Společnost Pudu Robotics uvádí na trh PUDU ET1, kompaktní robotický podlahový mycí stroj (mop) s integrovanou umělou inteligencí určený pro malé komerční prostory
News provided byPudu Robotics
Aug 13, 2026, 09:53 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 13. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Pudu Robotics, vedoucí světový podnik v oblasti komerční servisní robotiky, uvedla na trh PUDU ET1, kompaktní robotický mop s integrovanou umělou inteligencí určený pro malé komerční prostory. Jako první produkt nové řady PUDU E je model ET1 určen k úklidu ploch o rozloze 100 až 800 metrů čtverečních, včetně maloobchodních prodejen, drogerií, řetězců restaurací, levných a kongresových hotelů a kancelářských prostor. Díky kompaktní konstrukci, úklidovému výkonu na komerční úrovni a plné automatizaci celého procesu přináší model ET1 pokročilý robotický úklid do prostředí s vysokou frekvencí provozu a omezeným prostorem, čímž představuje nový milník v oblasti úklidu s integrovanou umělou inteligencí pro malé komerční prostory.
Nový standard pro úklid v malých komerčních prostorách
Vzhledem k tomu, že se automatizace úklidu rozšiřuje z velkých objektů i do malých komerčních prostor, potřebují podniky roboty, které se dokážou pohybovat v omezených prostorech, aniž by tím utrpěl jejich výkon nebo autonomie. V menších obchodech může být nasazení větších robotů obtížné, zatímco menší stroje často vyžadují více ručních zásahů. PUDU ET1 tuto mezeru vyplňuje kombinací kompaktní mobility s úklidem na komerční úrovni a plnou automatizací celého procesu pro podniky s malými prostory.
Výkonné čištění v jediném průchodu
ET1 integruje drhnutí, zametání, vysávání a utírání prachu do jednoho robota. Jeho konstrukce s předním zametáním a zadním drhnutím zvládá suché nečistoty i mokré skvrny v jediném průchodu, čímž pomáhá obchodům zvýšit efektivitu úklidu bez opakované ruční práce.
Pro odstranění hlubších skvrn kombinuje model ET1 rychlost mycího válce až 800 ot./min se sacím výkonem 20 kPa, čímž odstraňuje mastnotu, šlápoty a odolné skvrny a zároveň účinně sbírá nečistoty a odpadní vodu. Pro lepkavé skvrny, které se běžně vyskytují v restauracích, samoobsluhách a maloobchodních prostorách, podporuje model ET1 mytí horkou vodou o teplotě 85 °C, přičemž horká voda je dodávána dokovací stanicí a robot ji během provozu udržuje na požadované teplotě.
Model ET1 je rovněž vybaven funkcí samočištění válečkového mopu v reálném čase, která váleček průběžně obnovuje, čímž omezuje hromadění nečistot a pomáhá předcházet sekundární kontaminaci. Jeho konstrukce zajišťující čištění beze šmouh rychle odvádí špinavou vodu, zanechává podlahy suché s minimální zbytkovou vlhkostí a pomáhá snižovat riziko uklouznutí v prostorech určených pro zákazníky.
Automatizace, která přesahuje rámec úklidu
ET1 je spárován s plně automatizovanou dokovací stanicí 8 v 1, která zajišťuje automatické nabíjení, doplňování čisté vody, odvod odpadní vody, dávkování čisticího prostředku, oplachování válečkového mopu, oplachování stěrky, odstřeďování válečku a ohřev vody. Po každém úkonu se ET1 automaticky vrací do stanice, kde absolvuje samočisticí cyklus, čímž se snižuje denní nutnost ručního zásahu ze strany pracovníků prodejny.
ET1 je rovněž vybaven funkcí automatického sběru prachu, která po dokončení úklidových úkonů odvádí prach, vlasy a nečistoty, čímž dále snižuje nároky na běžnou údržbu. Tato komplexní automatizace umožňuje malým komerčním prostorům přejít od úklidu s pomocí robotů k provoznímu modelu, který je ještě více bezobslužný.
Kouzelný úklid pomocí AI pro adaptivní provoz
Model ET1 navazuje na strategii společnosti PUDU Cleaning v oblasti technologií založených na umělé inteligenci prostřednictvím funkce kouzelný úklid pomocí umělé inteligence, která integruje systémy vnímání, řízení pohybu a čištění do jednotného inteligentního pracovního postupu. Podporuje autonomní mapování, automatické rozpoznávání skvrn, teplotní mapy čištění a adaptivní čištění pomocí umělé inteligence, přičemž průběžně optimalizuje každý úkon na základě aktuálního stavu podlahy.
