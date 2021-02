Pylontech wychodzi naprzeciw gwałtownie rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na magazynowanie energii dzięki wyspecjalizowanym innowacyjnym badaniom i rozwojowi

Zwracając uwagę na sukces pierwszej oferty publicznej przeprowadzonej 30 grudnia 2020 r. na rynku Star Market Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w ramach której Pylontech jako pierwsza notowana na giełdzie spółka zajmująca się magazynowaniem energii zebrała ponad 2 miliardy CNY (~301 milionów USD), Wen Tan, dyrektor generalny Pylontech, skomentował: „Ograniczyliśmy liczbę dni wolnych, jakie wykorzystaliśmy podczas obchodów chińskiego Nowego Roku, aby móc kontynuować produkcję ogniw i poszerzanie zdolności produkcyjnej. Jest to bardzo nietypowe, biorąc pod uwagę chińską tradycję, jednak z chęcią dostarczymy naszym klientom zasoby, których oczekują".

Od 2013 r. spółka zaznaczyła swoją obecność dzięki strategicznemu projektowi systemu magazynowania energii w akumulatorach (BESS) z przeznaczeniem na rynek globalny. W ostatnich latach Pylontech odnotowywał stały wysoki wzrost dzięki przewadze uzyskanej za sprawą rozwiązań ESS opartych na akumulatorach litowo-żelazowo-fosforanowych. Produkty spółki obejmują pełny zakres napięcia od 12V do 1500V i pełną zdolność od 500 Wh do przeszło 100 MWh oraz realizują zapotrzebowanie na systemy ESS o zastosowaniach w gospodarstwach domowych i w przemyśle oraz usługi podłączone do sieci energetycznej.

Analiza wskazuje, że globalny rynek magazynowania energii jest w fazie intensywnego rozwoju, a zapotrzebowanie choćby na magazynowanie energii w akumulatorach litowo-jonowych znacznie wzrasta, przewyższając podaż, co świadczy o korzystnej pozycji Pylontech. Dane wskazują, że w 2019 r. globalne zapotrzebowanie rynkowe na akumulatory litowo-jonowe do stacji bazowych sieci telekomunikacyjnych wyniosło 12,1 GWh, a do 2025 r. zgodnie z przewidywaniami może ono osiągnąć 60 GWh.

„W ostatnim dziesięcioleciu wraz z naszymi partnerami globalnymi dokonaliśmy przedefiniowania sposobów wytwarzania, magazynowania i korzystania z energii elektrycznej – powiedział Geoffrey Song, wiceprezes ds. działalności międzynarodowej. - Stałe wprowadzanie innowacji i szeroko zakrojona współpraca są jedyną drogą do wydajnej, zrównoważonej i przystępnej cenowo nowej struktury energetycznej. Głęboko wierzymy w zobowiązania przywódców globalnych do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zależy nam na udziale w zmianach w tym zakresie".

