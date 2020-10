- PwC: Las tecnologías blockchain podrían impulsar la economía mundial en 1.760 billones de dólares estadounidenses para el año 2030 por medio de la subida de los niveles de seguimiento, traza y confianza

- El seguimiento y traza de los productos y servicios presenta el mayor potencial económico (962.000 millones de dólares estadounidenses)

- Los sectores de la administración pública, formación y cuidado de la salud serán los que más se beneficien

- Blockchain podría tener el potencial más elevado de beneficio neto en China (440.00 millones de dólares estadounidenses) y en Estados Unidos (407.000 millones de dólares estadounidenses.

LONDRES, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo análisis realizado por medio de PwC demuestra que la tecnología blockchain tiene potencial para impulsar el producto interior bruto (PIB) mundial en 1.760 billones de dólares estadounidenses en la próxima década.

Ese es el descubrimiento principal del nuevo informe de PwC titulado Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain , en el que se evalúa cómo la tecnología se usa en la actualidad y se explora el impacto de blockchain en la economía mundial. Por medio del análisis de los cinco principales usos de blockchain, clasificados según su potencial para generar un valor económico, el informe pondera el potencial de la tecnología para crear valor en la industria, abarcando desde el cuidado de la salud, gobierno y servicios públicos hasta la fabricación, finanzas, logística y venta al por menor.

"La tecnología blockchain lleva tiempo asociada con criptodivisas, como Bitcoin, pero hay mucho más que ofrecer, sobre todo cómo las organizaciones públicas y privadas aseguran, comparten y usan los datos", comentó Steve Davies, líder mundial de blockchain y socio de PwC UK.

"Al tiempo que las organizaciones luchan con los impactos de la pandemia de la COVID-19, hay muchas tendencias innovadoras que se han acelerado. El análisis demuestra el potencial para blockchain en lo que respecta al apoyo de las organizaciones sobre cómo se reconstruyen y configuran sus operaciones, subrayadas por las mejoras en la confianza, transparencia y eficacia en las organizaciones y la sociedad".

El informe identifica cinco áreas de aplicación principales de blockchain y evalúa su potencial para generar un valor económico que utilice los análisis económicos y la investigación de la industria. Los análisis sugieren un punto saliente para 2025 a la vez que las tecnologías blockchain se espera se adopten a escala en la economía mundial.

La procedencia y seguimiento de los productos y servicios – o procedencia – que emerge como una nueva prioridad para muchas cadenas de suministros de las compañías durante la pandemia de la COVID-19, cuenta con el mayor potencial económico (962.000 millones de dólares estadounidenses). La aplicación de blockchain puede tener un amplio alcance y apoyo para las compañías, abarcando desde las industrias pesadas, incluyendo la minería hasta las marcas de moda, respondiendo al crecimiento del escrutinio público y de los inversores entorno a las fuentes sostenibles y éticas.

Los pagos y los servicios financieros, incluyendo el uso de las divisas digitales o el apoyo de la inclusión financiera por medio de las fronteras cruzadas y pago de envíos (433.000 millones de dólares estadounidenses).

La gestión de identidad (224.000 millones de dólares estadounidenses) incluye las IDs personales, credenciales profesionales y certificados que ayudan a restringir los fraudes e identificar los robos.

La aplicación de blockchain en contratos y resoluciones interrumpidas (73.000 millones de dólares estadounidenses), además de la dedicación de los clientes (54.000 millones de dólares estadounidenses), incluyendo el uso de blockchain en los programas de fidelidad, amplía el potencial de blockchain en una gama mucho más amplia de sectores de la industria públicos y privados.

El éxito de blockchain dependerá del entorno de apoyo a la política, un ecosistema de negocio que está preparado para explotar las nuevas oportunidades que abre la tecnología, siendo adecuado para su mezcla en la industria.

