Vendredi 17 mai : Session à 11:30

Ces sessions offrent une expérience pratique avec le PUDU CC1 tout en facilitant l'interaction directe avec les spécialistes qui peuvent fournir des informations plus approfondies sur leurs capacités opérationnelles et avantages.

PUDU est enthousiaste à l'idée de s'engager avec d'autres innovateurs et parties prenantes qui sont désireux de développer des environnements propres futurs grâce à la technologie intelligente. En présentant son savoir-faire technologique et son engagement à faire avancer les solutions de nettoyage intelligentes, PUDU vise à présenter de nouveaux produits, à favoriser les connexions industrielles et à rechercher des partenariats potentiels à Interclean Amsterdam 2024.

Pour en savoir plus sur les dernières informations sur les produits de nettoyage et pour vivre une expérience immersive, les visiteurs peuvent s'inscrire via le lien suivant pour obtenir des billets GRATUITS de PUDU :

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service, est dédié à améliorer la productivité humaine et les standards de vie grâce à une technologie robotique innovante. Avec un accent sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près de mille brevets autorisés dans le monde entier, englobant une large gamme de technologies clés. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans diverses industries, y compris la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a expédié avec succès plus de 70 000 unités vers une variété de marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

