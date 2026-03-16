Pure DC réalise la première démonstration de faisabilité d'un centre de données alimenté au biométhane en Europe

Le campus de Dublin parvient à décarboner 100 % de sa consommation de gaz naturel

DUBLIN, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pure Data Centres Group (Pure DC), le développeur et l'exploitant de centres hyperscale cloud et centres de données IA, a annoncé aujourd'hui avoir atteint une décarbonation de 100 % de la consommation de gaz naturel en 2025 grâce à la première preuve de concept (PoC) de biométhane réussie en Europe.

Tout au long de l'année 2025, l'ensemble de la consommation opérationnelle de gaz naturel a été compensée par du biométhane renouvelable, en utilisant des attributs de gaz certifiés de manière indépendante et des méthodes comptables irlandaises et européennes reconnues. Pure DC a utilisé les garanties de gaz renouvelable d'origine irlandaise (Irish Renewable Gas Guarantees of Origin, RGGO) et les garanties d'origine (Guarantees of Origin, GO) européenne pour le biométhane. Ces certificats ont été obtenus et retirés sur la base de mégawattheures pour correspondant à la consommation de gaz, et ils répondent à des exigences reconnues en matière de durabilité, de traçabilité et de chaîne de contrôle. Ils sont également alignés sur les pratiques de gaz renouvelable du marché européen, sur le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE), sur les critères techniques de la norme RE100, ainsi que sur les cadres plus larges de décarbonation et de production de rapports sur le climat des entreprises.

La PoC s'est révélée conforme à la politique irlandaise en matière de centres de données et de décarbonation, qui donne la priorité à la réduction des émissions, à la transparence et à la transition progressive vers l'abandon de l'utilisation continue des combustibles fossiles, tout en reconnaissant le rôle des gaz renouvelables en tant que solution transitoire lorsque le déploiement à l'échelle du réseau est restreint à court terme.

Le programme d'action s'aligne également sur la stratégie nationale irlandaise sur le biométhane, qui définit une feuille de route politique pour augmenter la production de biométhane durable et stimuler la demande de gaz renouvelable dans l'ensemble de l'économie. En s'approvisionnant en attributs de biométhane certifiés liés aux injections dans le réseau de gaz, Pure DC participe aux signaux de la demande du marché qui soutiennent le développement du secteur du gaz renouvelable en Irlande. On espère que cela stimulera la croissance du marché irlandais du gaz renouvelable tout en réduisant les émissions liées à l'exploitation.

Pure DC reconnaît que le gaz renouvelable est une mesure transitoire plutôt qu'un but final. Conformément à la politique irlandaise, l'entreprise évalue activement les accords d'achat de biométhane (Biomethane Purchase Agreements, BPA) irlandais ainsi que les importations de biométhane en cours dans l'UE afin d'améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et de favoriser le développement du marché local du gaz renouvelable.

Parallèlement, Pure DC met en œuvre des stratégies à plus long terme conformes à la politique irlandaise sur les grands consommateurs d'énergie et au Plan d'action pour le climat. Ces stratégies comprennent l'intégration de projets de développement durable à l'échelle locale, la mise en œuvre d'une gestion de la demande, le déploiement du stockage de l'énergie, ainsi que l'adoption d'une conception intégrée du réseau et de mesures d'efficacité énergétique afin de continuer à réduire l'intensité des émissions.

DUB01 est opérationnel depuis 2024 et prend en charge des charges de travail à haute densité grâce à une infrastructure de refroidissement et d'alimentation de pointe. Situé dans la région de Ballycoolin, riche en fibres, le site est conçu pour fournir 54 MW à trois centres de données : DUB01 (14 MW), DUB02 (24 MW), DUB03 (16 MW). En 2023, nous avons acquis 25 acres supplémentaires à l'ouest du site, permettant une expansion future de 90 MW, sous réserve de l'obtention des autorisations et de la puissance atteignable.

Le campus intègre des pratiques durables, en utilisant notamment du biochar pour l'aménagement paysager afin de réduire la consommation d'eau, ainsi que de l'huile végétale hydrotraitée (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) pour produire de l'électricité primaire de secours à court terme. Le site comprend une infrastructure énergétique conçue pour une résilience opérationnelle de 5 neufs, soutenue par un système thermique d'alimentation en gaz 200 MW. Lorsque cela sera possible, le développement offrira la possibilité d'exporter de la chaleur vers les réseaux de chauffage urbain, ce qui pourrait offrir des avantages aux communautés et aux entreprises locales. Il permettra également de disposer d'une capacité de production distribuable afin de répondre aux obligations de résilience et de soutien au réseau, conformément à la politique irlandaise relative aux grands utilisateurs d'énergie.

Notes aux rédacteurs :

À propos de Pure Data Centres Group : Pure DC construit et exploite des centres de données en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour certains des plus grands hyperscalers du monde. Nous sommes spécialisés dans la résolution de problèmes complexes liés notamment à la disponibilité des terrains, aux contraintes énergétiques et aux obstacles réglementaires. Notre mission est de susciter des changements positifs et durables, de réduire l'impact environnemental des infrastructures numériques et d'établir des relations de confiance à long terme avec nos clients, nos partenaires et les communautés.

Pour en savoir plus sur Pure DC, rendez-vous sur www.puredc.com

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