En todos los continentes, Asia muy posiblemente vea el mayor número de beneficios económicos de la tecnología blockchain. En términos de países individuales, la blockchain podría tener el beneficio neto potencial más elevado en China (440.000 millones de dólares estadounidenses) y Estados Unidos (407.000 millones de dólares estadounidenses). Hay otros cinco países – Alemania, Japón, Estados Unidos, La India y Francia – que se estima presentan beneficios netos de más de 50.000 millones de dólares estadounidenses.

Los beneficios para cada uno de los países difieren con las economías centradas en la fabricación, como China y Alemania, beneficiándose de una procedencia y seguimiento mayores, al tiempo que Estados Unidos se beneficiaría de su aplicación para asegurar y para llevar a cabo los pagos, además de su identidad y de las credenciales.

A nivel de sector, los mayores beneficiarios buscan ser la administración pública, formación y sector del cuidado de la salud. PwC espera que estos sectores se beneficien de cerca de 574.000 millones de dólares estadounidenses para el año 2030, capitalizando las eficacias de blockchain en el mundo de la identidad y las credenciales.

Mientras, habrá amplios beneficios para los servicios de negocios, comunicaciones y medios, mientras que los vendedores al por mayor, minoristas, fabricantes y servicios de construcción se van a beneficiar del uso de blockchain para dirigirse a los consumidores y cumplir con la demanda de la procedencia y seguimiento.

El potencial para blockchain que debe ser considerado como parte de la estrategia de las operaciones futuras está relacionada con la investigación de PwC con los líderes empresariales que han mostrado casi las dos terceras partes de los consejeros delegados (61%), indicando que colocaron la transformación digital en las operaciones de los negocios principales y procesos entre sus principales prioridades, además de la reconstrucción de la COVID-19.

"Uno de los principales errores que pueden cometer las organizaciones con la implementación de las tecnologías emergentes es dejarla en el reino del entusiasmo del equipo. Necesita del apoyo de la C-Suite para trabajar, identificar la oportunidad estratégica y valor, y facilitar el nivel adecuado de colaboración con la industria", comentó Steve Davies. "Teniendo en cuenta la escala de las interrupción económica a las que se enfrentan ahora las organizaciones, el establecimiento de unos usos de prueba de concepto se puede ampliar y escalar si se consigue el éxito, permitiendo a los negocios identificar el valor, al tiempo que construye confianza y transparencia en la solución para llevar a cabo el despliegue del potencial blockchain".

El informe advierte de que si se consigue el impacto económico potencial de blockchain, su energía en cabeza ha de gestionarse. El crecimiento de los negocios y la acción del gobierno acerca del cambio climático, incluyendo los compromisos para la transformación de cero neto, significarán que las organizaciones han de considerar nuevos modelos para consolidar y compartir los recursos de la infraestructura y reducir el estar basados en los centros de datos tradicionales y su tecnología general relacionada con el consumo de energía.

Descargue el informe aquí .

Notas:

1.Metodología: El informe de PwC busca cómo el PIB impacta en blockchain, que es el valor adicional neto de los artículos y servicios de dentro de la economía como resultado de la tecnología blockchain. Este estudio proporciona un escenario que impacta en la tecnología blockchain y que podría tener en la economía global para el 2030 si la toma y calidad de los productos y servicios disponibles se desarrollan de la forma esperada. El informe no modela el impacto de la COVID-19 de forma separada. Pese a ello, teniendo en cuenta cómo la pandemia ha instado hacia el trabajo remoto y las soluciones tecnológicas en los sectores, el análisis busca una aproximación prudente en las estimaciones del impacto económico blockchain. Más información acerca de la metodología disponible a través del informe .

2.Este informe forma parte de una serie PwC, examinando el impacto económico y casos de uso práctico para las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial (IA) , realidad virtual y aumentada y blockchain .

3.PwC se refiere a la red de PwC y/o a una o más de sus firmas integrantes, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Vea www.pwc.com/structure para más detalles.

Acerca de PwC

En PwC, nuestro propósito es crear confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 157 países con más de 276.000 personas que están dedicadas a ofrecer calidad en servicios de aseguramiento, consultoría e impuestos. Averigüe más y díganos qué cosas le importan visitándonos en www.pwc.com .

