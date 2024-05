Pudu Robotics presenteert geavanceerde slimme schoonmaaktechnologie op Interclean Amsterdam

AMSTERDAM, 7 mei 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics ("PUDU"), een toonaangevend bedrijf in service robotica, benadrukt zijn innovatie in slimme schoonmaaktechnologie en staat klaar om de schoonmaakindustrie te betoveren met zijn eerste verschijning op de prestigieuze Interclean Amsterdam 2024, 's werelds grootste vakbeurs voor professionele schoonmaak en ongeëvenaard in zijn rol als internationaal zakelijk netwerkplatform voor de schoonmaak- en hygiëne-industrie.

Pudu Robotics takes part in Interclean Amsterdam 2024.

Van 14 tot 17 mei zal de stand van PUDU in Hal 5 05.317 in RAI Amsterdam dienen als een baken voor innovatie, waarbij vakprofessionals worden uitgenodigd om de nieuwe grenzen van schoonmaak te verkennen, waar zij exclusief de kans krijgen om de nieuwste vooruitgang in schoonmaaktechnologie te aanschouwen.

Het hoogtepunt van de showcase van dit jaar is ongetwijfeld de officiële lancering van de langverwachte en nieuw opgewaardeerde PUDU SH1, een slimme staande schrobzuigmachine die de efficiëntie en effectiviteit van schoonmaken opnieuw zal definiëren. Gepland voor 14 mei tussen 14:00 en 15:00 uur, zal een onthullingsceremonie de aanwezigen kennis laten maken met deze schoonmaakmachine van de volgende generatie. Dit evenement zal inzichtelijke presentaties omvatten van productexperts die de belangrijkste upgrades van de PUDU SH1 uitlichten en een overzicht geven van nieuwe oplossingen die zijn tegenhanger, de PUDU CC1, biedt.

Naast productintroducties worden bezoekers aangemoedigd om deel te nemen aan live demonstraties die plaatsvinden in de Robot Arena gedurende de beursdagen.

Dagelijkse Demonstratieprogramma van PUDU in de Robot Arena:

- Dinsdag 14 mei: Sessies om 10:45, 12:30, 14:15 en 16:00

- Woensdag 15 mei: Sessies om 11:15, 13:00, 14:45 en 16:30

- Donderdag 16 mei: Sessies om 10:15, 12:00, 13:45, 15:30 en 17:15

- Vrijdag 17 mei: Sessie om 11:30

Deze sessies bieden een hands-on ervaring met de PUDU CC1 en faciliteren directe interactie met specialisten die dieper inzicht kunnen geven in de operationele capaciteiten en voordelen.

PUDU is enthousiast over de samenwerking met mede-innovatoren en belanghebbenden die erop gericht zijn toekomstige schone omgevingen te ontwikkelen door middel van intelligente technologie. Door zijn technologische expertise en inzet voor het bevorderen van slimme schoonmaakoplossingen te tonen, streeft PUDU ernaar om nieuwe producten te presenteren, industriële connecties te bevorderen en mogelijke partnerschappen te zoeken op Interclean Amsterdam 2024.

Voor meer informatie en het bijwonen van deze unieke ervaring kunnen geïnteresseerden zich registreren voor gratis toegangskaarten via de link van PUDU: https://register.visitcloud.com/survey/2hdir9zqg5391?actioncode=NTWO001675WTZ&partner-contact=03bjh516im8tu

Over Pudu Robotics

Pudu Robotics, marktleider in service robotica, zet zich in om de menselijke productiviteit en levensstandaard te verbeteren door middel van innovatieve robottechnologie. Met een focus op O&O, productie en verkoop van servicero bots, heeft Pudu Robotics bijna duizend geautoriseerde patenten wereldwijd, die een breed scala aan kerntechnologieën omvatten. De robots van het bedrijf zijn op grote schaal overgenomen in verschillende industrieën, waaronder horeca, detailhandel, gastvrijheid, gezondheidszorg, entertainment, onderwijs en productie. Tot op heden heeft Pudu Robotics met succes meer dan 70.000 eenheden verscheept naar verschillende markten, met een aanwezigheid in meer dan 60 landen en regio's wereldwijd.

Voor meer informatie over zakelijke ontwikkelingen en updates, volg PUDU op Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, en Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2406274/Pudu_Robotics_takes_part_Interclean_Amsterdam_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg