Qblox annonce l'élargissement stratégique de son équipe de direction

Renforcement de la croissance mondiale avec des leaders de premier plan dans les domaines des revenus, des ressources humaines et des opérations d'ingénierie

DELFT, Pays-Bas et BOSTON, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Qblox , leader mondial de la technologie de pile quantique, a annoncé des ajouts majeurs à son équipe de direction, alors que la société accélère le développement de solutions quantiques évolutives dans le monde entier. Ces nominations stratégiques soutiennent la croissance mondiale continue de Qblox, ainsi que sa mission d'intégrer des technologies quantiques pratiques et performantes dans l'industrie.

Philip van der Wilt a rejoint Qblox en tant que directeur des revenus le 1er octobre 2025. Basé à Delft, aux Pays-Bas, Philip dirige la stratégie des revenus mondiaux, l'exécution commerciale et les partenariats stratégiques. Il apporte plus d'une décennie d'expérience en leadership dans les domaines de la technologie d'entreprise, de l'informatique, du stockage et de la virtualisation. Avant de rejoindre Qblox, Philip a occupé le poste de vice-président senior pour la région EMEA chez Samsara et avait précédemment occupé des postes de direction chez ServiceNow, Commvault et Dell Technologies (EMC).

« Qblox est idéalement positionnée pour développer son impact mondial, et je suis impatient d'apporter sa technologie de classe mondiale aux clients et aux partenaires de l'écosystème quantique », a déclaré Philip van der Wilt, Chief Revenue Officer chez Qblox. « Il s'agit d'un moment clé pour l'industrie, et je me réjouis de pouvoir guider Qblox et ses partenaires dans sa prochaine phase de croissance mondiale ».

Roger Isaac a rejoint Qblox en tant que directeur technique le 1er novembre 2025, apportant des décennies d'expérience dans l'ingénierie des semi-conducteurs, les systèmes matériels avancés et l'innovation technologique. Basé à Delft, aux Pays-Bas, Roger est un cadre technologique de terrain ayant fait ses preuves dans la transition de technologies complexes de la vision conceptuelle à la commercialisation à grande échelle Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président de l'ingénierie pour les radars automobiles chez Indie Semiconductor et, auparavant, celui de directeur technique chez Keyssa, où il dirigeait le développement de la première technologie sans fil sans contact à 60 GHz de l'industrie. Au début de sa carrière, Roger a joué un rôle fondamental dans l'établissement des normes LPDDR3 et LPDDR4 en tant que normes mondiales de mémoire et a siégé au conseil d'administration du JEDEC. Il détient plus de 60 brevets américains.

« Qblox a un historique solide de traduction de percées complexes en matière d'informatique quantique en technologie fiable alimentant les systèmes quantiques de pointe d'aujourd'hui », a déclaré Roger Isaac, directeur technique chez Qblox. « En associant une ingénierie rigoureuse à une innovation technique profonde, nous accélérerons le passage de la recherche en laboratoire à des systèmes quantiques sûrs et très performants que les clients pourront déployer de manière fiable à grande échelle ».

Evelyn Doyle a rejoint Qblox en tant que directrice des ressources humaines le 1er février 2026. Basée à Delft, aux Pays-Bas, Evelyn apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de leadership mondial dans les domaines du personnel et de la culture, de la transformation organisationnelle et de la stratégie en matière de talents. Plus récemment, elle a occupé le poste de responsable des ressources humaines et de la culture pour la région internationale de Patagonia, dirigeant la stratégie des ressources humaines à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Elle avait précédemment occupé des postes de direction dans le domaine des ressources humaines chez Mondelēz International, Gategroup et Self-Help Africa, dans les secteurs commercial, associatif et social.

« Je suis ravie de rejoindre Qblox à un moment aussi fondamental de sa croissance. La promotion d'une culture inclusive et performante qui permette à chacun de s'épanouir sera une priorité à mesure que l'entreprise continuera à se développer au niveau mondial », a déclaré Evelyn Doyle, directrice des ressources humaines chez Qblox. « Le développement d'une équipe axée sur les valeurs et de pratiques humaines tourneés vers l'avenir sera au centre de l'accompagnement que mon équipe et moi-même assurerons aux employés chez Qblox ».

« Philip, Roger et Evelyn apportent chacun une expertise et un leadership profonds qui seront essentiels à l'expansion mondiale de Qblox », a déclaré Niels Bultink , CEO de Qblox. « Leurs forces combinées en matière de croissance du chiffre d'affaires, d'ingénierie de haute technologie et de leadership humain renforcent notre engagement à construire une organisation de classe mondiale capable de porter la prochaine vague d'innovation quantique avec une équipe de référence sur le marché »

À propos de Qblox

Qblox est le leader mondial en matière de piles de contrôle quantique évolutives, permettant aux organisations de construire des systèmes d'informatique quantique à haute performance. Avec ses solutions matérielles et logicielles de pointe, Qblox accélère la voie vers l'informatique quantique pratique en fournissant des solutions de contrôle robustes, fiables et évolutives aux chercheurs et aux leaders de l'industrie dans le monde entier.

Relations avec la presse :

Annie Marshall

[email protected]

508-560-0454

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890646/Qblox_Logo.jpg