Qardio présente le système révolutionnaire de surveillance de l'ECG en direct et fait progresser les soins de santé

SAN FRANCISCO, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Qardio, un innovateur de premier plan dans le domaine des technologies des soins de santé, est fier de présenter sa suite de solution de suivi en direct révolutionnaire, qui comprend la surveillance continue de l'ECG, de la pression artérielle, de l'oxymétrie de pouls (SPO2), de la température corporelle, du poids et de la position corporelle, constituant un progrès important en matière de soins virtuels en temps réel.

Ces solutions de pointe de surveillance en temps réel ont le potentiel de révolutionner la pratique de la médecine dans de nombreux contextes, y compris la transition des soins, l'hospitalisation à domicile, les unités intermédiaires* (p. ex., soins intensifs/télémétrie/cardiologie), les soins aux patients à distance, la réadaptation cardiaque, et même les services d'urgences*. En améliorant la capacité des professionnels de santé à fournir des soins virtuels en dehors des cadres cliniques, les professionnels peuvent intervenir rapidement lorsque la santé des patients décline, améliorant ainsi leurs chances. L'intervention précoce peut potentiellement réduire les coûts des soins de santé en réduisant les réadmissions à l'hôpital et en accélérant la transition des soins.

La véritable révolution dans les progrès de Qardio réside dans le système de suivi en direct de l'ECG, qui fournit aux médecins des relevés d'ECG en temps réel qui ne sont pas limités à 30 secondes. Il dispose également de la technologie QardioCore qui permet aux patients de réaliser des ECG sans rasage ni patchs adhésifs.

Mike Alvarez, directeur général de Qardio, a déclaré : « L'équipe dévouée d'ingénieurs en logiciel et de scientifiques de Qardio répond à certains des besoins les plus urgents en matière de santé. Notre mission est de réduire les coûts tout en améliorant les soins de santé grâce à des solutions dérivées de l'intelligence artificielle. Nous tirons parti de ces solutions pour améliorer les résultats pour les payeurs, les professionnels de santé et les patients. Le suivi d'ECG en direct est un parfait exemple d'une manière de fournir au praticien des données qui peuvent améliorer les résultats rapidement et de manière rentable. Qardio est unique dans sa capacité de fournir un aperçu en temps réel et à distance de la santé des patients sur le plan de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension, la BPCO et la réadaptation cardiaque. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle solution de suivi d'ECG en direct de Qardio, consultez www.qardiomd.com.

*Le dispositif n'est pas destiné aux patients en soins intensifs.

À propos de Qardio

Qardio est une société de technologie médicale à l'avant-garde de la cardiologie, des soins virtuels et de la surveillance à distance des patients. Leurs solutions améliorent les résultats pour les patients et les soignants grâce à des flux de travail simplifiés, des diagnostics précis, une réduction des coûts et des interfaces simples à utiliser. Principalement ciblé sur les adultes atteints de maladies chroniques, Qardio a pour mission de simplifier le diagnostic et la surveillance. QardioCore est un moniteur d'ECG à électrodes sèches approuvé par la FDA pour le holter et la surveillance physiologique à distance/gestion des soins chroniques. Les solutions primées de Qardio sont accessibles aux professionnels de santé et aux consommateurs.

Contact : [email protected]

