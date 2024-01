PureSoftware certifié Great Place to Work® pour la troisième fois consécutive

NOIDA, Inde, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- PureSoftware a été certifié Great Place to Work® en Inde (de janvier 2024 à janvier 2025) pour la troisième année consécutive. Cette certification renforce l'engagement de l'entreprise à accorder à la priorité à son personnel et à offrir l'excellence à ses clients. PureSoftware a travaillé avec application pour améliorer l'expérience des employés par le biais de ses politiques et de ses pratiques centrées sur les personnes, visant une amélioration continue.

Great Place To Work

« Nos valeurs fondamentales ont jeté les bases d'un lieu de travail exceptionnel qui favorise des performances élevées, la confiance, l'égalité, l'intégrité et la camaraderie. L'obtention de la certification Great Place to Work pour la troisième année consécutive témoigne de l'expérience positive des membres de notre équipe et des opportunités qu'ils rencontrent ici, a déclaré Manish Sharma, directeur général de PureSoftware. Nous nous engageons à renforcer les fondements de l'entreprise par le biais d'initiatives centrées sur les employés telles que OWL, MIND, PureFit, PS Cares, InTouch with the CEO, Decode, et d'autres encore. »

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, ils ont interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et ont utilisé ces connaissances approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Leur plateforme d'enquête auprès des employés fournit aux dirigeants les informations, les rapports en temps réel et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques en matière de ressources humaines. L'Institut est au service d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et d'agences gouvernementales dans plus de 60 pays et mène des recherches pionnières sur les caractéristiques des lieux de travail de qualité depuis plus de trois décennies.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.greatplacetowork.in/

À propos de PureSoftware

PureSoftware est une société internationale de produits logiciels et de services numériques qui favorise la transformation des plus grandes entreprises mondiales dans divers secteurs verticaux, notamment la banque, les services financiers et les assurances, les sciences de la vie et la santé, la haute technologie et les communications, la vente au détail et la logistique, ainsi que les jeux et le divertissement.

Arttha, de PureSoftware, est une plateforme technologique financière mondiale de confiance. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines des services bancaires aux consommateurs et aux PME, des services bancaires par agence/sans agence, des prêts numériques, des paiements, de la BNPL et de la gestion des commerçants. Arttha5G est une plateforme 5G conforme aux normes O-RAN qui offre une latence ultra-faible, des vitesses de données maximales de plusieurs Gb/s, une fiabilité, une capacité de réseau massive et une expérience utilisateur plus harmonieuse.

Pour plus d'informations, consultez www.puresoftware.com