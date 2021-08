PureSoftware remporte le prix Best Consulting Partner Award 2021 d'Automation Anywhere

KUALA LUMPUR, Malaisie, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- PureSoftware , une société de services et de produits logiciels de nouvelle génération, a été nommée Partenaire Automation Anywhere de l'année 2021 dans la catégorie Best Consulting Partner de la région de l'ANASE. Automation Anywhere a présenté les prix ASEAN Partner Awards 2021 pour récompenser les partenaires pour leur dévouement à fournir dans la région de l'ANASE des solutions et des services sur lesquels les clients comptent pour automatiser leurs activités de manière intelligente.

Le prix Consulting Partner of the Year témoigne de la vision et du leadership de PureSoftware dans l'espace de consultation intelligent sur l'automatisation et de son engagement à offrir une expérience client agréable.

PureSoftware est un partenaire Automation Anywhere qui aide l'entreprise à atteindre des performances et un succès client exceptionnels. Ses solides capacités techniques et son expertise en conseil sur l'automatisation des processus robotisés ont permis à Automation Anywhere de connaître un succès client reproductible accéléré en une seule année.

« Nous apprécions notre partenariat avec Automation Anywhere », déclare Sameer Jain , responsable commercial de PureSoftware. « Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux de Consulting Partner of the Year. Le partenariat nous a aidés à créer de la valeur pour les clients finaux en tirant parti des robots cognitifs, via l'innovation, en maintenant l'expérience client au cœur de nos préoccupations. Ce prix témoigne de l'engagement indéfectible de notre équipe malaisienne et de ses efforts incessants pour améliorer l'agilité de l'entreprise grâce à l'automatisation intelligente des processus. »

« Automation Anywhere est ravie de reconnaître l'implication de PureSoftware en lui décernant ce prix », a déclaré Dmitri Chen, vice-président exécutif d'Automation Anywhere pour l'Asie-Pacifique et le Japon. « PureSoftware s'est imposée comme un leader incontestable auprès des organisations, les aidant à accélérer l'automatisation dans la région de l'ANASE. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec PureSoftware pour aider les entreprises à se transformer, tout en faisant, dans le même temps, le bonheur de leurs clients et leurs employés. »

À propos de PureSoftware :

PureSoftware est une entreprise de produits et de services qui met l'accent sur la création d'une expérience client différenciée, l'accélération de la durée de cycle et l'amélioration des résultats commerciaux grâce à l'intégration de solutions numériques, à l'automatisation robotique et à des modèles commerciaux non linéaires. Son organisation mondiale de prestation de services propose des solutions fiables, fondées sur la technologie, qui répondent aux critères de performance, de qualité, de délai de mise sur le marché, de personnalisation rapide et d'assistance. Pour en savoir plus sur le centre d'excellence spécialisé dans l'automatisation robotisée des processus et sur la pratique intelligente d'automatisation des processus de PureSoftware, consultez le site : https://puresoftware.com/robotics-process-automation/

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est un leader mondial de l'automatisation des processus robotisés, qui permet aux entreprises du monde entier de créer une main d'œuvre numérique et intelligente, à la pointe de la technologie, en automatisant un large éventail de processus, en s'appuyant sur leur plateforme innovante.

