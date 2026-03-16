Pure DC completa con éxito la primera prueba de concepto de biometano en un centro de datos de Europa

El campus de Dublín logra un 100% de descarbonización de su uso de gas natural

DUBLÍN, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pure Data Centres Group (Pure DC), empresa dedicada al desarrollo y la gestión de centros de datos de hiperescala para la nube y la inteligencia artificial, ha anunciado hoy que ha logrado la descarbonización al 100 % de su consumo de gas natural durante 2025 gracias a la primera prueba de concepto (PoC) de biometano realizada con éxito en Europa.

A lo largo de 2025, todo el consumo operativo de gas natural se compensó con biometano renovable, utilizando atributos de gas certificados de forma independiente y metodologías de contabilidad reconocidas en Irlanda y Europa. Pure DC utilizó Garantías de Origen de Gas Renovable (RGGOs) irlandesas y Garantías de Origen (GOs) de biometano europeas. Estos certificados se obtuvieron y retiraron sobre una base de megavatios-hora para igualar el consumo de gas, y cumplían los requisitos reconocidos de sostenibilidad, trazabilidad y cadena de custodia, en consonancia con las prácticas del mercado europeo de gas renovable, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS), los criterios técnicos de RE100 y los marcos más amplios de descarbonización corporativa y de información climática.

La prueba de concepto (PoC) se ajustaba a la política irlandesa sobre centros de datos y descarbonización, que da prioridad a la reducción de emisiones, la transparencia y la transición progresiva para abandonar el uso sin restricciones de combustibles fósiles, al tiempo que reconoce el papel de los gases renovables como solución de transición en los casos en que el despliegue a través de la red eléctrica se vea limitado a corto plazo.

La PoC también se alinea con la Estrategia Nacional de Biometano de Irlanda, que establece una hoja de ruta política para ampliar la producción sostenible de biometano y estimular la demanda de gas renovable en toda la economía. Al adquirir atributos de biometano certificado vinculados a las inyecciones en la red de gas, Pure DC contribuye a las señales de demanda del mercado que sustentan el desarrollo del sector del gas renovable de Irlanda. Se espera que esto sirva de estímulo para hacer crecer el mercado nacional de gas renovable de Irlanda, al tiempo que se reducen las emisiones operativas.

Pure DC reconoce que el gas renovable es una medida de transición más que un resultado definitivo. En consonancia con la política irlandesa, la empresa está evaluando activamente los acuerdos de compra de biometano (BPA) irlandeses y las importaciones de biometano de la UE en curso para mejorar la fiabilidad del suministro y fomentar el desarrollo del mercado local de gas renovable.

Al mismo tiempo, Pure DC está impulsando estrategias a largo plazo en consonancia con la política de grandes consumidores de energía y el Plan de Acción Climática de Irlanda, entre las que se incluyen la integración de proyectos locales de energías renovables, la implementación de medidas de gestión de la demanda, el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía y un diseño integrado de la red, así como la adopción de medidas de eficiencia energética para reducir aún más la intensidad de las emisiones.

DUB01 lleva en funcionamiento desde 2024 y admite cargas de trabajo de alta densidad con una infraestructura de refrigeración y energía de vanguardia. Situado en la zona de Ballycoolin, rica en fibra óptica, el emplazamiento está diseñado para suministrar 54 MW repartidos en tres centros de datos: DUB01 (14 MW), DUB02 (24 MW) y DUB03 (16 MW). En 2023, adquirimos 25 acres adicionales al oeste del emplazamiento, lo que permite una futura ampliación de 90 MW, siempre que se obtengan los permisos y la energía necesarios.

El campus incorpora prácticas sostenibles, como el uso de biocarbón en el paisajismo para reducir el consumo de agua, y aceite vegetal hidrotratado (HVO) para la generación de energía de respaldo y de uso principal a corto plazo. El emplazamiento cuenta con una infraestructura energética in situ diseñada para una resiliencia operativa del 99,999 %, respaldada por una conexión de gas térmico de 200 MW. Siempre que sea viable, el proyecto permite la futura exportación de calor a redes de calefacción urbana, lo que ofrece beneficios potenciales a la comunidad local y a las empresas, así como la oportunidad de disponer de capacidad de generación despachable para cumplir con las obligaciones de resiliencia y apoyo a la red, en consonancia con la política de Irlanda sobre grandes consumidores de energía.

Notas a los editores:

Acerca de Pure Data Centres Group: Pure DC construye y gestiona centros de datos en Europa, Oriente Medio y Asia para algunos de los hiperescaladores más grandes del mundo. Nos especializamos en superar retos complejos, como la disponibilidad de terrenos, las limitaciones energéticas y los obstáculos normativos. Nos comprometemos a impulsar un cambio positivo y duradero, a reducir el impacto medioambiental de la infraestructura digital y a establecer relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes, socios y comunidades.

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