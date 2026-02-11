Qblox kondigt strategische uitbreiding van het uitvoerend managementteam aan

Versterking van de wereldwijde groei met topleiders op het gebied van inkomsten, menselijke hulpbronnen en technische activiteiten

DELFT, Nederland en BOSTON, 11 februari 2026 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde Qblox , een wereldwijde leider in kwuantumstack-technologie, belangrijke toevoegingen aan zijn uitvoerend managementteam aan nu het bedrijf de ontwikkeling van schaalbare kwuantumoplossingen wereldwijd versnelt. Deze strategische benoemingen ondersteunen de voortdurende wereldwijde groei van Qblox en zijn missie om praktische, hoogwaardige kwantumtechnologieën in de industrie te integreren.

Philip van der Wilt trad op 01 oktober 2025 in dienst bij Qblox als Chief Revenue Officer. Philip is gevestigd in Delft, Nederland, en leidt de wereldwijde inkomstenstrategie, commerciële uitvoering en strategische partnerschappen. Hij heeft meer dan tien jaar leiderschapservaring op het gebied van enterprise-technologie, IT, opslag en virtualisatie. Vóór Qblox was Philip Senior Vice President EMEA bij Samsara en bekleedde hij eerder senior leiderschapsrollen bij ServiceNow, Commvault en Dell Technologies (EMC).

"Qblox is uniek gepositioneerd om zijn wereldwijde impact op te schalen, en ik kijk ernaar uit om zijn technologie van wereldklasse naar klanten en partners in het kwantum-ecosysteem te brengen", zei Philip van der Wilt, Chief Revenue Officer bij Qblox. "Dit is een cruciaal moment voor de industrie en ik kijk ernaar uit om Qblox en zijn partners te begeleiden in de volgende fase van de wereldwijde groei".

Roger Isaac trad op 01 november 2025 in dienst bij Qblox als Chief Technology Officer, met tientallen jaren ervaring in halfgeleidertechniek, geavanceerde hardware-systemen en deeptech-innovatie. Roger is gevestigd in Delft, Nederland, en is een hands-on technologie-executive met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van complexe technologieën vanaf de eerste visie tot grootschalige commercialisering. Tot voor kort was hij Vice President of Engineering voor Automotive Radar bij Indie Semiconductor en eerder Chief Technology Officer bij Keyssa, waar hij de ontwikkeling leidde van de eerste 60 GHz contactloze draadloze technologie van de industrie. Eerder in zijn carrière speelde Roger een fundamentele rol bij het vaststellen van LPDDR3 en LPDDR4 als wereldwijde geheugenstandaarden en was hij lid van de raad van bestuur van JEDEC. Hij heeft meer dan 60 Amerikaanse patenten.

"Qblox heeft zich sterk bewezen in het vertalen van complexe doorbraken op het gebied van quantumcomputing naar betrouwbare technologie die de huidige state-of-the-art quantum-systemen mogelijk maakt", aldus Roger Isaac, Chief Technology Officer bij Qblox. "Door gedisciplineerde techniek te combineren met diepgaande technische innovatie, zullen we de overgang van laboratoriumonderzoek versnellen naar betrouwbare, hoogwaardige kwantumsystemen die klanten op schaal betrouwbaar kunnen implementeren".

Evelyn Doyle trad op 01 februari 2026 in dienst bij Qblox als Chief Human Resources Officer. Evelyn is gevestigd in Delft, Nederland, en heeft wereldwijd meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende functies op het gebied van People & Culture, organisatieverandering en talentstrategie. Onlangs diende ze als hoofd van People & Culture voor de internationale regio van Patagonië en leidde ze de mensenstrategie in EMEA, APAC en LATAM. Ze heeft eerder senior HR-leiderschapsrollen bekleed bij Mondelēz International, Gategroup en Self-Help Africa, verspreid over commerciële, non-profitorganisaties en sociale bedrijfssectoren.

"Ik ben verheugd dat ik me bij Qblox aansluit op zo'n cruciaal moment in de groei van het bedrijf. Het bevorderen van een inclusieve, hoogwaardige cultuur die mensen in staat stelt te gedijen, zal een prioriteit zijn aangezien het bedrijf wereldwijd blijft groeien", zei Evelyn Doyle, Chief Human Resources Officer bij Qblox. "Het ontwikkelen van een waardegedreven team en toekomstgerichte personeelsbeleid zal centraal staan in de manier waarop mijn team en ik de werknemers bij Qblox ondersteunen".

"Philip, Roger en Evelyn brengen elk diepgaande expertise en leiderschap die van cruciaal belang zullen zijn voor de wereldwijde opschaling van Qblox", zei Niels Bultink, CEO van Qblox. "Hun gecombineerde sterke punten op het gebied van omzetgroei, deeptech-engineering en leiderschap van mensen versterken onze toewijding om een organisatie van wereldklasse te bouwen die in staat is om de volgende golf van kwantuminnovatie mogelijk te maken met een team waar de sector jaloers op is"

Over Qblox

Qblox is de wereldleider op het gebied van schaalbare kwuantumcontrol stacks, waarmee organisaties hoogwaardige kwuantumcomputersystemen kunnen bouwen. Met geavanceerde hardware- en softwareoplossingen versnelt Qblox de weg naar praktische kwantumcomputers door robuuste, betrouwbare en schaalbare besturingsoplossingen te leveren aan onderzoekers en marktleiders over de hele wereld.

