Pudu Robotics wprowadza PUDU ET1, kompaktowego robota szorująco-suszącego nowej generacji opartego na sztucznej inteligencji, przeznaczonego do małych przestrzeni komercyjnych

SHENZHEN (Chiny), 13 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, globalny lider w dziedzinie komercyjnych robotów usługowych, wprowadził na rynek PUDU ET1, kompaktowego robota szorująco-suszącego nowej generacji opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego z myślą o małych przestrzeniach komercyjnych. Jako pierwszy produkt z nowej serii PUDU E, ET1 został zaprojektowany do czyszczenia powierzchni o wielkości od 100 do 800 metrów kwadratowych, w tym sklepów typu convenience, aptek, restauracji sieciowych, hoteli biznesowych i ekonomicznych oraz przestrzeni biurowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji, profesjonalnej skuteczności czyszczenia oraz pełnej automatyzacji całego procesu ET1 zapewnia zaawansowane robotyczne czyszczenie w środowiskach o dużej intensywności użytkowania i ograniczonej przestrzeni, wyznaczając nowy etap w dziedzinie czyszczenia opartego na sztucznej inteligencji dla małych przestrzeni komercyjnych.

PUDU ET1: AI-Native Compact Scrubber-Dryer Robot Speed Speed

Nowy standard kompaktowego sprzątania komercyjnego

Wraz z rozszerzaniem się automatyzacji sprzątania z dużych obiektów na mniejsze lokalizacje komercyjne, firmy potrzebują robotów, które potrafią poruszać się w ciasnych przestrzeniach bez kompromisów w zakresie wydajności i autonomii. Większe roboty mogą być trudne do wdrożenia w kompaktowych sklepach, podczas gdy mniejsze urządzenia często wymagają większej ingerencji ze strony użytkownika. PUDU ET1 rozwiązuje ten problem, łącząc kompaktową mobilność z profesjonalną skutecznością czyszczenia oraz pełną automatyzacją całego procesu przeznaczoną dla małych obiektów komercyjnych.

Skuteczne czyszczenie za jednym przejazdem

ET1 łączy w jednym robocie funkcje szorowania, zamiatania, odkurzania i mopowania na sucho. Jego konstrukcja z przednim modułem zamiatającym i tylnym modułem szorującym umożliwia usuwanie suchych zanieczyszczeń i mokrych zabrudzeń w jednym przejeździe, pomagając sklepom zwiększyć efektywność czyszczenia bez konieczności wielokrotnej pracy ręcznej.

W celu skuteczniejszego usuwania głębokich zabrudzeń ET1 łączy prędkość obrotową wałka szorującego sięgającą 800 obr./min z siłą ssania 20 kPa, aby usuwać tłuste zabrudzenia, ślady obuwia i uporczywe plamy, jednocześnie skutecznie zbierając zanieczyszczenia oraz zużytą wodę. W przypadku lepkich zabrudzeń często występujących w restauracjach, sklepach typu convenience i przestrzeniach handlowych ET1 obsługuje szorowanie gorącą wodą o temperaturze 85°C, przy czym gorąca woda jest dostarczana przez stację dokującą i utrzymywana przez robota podczas pracy.

ET1 oferuje również funkcję samoczyszczenia wałka mopującego w czasie rzeczywistym, stale odświeżając wałek w celu ograniczenia gromadzenia się zabrudzeń i pomocy w zapobieganiu wtórnemu zanieczyszczeniu. Jego konstrukcja zapewniająca czyszczenie bez pozostawiania smug szybko zbiera brudną wodę, pozostawiając podłogi suche z minimalną ilością wilgoci resztkowej oraz pomagając ograniczyć ryzyko poślizgnięć w przestrzeniach dostępnych dla klientów.

Automatyzacja wykraczająca poza samo czyszczenie

ET1 jest wyposażony w pełni zautomatyzowaną stację dokującą 8 w 1, która obejmuje automatyczne ładowanie, uzupełnianie czystej wody, odprowadzanie zużytej wody, dozowanie detergentu, płukanie wałka mopującego, płukanie listwy ssącej, wirowanie wałka w celu osuszenia oraz podgrzewanie wody. Po każdym zadaniu ET1 automatycznie wraca do stacji, aby wykonać cykl samoczyszczenia, ograniczając codzienną ręczną obsługę ze strony personelu sklepu.

ET1 oferuje również funkcję automatycznego opróżniania zanieczyszczeń, przenosząc kurz, włosy i zabrudzenia po zakończeniu czyszczenia do pojemnika, co dodatkowo ogranicza konieczność rutynowej obsługi. Ta kompleksowa automatyzacja całego procesu pozwala małym przestrzeniom komercyjnym przejść od czyszczenia wspomaganego przez roboty do bardziej bezobsługowego modelu działania.

Rozwiązanie AI Magic Cleaning dla adaptacyjnych operacji

ET1 kontynuuje rozwój technologii PUDU Cleaning opartej na sztucznej inteligencji dzięki rozwiązaniu AI Magic Cleaning, integrując systemy percepcji, sterowania ruchem i czyszczenia w jeden zintegrowany inteligentny proces roboczy. Obsługuje autonomiczne mapowanie, automatyczne rozpoznawanie zabrudzeń, mapy cieplne czyszczenia oraz adaptacyjne czyszczenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, stale optymalizując każde zadanie na podstawie warunków panujących na podłodze w czasie rzeczywistym.

