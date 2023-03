PureSoftware apresenta módulo de escuta de rede 5G no Mobile World Congress 2023

CINGAPURA e NOVA DELI, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- PureSoftware Uma empresa global de produtos de software e serviços digitais exibiu uma demonstração ao vivo de seu recém-lançado produto de software 5G, o Network Listening Module (NLM) no MWC Barcelona de 2023. O novo produto de software foi desenvolvido para facilitar a implementação de pequenas células 5G para aplicações internas e sincronização de elementos de rede. A solução pode ser adaptada para atender às necessidades de ODMs e players de telecomunicações.

O Network Listening Module (NLM) é uma solução ideal para Redes Auto-Organizadas (SON), abordando apagões de GPS, oferecendo e referência de frequência e tempo e reduzindo o custo operacional de implementação de antenas de GPS. Ao unificar o NLM com o SON, as pequenas células 5G podem se auto-ajustar e ajustar suas configurações de acordo com seu ambiente, evitando quaisquer possíveis conflitos com outras estações base.

Anil Baid, fundador e diretor de estratégia da PureSoftware, disse: "A solução de software NLM ajudará nossos clientes com fácil implementação de pequenas células 5G em linhas de montagem de alta precisão, monitoramento automatizado e operações de manutenção e engenharia centralizadas. A solução também suportará a embalagem de produtos assistidos por visão, bots de serviço, entretenimento imersivo e muito mais". Ele acrescentou: "A Arttha5G está transformando o setor do 5G, oferecendo soluções 5 G compatíveis com a O-RAN, permitindo que as empresas façam uma transição mais tranquila para redes sem fio modernas".

Construído com base na tecnologia NXP LayersF1® Access LA9310 silicon, o software NLM da PureSoftware oferece um tempo mais rápido para o mercado e redução do custo de desenvolvimento para implementação acelerada.

"Entendemos a necessidade de redes confiáveis e eficientes. A solução NLM foi projetada para suportar redes em vários setores, eliminando as necessidades dispendiosas de implementação de GPS. Na PureSoftware, temos o compromisso de oferecer aos nossos clientes as mais recentes soluções 5G compatíveis com O-RAN que excedam as necessidades de rede de última geração de nossos clientes", acrescentou Noy Kucuk, vice-presidente sênior da PureSoftware.

A PureSoftware se dedica a oferecer soluções de software 5G, que estão em conformidade com os padrões O-RAN, aos renomados Original Design Manufacturers (ODMs), Original Equipment Manufacturers (OEMs) e operadoras de telecomunicações em todo o mundo. O pacote de soluções de software Arttha5G para unidade de rádio com base em FR1 e FR2, integrou pequenas células e NLM, beneficia clientes e operadoras com baixo custo de propriedade, eficiência energética e tempo rápido às possibilidades do mercado.

A PureSoftware é uma empresa global de produtos de software e serviços digitais que vem impulsionando a transformação das principais empresas do mundo entre diversos setores verticais, como serviços bancários e financeiros, telecomunicações, saúde, jogos e entretenimento. A Arttha, da PureSoftware, é uma plataforma de tecnologia financeira de confiança global. Ela ajuda as empresas a adotar soluções digitais nas áreas de bancos de consumo e MSME, bancos de agências/sem franquias, empréstimos digitais, pagamentos, BNPL e gestão de comerciantes. A Arttha5G é uma plataforma 5G compatível com ORAN que permite que empresas implementem soluções front-end de RF digital para otimização de conectividade.

