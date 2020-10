PwC: Las tecnologías Blockchain (cadena de bloques) podrían impulsar la economía global en USD 1,76 billones en 2030 a través de niveles elevados de seguimiento, rastreo y confianza

LONDRES, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo análisis de PwC muestra que la tecnología Blockchain tiene el potencial de impulsar el producto bruto interno (PBI) global en USD 1,76 billones durante la próxima década.

Esa es la conclusión fundamental de un nuevo informe de PwC, "Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain", que evalúa cómo se utiliza actualmente la tecnología y explora el impacto que podría tener Blockchain en la economía global. A través del análisis de los cinco principales usos de la tecnología Blockchain, clasificados por su potencial para generar valor económico, el informe mide el potencial de la tecnología para generar valor en toda la industria, desde los sectores de salud, gubernamental y servicios públicos hasta los de producción, finanzas, logística y minorista.

"Hace mucho tiempo que la tecnología Blockchain se ha relacionado con las criptomonedas como Bitcoin, pero tiene muchísimo más para ofrecer, particularmente en cómo las organizaciones públicas y privadas protegen, comparten y utilizan información", expresó Steve Davies, líder global de Blockchain and Partner, PwC UK.

"Mientras que las organizaciones intentan resolver los impactos de la pandemia de COVID-19, se han agilizado muchas tendencias perturbadoras. El análisis revela el potencial de la tecnología Blockchain para apoyar a las organizaciones en cómo reconstruyen y reconfiguran sus operaciones respaldadas por mejoras en la confianza, transparencia y eficiencia en todas las organizaciones y la sociedad".

El informe identifica cinco áreas clave de aplicación de la tecnología Blockchain y evalúa el potencial para generar valor a través de un análisis económico y una investigación en la industria. El análisis sugiere un momento clave para el cambio en 2025, ya que se espera que se adopten las tecnologías Blockchain a gran escala en toda la economía global.

El seguimiento y rastreo de productos y servicios, o procedencia, que surgió como una nueva prioridad para las cadenas de suministro de muchas empresas durante la pandemia de COVID-19, tiene el mayor potencial económico ( USD 962 mil millones). La aplicación de la tecnología Blockchain puede ser amplia y apoyar a empresas de industrias pesadas, como la minería, hasta marcas de indumentaria, al responder al aumento en el escrutinio público y de inversionistas en relación al abastecimiento sustentable y ético.

Servicios financieros y de pagos, como la utilización de monedas digitales o el apoyo de inclusión financiera a través de pagos o giros transfronterizos ( USD 433 mil millones).

Gestión de identidad ( USD 224 mil millones), como documentos de identidad personales o credenciales y certificados profesionales, para poder frenar el fraude y el robo de identidad.

Aplicación de tecnología Blockchain en contratos y resolución de controversias ( USD 73 mil millones), o en estrategias de atracción y retención de clientes ( USD 54 mil millones) como en los programas de fidelidad, con los que se amplía aún más el potencial de esta tecnología en un rango mucho mayor para sectores industriales públicos y privados.

El éxito de la tecnología Blockchain dependerá de un entorno de políticas de apoyo, un ecosistema comercial que esté en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología, y una combinación ideal de industrias.

De todos los continentes, es posible que Asia obtenga los mayores beneficios económicos de la tecnología Blockchain. En cuanto a los países, la tecnología Blockchain podría generar la máxima utilidad neta en China (USD 440 mil millones) y los Estados Unidos (USD 407 mil millones). También se estima que otros cinco países, Alemania, Japón, Reino Unido, India y Francia, obtendrán utilidades netas superiores a USD 50 mil millones.

No obstante, los beneficios para cada país son diferentes; economías enfocadas en la producción como China y Alemania se beneficiarían más de la procedencia y trazabilidad, mientras que Estados Unidos se beneficiaría más con su aplicación en la titulización y pagos, así como en la gestión de identidad y credenciales.

A nivel sectorial, los mayores beneficiarios podrían ser los sectores de administración pública, educación y salud. PwC estima que estos sectores recibirán beneficios de aproximadamente USD 574 mil millones en 2030 al capitalizar las eficiencias que aportará la tecnología Blockchain al sector de identidades y credenciales.

Mientras tanto, existirán mayores beneficios para los servicios comerciales, comunicaciones y medios, mientras que los mayoristas, minoristas, fabricantes y servicios de construcción, se beneficiarán con el uso de la tecnología Blockchain para atraer consumidores y cumplir con las exigencias de procedencia y trazabilidad.

El potencial de Blockchain de considerarse parte de la futura estrategia de las organizaciones se vincula con el informe de PwC con líderes empresariales, el cual reveló que casi dos tercios de los directores ejecutivos (61 %) expresaron que colocan la transformación digital de las operaciones y procesos comerciales centrales entre sus tres principales prioridades, mientras se recuperan de los efectos de la COVID-19.

"Uno de los mayores errores que pueden cometer las organizaciones al implementar tecnologías emergentes es dejarlas en el ámbito del entusiasmo del equipo. Se requiere el apoyo de los profesionales de primera línea para trabajar, identificar la oportunidad estratégica y el valor, y facilitar el nivel correcto de colaboración dentro de una industria", comentó Steve Davies. "Dado el grado de disrupción económica que enfrentan las organizaciones en la actualidad, establecer usos de pruebas de concepto que se puedan extender y ampliar si son exitosas, permitirá que las empresas identifiquen el valor, a la vez que generan confianza y transparencia en la solución para cumplir con el potencial de Blockchain".

El informe advierte que, en el caso de que se produzca el impacto económico de la tecnología Blockchain, será necesario gestionar el consumo excesivo de energía. Las crecientes medidas que adopten las empresas y los gobiernos con respecto al cambio climático, incluso los compromisos con la transformación a cero emisiones netas, implicarán que las organizaciones deban considerar nuevos modelos para unificar y compartir recursos de infraestructura, a fin de reducir su dependencia en centros de datos tradicionales y su consumo de energía relacionada con la tecnología en general.

Metodología: El informe de PwC observa el impacto que genera la tecnología Blockchain en el PBI, que es el valor neto adicional de los bienes y servicios dentro de una economía, como consecuencia de dicha tecnología. Este estudio ofrece un escenario del impacto que podría provocar la tecnología Blockchain en la economía global en 2030, si el uso y la calidad de los productos y servicios disponibles se desarrollan según lo esperado. Este informe no consideró los impactos de la COVID-19 por separado. No obstante, debido a la forma en que la pandemia ha incentivado el trabajo remoto y las soluciones tecnológicas en todos los sectores, el análisis tomó un enfoque prudente al momento de estimar el impacto económico de Blockchain. Puede obtener más información sobre la metodología en el informe. Este informe es parte de una serie de informes de PwC, que evalúan el impacto económico y los casos de uso prácticos para las tecnologías emergentes, incluidas la Inteligencia artificial (IA), la Realidad aumentada y virtual, y laBlockchain. PwC hace referencia a la red de PwC o a una o más de sus empresas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Visite www.pwc.com/structure para obtener más información.

Acerca de PwC

En PwC, nuestro objetivo es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de empresas en 157 países con más de 276.000 empleados comprometidos a ofrecer calidad en los servicios de seguridad, asesoramiento e impuestos. Visítenos en www.pwc.com para obtener más información y hacernos saber qué es importante para usted.