Dzięki rozpoznawaniu powierzchni podłogi i zabrudzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ET1 może wykrywać krawędzie dywanów i podnosić wałek szorujący, aby utrzymać dywany w stanie suchym, a także podnosić szczotkę zamiatającą i szczotkę boczną nad rozlanymi cieczami, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się zabrudzeń i wtórnemu zanieczyszczeniu. W przypadku uporczywych zabrudzeń funkcja adaptacyjnego szorowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji automatycznie zmniejsza prędkość jazdy, zwiększa prędkość obrotową wałka oraz zwiększa przepływ wody w celu zapewnienia dokładniejszego czyszczenia.

Zaprojektowany z myślą o łatwym wdrożeniu i zastosowaniu w sieciach obiektów

ET1 został zaprojektowany z myślą o łatwym wdrożeniu, obsłudze i konserwacji w podmiotach sieciowych.

Dzięki funkcjom automatycznego mapowania i uruchamiania jednym kliknięciem personel sklepów może rozpocząć czyszczenie bez skomplikowanej konfiguracji ani ręcznego tworzenia map, co obniża bariery wdrożenia i umożliwia szybsze demonstracje działania urządzenia w sklepach.

Robot oferuje również intuicyjny system obsługi z dedykowanymi trybami dla kierowników oraz codziennych operatorów, wbudowanymi wskazówkami i funkcją aktywnych przypomnień o konserwacji.

Modułowe elementy czyszczące zostały zaprojektowane z myślą o szybkim demontażu i myciu, pomagając zespołom łatwiej utrzymywać robota w dobrym stanie oraz ograniczać długoterminowe koszty eksploatacji.

Zaprojektowany z myślą o wąskich alejkach i intensywnie użytkowanych sklepach

Zaprojektowany z myślą o rzeczywistych warunkach pracy małych przedsiębiorstw ET1 może poruszać się w przestrzeniach o minimalnym prześwicie 50 cm szerokości i 60 cm wysokości, dzięki czemu może przemieszczać się wąskimi alejkami, między regałami oraz w obszarach o ograniczonej wysokości w sklepach typu convenience, aptekach i restauracjach. Może pracować w godzinach otwarcia obiektu, ograniczając zakłócenia dla klientów i personelu, dzięki czemu całodzienne czyszczenie staje się bardziej praktyczne w dynamicznych przestrzeniach komercyjnych.

Jego funkcja czyszczenia krawędziowego pomaga również zwiększyć dokładność czyszczenia wzdłuż ścian, regałów i w narożnikach, obejmując obszary często pomijane podczas rutynowego sprzątania.

Więcej niż robot sprzątający

W zastosowaniach w handlu detalicznym ET1 może być wyposażony w opcjonalny 21,5-calowy ekran reklamowy, umożliwiający sklepom wyświetlanie promocji, kampanii produktowych i treści związanych z marką. Dzięki zarządzaniu treścią w chmurze oraz personalizowanym okleinom obudowy robot może również pełnić funkcję mobilnego punktu marketingowego w sklepie, tworząc dodatkową wartość wykraczającą poza samo czyszczenie.

Jako pierwszy produkt z serii PUDU E, ET1 stanowi strategiczne rozszerzenie portfolio rozwiązań PUDU w zakresie komercyjnego czyszczenia. Wraz z seriami PUDU CC1, MT1 i BG1 ET1 umożliwia PUDU oferowanie rozwiązań do czyszczenia w obiektach komercyjnych o różnej wielkości - od małych sklepów po duże kompleksy komercyjne, supermarkety, budynki biurowe, magazyny i obiekty logistyczne.

Według niezależnego raportu z badań rynku „2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report" autorstwa Frost & Sullivan, Pudu Robotics zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem przychodów z robotyki do komercyjnego czyszczenia, posiadając 29% udziału w rynku. Wprowadzenie ET1 na rynek dodatkowo wzmacnia pozycję lidera PUDU w dziedzinie robotyki do komercyjnego czyszczenia oraz odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie przedsiębiorstwa w rzeczywiste zastosowania komercyjne, innowacje oparte na sztucznej inteligencji oraz skalowalne rozwiązania robotyczne.

Pudu Robotics

Pudu Robotics jest globalnym liderem w dziedzinie komercyjnych robotów usługowych oraz pierwszym przedsiębiorstwem w branży oferującym pełne portfolio obejmujące roboty specjalistyczne, półhumanoidalne i humanoidalne. Według najnowszego raportu rynkowego Frost & Sullivan Pudu Robotics zajmuje pierwsze miejsce na świecie w dziedzinie komercyjnej robotyki usługowej zarówno pod względem przychodów, jak i liczby dostarczonych urządzeń. Opierając się na architekturze „One Brain, Multiple Embodiments" (Jeden system inteligencji, wiele platform robotycznych), Pudu oferuje roboty do obsługi usług, komercyjnego czyszczenia, dostaw przemysłowych oraz ogólnych zastosowań sztucznej inteligencji ucieleśnionej w branżach takich jak hotelarstwo, handel detaliczny, opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, usługi publiczne i inne. Do tej pory firma Pudu Robotics dostarczyła ponad 130 000 robotów klientom w ponad 85 krajach i regionach na całym świecie.