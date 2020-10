PwC: as tecnologias blockchain podem impulsionar a economia global em US$ 1,76 trilhão até 2030 por meio do aumento dos níveis de tracking, rastreamento e confiança

LONDRES, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Uma nova análise da PwC mostra que a tecnologia blockchain tem o potencial de impulsionar o produto interno bruto (PIB) global em US$ 1,76 trilhão na próxima década.

Essa é a principal descoberta do novo relatório da PwC, o Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain, que avalia como a tecnologia está sendo atualmente utilizada e explora o impacto que a blockchain pode ter na economia global. Por meio da análise dos cinco principais usos da blockchain, classificados pelo potencial de gerar valor econômico, o relatório avalia o potencial da tecnologia para criar valor em todo o setor, desde saúde, governo e serviços públicos, até manufatura, finanças, logística e varejo.

"A tecnologia blockchain tem sido associada a criptomoedas como Bitcoin, mas ela pode oferecer muito mais, principalmente na forma como as instituições públicas e privadas protegem, compartilham e usam dados", comenta Steve Davies, Líder Global da Blockchain and Partner, PwC do Reino Unido.

"Conforme as organizações enfrentam os impactos da pandemia da COVID-19, muitas tendências disruptivas foram aceleradas. A análise mostra o potencial da blockchain para ajudar as organizações a reconstruir e reconfigurar suas operações sustentadas com o aprimoramento da confiança, transparência e eficiência nas empresas e na sociedade."

O relatório identifica cinco áreas principais de aplicação da blockchain e avalia seu potencial para gerar valor econômico através de análises econômicas e pesquisas do setor. A análise sugere um ponto de inflexão em 2025, já que as tecnologias blockchain devem ser adotadas em escala em toda a economia global.

Serviços e produtos tracking and tracing, ou procedência, que surgiram como uma nova prioridade para as cadeias de suprimentos de muitas empresas durante a pandemia da COVID-19, têm o maior potencial econômico ( US$ 962 bilhões). A aplicação da blockchain pode ser ampla e apoiar empresas que vão desde indústrias pesadas, incluindo mineração, até marcas de moda, respondendo ao aumento do público e do escrutínio de investidores em torno de fontes éticas e sustentáveis.

Pagamentos e serviços financeiros, entre eles, o uso de moedas digitais ou o apoio à inclusão financeira por meio de pagamentos transfronteiriços e remessas ( US$ 433 bilhões).

bilhões). Gestão de identidade ( US$ 224 bilhões), que inclui carteiras de identidade pessoais, credenciais profissionais e certificados para ajudar a evitar fraudes e roubo de identidade.

A aplicação da blockchain em contratos e resolução de disputas ( US$ 73 bilhões) e engajamento com o cliente ( US$ 54 bilhões), incluindo o uso da blockchain em programas de fidelidade, estende ainda mais o potencial da blockchain em uma variedade muito mais ampla de setores públicos e privados.

O sucesso da blockchain dependerá de uma política de apoio, um ecossistema de negócios que está pronto para explorar as novas oportunidades que a tecnologia oferece e uma combinação de setores adequada.

Em todos os continentes, a Ásia provavelmente verá os benefícios mais econômicos da tecnologia blockchain. Em termos de cada país, a blockchain pode ter o maior benefício líquido potencial na China (US$ 440 bilhões) e nos EUA (US$ 407 bilhões). Estima-se que cinco países: a Alemanha, o Japão, o Reino Unido, a Índia e a França tenham benefícios líquidos de mais de US$ 50 bilhões.

Os benefícios para cada país diferem, no entanto, com economias focadas na manufatura, como a China e a Alemanha, se beneficiando mais da procedência e rastreabilidade, enquanto os EUA se beneficiariam mais de sua aplicação em securitização e pagamentos, bem como identidade e credenciais.

Em nível setorial, os maiores beneficiários parecem ser os setores da administração pública, educação e saúde. A PwC espera que esses setores tenham um benefício de aproximadamente US$ 574 bilhões até 2030, capitalizando a eficiência que a blockchain trará para o mundo da identidade e credenciais.

Enquanto isso, haverá benefícios mais amplos para serviços de negócios, comunicações e mídia, enquanto atacadistas, varejistas, fabricantes e serviços de construção se beneficiarão do uso da blockchain para envolver os consumidores e atender à demanda por procedência e rastreabilidade.

O potencial da blockchain a ser considerado como parte da estratégia futura das organizações está ligado à pesquisa da PwC com líderes de negócios que mostrou que quase dois terços dos CEOs (61%) disseram que estavam posicionando a transformação digital das principais operações e processos de negócios entre suas três principais prioridades, conforme reconstroem a partir da COVID-19.

"Um dos maiores erros que as organizações podem cometer ao implementar tecnologias emergentes é deixá-las nas mãos dos entusiastas da equipe. "Given the scale of economic disruption organisations are dealing with currently, establishing proof of concept uses which can be extended and scaled if successful, will enable businesses to identify the value, while building trust and transparency in the solution to deliver on blockchain's potential." "Devido à escala da ruptura econômica que as organizações estão enfrentando atualmente, estabelecer usos de prova de conceito que podem ser estendidos e escalonados se forem bem-sucedidos permitirá que as empresas identifiquem o valor, ao mesmo tempo em que constroem confiança e transparência na solução para entregar o potencial da blockchain."

O relatório adverte que se o potencial de impacto econômico da blockchain for realizado, sua sobrecarga de energia deve ser gerenciada. O crescimento da ação empresarial e governamental sobre as mudanças climáticas, incluindo os compromissos com a transformação "Net Zero", indica que as empresas precisam considerar novos modelos para consolidar e compartilhar recursos de infraestrutura para reduzir a dependência de centrais de dados tradicionais e o consumo de energia relacionado à tecnologia geral.

Notas:

Metodologia: o relatório da PwC analisa o impacto da blockchain no PIB, que é o valor líquido adicional de bens e serviços na economia como resultado da tecnologia blockchain. Este estudo fornece um cenário do impacto que a tecnologia blockchain pode ter na economia global até 2030, se a aceitação e a qualidade dos produtos e serviços disponíveis se desenvolverem conforme o esperado. Este relatório não modelou os impactos da COVID-19 separadamente. No entanto, considerando a forma como a pandemia incentivou o trabalho remoto e as soluções tecnológicas em todos os setores, a análise adotou uma abordagem prudente ao estimar o impacto econômico da blockchain. Mais informações sobre a metodologia podem ser encontradas no relatório. Este relatório faz parte de uma série da PwC, examinando o impacto econômico e casos de uso prático para tecnologias emergentes, incluindo Inteligência Artificial (IA), Realidade Aumentada e Virtual e Blockchain. PwC refere-se à rede PwC e/ou uma ou mais empresas membros, sendo que cada uma é uma entidade legal separada. Consulte www.pwc.com/structure para obter mais informações.