Díky rozpoznávání povrchu podlahy a skvrn pomocí umělé inteligence dokáže ET1 detekovat okraje koberců a zvednout čisticí válec, aby koberce zůstaly suché, nebo zvednout zametací kartáč a boční kartáč nad rozlité tekutiny, aby se zabránilo šíření nečistot a sekundární kontaminaci. U odolných skvrn funkce adaptivní čištění pomocí umělé inteligence automaticky sníží rychlost jízdy, zvýší rychlost válce a zvýší průtok vody pro důkladnější čištění.
Navržen pro snadné nasazení a použití v řetězcích
Pro řetězce je model ET1 navržen tak, aby se snadno nasazoval, obsluhoval a udržoval.
Díky funkcím automatického mapování a spuštění jedním kliknutím mohou týmy v obchodech zahájit úklid bez složitého nastavování či ručního mapování, což snižuje překážky při zavádění a umožňuje rychlejší předvádění v obchodech.
Robot je rovněž vybaven intuitivním operačním systémem se speciálními režimy pro vedoucí pracovníky a každodenní obsluhu, vestavěným naváděním a proaktivními připomenutími údržby.
Jeho modulární čisticí komponenty jsou navrženy pro rychlé sejmutí a omytí, což týmům usnadňuje údržbu robota a zároveň snižuje dlouhodobé provozní náklady.
Navržen pro úzké uličky a rušné prodejny
Model ET1, navržený pro reálné prostředí malých podniků, se dokáže pohybovat v prostorech s minimální volnou výškou 60 cm a šířkou 50 cm. To mu umožňuje projíždět úzkými uličkami, mezerami mezi regály a prostory s nízkou výškou v samoobsluhách, drogeriích a restauracích. Může pracovat během otevírací doby a přitom minimalizovat rušení zákazníků a personálu, čímž se celodenní úklid v dynamických komerčních prostorech stává praktičtějším.
Jeho schopnost čištění podél okrajů také pomáhá zlepšit pokrytí podél stěn, regálů a rohů, takže řeší oblasti, které jsou při běžném úklidu často opomíjeny.
Více než jen úklidový robot
Pro použití v maloobchodním prostředí lze model ET1 vybavit volitelným 21,5palcovým reklamním displejem, který obchodům umožňuje zobrazovat propagační akce, produktové kampaně a obsah související se značkou. Díky správě obsahu v cloudu a přizpůsobitelným polepům konstrukce může robot sloužit také jako mobilní marketingový kontaktní bod přímo v obchodě, čímž vytváří přidanou hodnotu nad rámec úklidu.
Jako první produkt řady PUDU E představuje model ET1 strategické rozšíření portfolia komerčních úklidových řešení společnosti PUDU. Společně s řadami PUDU CC1, MT1 a BG1 umožňuje model ET1 od PUDU poskytovat úklidová řešení pro komerční prostory různých velikostí, od malých obchodů po velké komerční objekty, supermarkety, kancelářské budovy, sklady a logistická zařízení.
Podle Nezávislé studie o globálním trhu v oblasti zabudované inteligence a komerční servisní robotiky za rok 2025 od společnosti Frost & Sullivan zaujímá Pudu Robotics s podílem 29 % na trhu první místo na světě v tržbách v oblasti robotiky pro komerční úklid. Uvedení modelu ET1 na trh dále posiluje vedoucí postavení společnosti PUDU u robotiky pro komerční úklid a odráží dlouhodobý závazek společnosti k reálným komerčním scénářům, inovacím založeným na umělé inteligenci a škálovatelným robotickým řešením.
O společnosti Pudu Robotics
Pudu Robotics je vedoucím světovým podnikem v oblasti komerční servisní robotiky a první firmou v oboru, která nabízí kompletní portfolio zahrnující specializované, polohumanoidní i humanoidní roboty. Podle nejnovější zprávy o stavu trhu od společnosti Frost & Sullivan zaujímá Pudu Robotics celosvětově první místo u komerční servisní robotiky, a to jak z hlediska tržeb, tak objemu dodávek. Na základě architektury „jeden mozek, více provedení" nabízí Pudu roboty pro poskytování služeb, komerční úklid, průmyslové doručování a obecné aplikace s fyzicky zabudovanou umělou inteligencí v odvětvích, jako je pohostinství, maloobchod, zdravotnictví, výroba, školství, veřejné služby a další. K dnešnímu dni dodala společnost Pudu Robotics více než 130.000 robotů zákazníkům ve více než 85 zemích a regionech.
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