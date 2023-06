Qardio bringt das Gesundheitswesen einen Schritt weiter und führt revolutionäres Live-EKG-Monitoring ein

SAN FRANCISCO, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Qardio, ein führender Innovator im Bereich der Gesundheitstechnologie, ist stolz darauf, seine bahnbrechende Livestream-Lösungen vorzustellen. Diese umfasst die kontinuierliche Überwachung von EKG, Blutdruck, Pulsoxymetrie (SPO2), Körpertemperatur, Gewicht und Körperposition und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der virtuellen Patientenversorgung in Echtzeit dar.

Diese hochmodernen Echtzeitlösungen haben das Potenzial, die medizinische Praxis in vielen Bereichen zu revolutionieren, z. B. in der Übergangspflege, im Betreuung zu Hause, in Überwachungsstationen * (z. B. Intensivpflege/Telemetrie/Kardiologie), in der Fernüberwachung von Patienten, in der kardiologischen Rehabilitation und sogar in der Notaufnahme *. Durch die Verbesserung der Fähigkeit von Gesundheitsdienstleistern, virtuelle Pflege außerhalb des klinischen Umfelds zu leisten, können Gesundheitsdienstleister schnell eingreifen, wenn sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert, und so die Ergebnisse für den Patienten verbessern. Eine frühzeitige Intervention kann die Kosten des Gesundheitswesens senken, indem die Wiederaufnahmen ins Krankenhaus reduziert und der Übergang in die Pflege beschleunigt wird.

Der entscheidende Durchbruch bei den Fortschritten von Qardio ist das Livestream-EKG-System, das Ärzten Echtzeit-EKG-Messungen liefert, die nicht auf 30 Sekunden begrenzt sind. Darüber hinaus ist es mit der QardioCore-Technologie ausgestattet, die es dem Patienten ermöglicht, EKG-Messungen durchzuführen, ohne sich rasieren oder ein Pflaster aufkleben zu müssen.

Mike Alvarez, CEO von Qardio, erklärt: „Das engagierte Team von Software-Ingenieuren und Wissenschaftlern bei Qardio arbeitet an der Lösung einiger der dringendsten Probleme, mit denen das Gesundheitswesen konfrontiert ist. Unser Ziel ist es, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dazu bieten wir Lösungen an, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Wir setzen diese Lösungen ein, um die Ergebnisse für Kostenträger, medizinisches Fachpersonal und Patienten zu verbessern. Das Live-EKG ist ein perfektes Beispiel für die Bereitstellung von Daten für den Hausarzt, die schnell und kosteneffizient zur Verbesserung der Ergebnisse beitragen können. Qardio ist einzigartig in seiner Fähigkeit, aus der Ferne und in Echtzeit ein Bild des Gesundheitszustands von Patienten mit Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und kardialer Rehabilitation zu liefern."

Weitere Informationen über die neue Livestream-EKG-Lösung von Qardio finden Sie auf www.qardiomd.com.

* Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Patienten auf der Intensivstation vorgesehen.

Informationen zu Qardio

Qardio ist ein führendes Medizintechnikunternehmen in den Bereichen Kardiologie, virtuelle Pflege und Fernüberwachung von Patienten. Die Lösungen von Qardio verbessern die Ergebnisse für Patienten und Leistungserbringer durch optimierte Arbeitsabläufe, genaue Diagnosen, Kosteneinsparungen und benutzerfreundliche Schnittstellen. Qardio konzentriert sich in erster Linie auf Erwachsene mit chronischen Erkrankungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Diagnose und Überwachung zu vereinfachen. QardioCore ist ein FDA-zugelassener Trockenelektroden-EKG-Monitor für Langzeit-Holter-Überwachung und Physiologische Fernüberwachung/Management chronischer Erkrankungen. Die preisgekrönten Lösungen von Qardio stehen sowohl medizinischen Fachkräften als auch Verbrauchern zur Verfügung.

Kontakt: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2106452/Qardio_Logos_RGB_Qardio_Logo.jpg

SOURCE Qardio