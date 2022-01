前美国职业大联赛高管MICHELE C. MEYER-SHIPP将担任全球领先的非营利就业资源组织WORKING FOR SUCCESS的首席执行官

纽约2022年1月12日 /美通社/ -- 全球领先的非营利女性就业资源机构Dress for Success Worldwide今天宣布,Michele C. Meyer-Shipp被任命为首席执行官,接替Joi Gordon。Meyer-Shipp将领导该组织在23个国家的145个分支机构继续推进其使命,通过支持网络、职业服饰和发展工具来帮助女性实现经济独立,在工作和生活中实现发展。她将于2月16日履新。

作为Dress for Success最新任命的首席执行官,Meyer-Shipp表示:“我在整个职业生涯中一直专注于努力支持女性和其他弱势群体,让他们在职场中获得平等的渠道和机会。 新冠疫情给全球女性带来了毁灭性影响,收入损失达8000亿美元,并使女性在职场所取得的成果倒退了10余年。”

Meyer-Shipp补充道:“我很荣幸有机会领导这家组织,本组织在为女性提供专业发展资源网络、就业服务以及助力她们实现成功的服饰服务方面有着优秀往绩。现在,这项工作比我们一生中以往任何时候都更加重要。我希望与我们长期的企业合作伙伴和新的合作伙伴合作,抓住这个关键时刻,帮助女性获得有意义的就业机会,让她们在工作和生活中实现发展。”

在加入Dress for Success前,Meyer-Shipp在美国职业棒球大联盟(MLB)担任首席人力资源与文化官。任职MLB期间,她领导联盟办事处的人力资源、多元化和包容性以及办公室运营职能,重点关注启动新的计划和政策,以招聘和发展人才,推进多元化和包容性工作,并增强工作场所文化。 Meyer-Shipp还为大联盟主席以及30个大联盟球队和多个小联盟球队的领导人担任高级顾问。

Dress for Success董事会主席Elena Hahn Kiam表示:“能够欢迎Michele在对本组织和全球女性劳动者而言的关键时刻担任这一职位,我们非常高兴和自豪。Michele具有出色的才能、经验和远见,同时对就业领域有着深刻理解和专业知识,尤其是在女性平等方面。她将成为推动力量,为Dress for Success的下一阶段增长及其为更多有需要的女性提供服务的能力提供支持。”

在加入MLB之前,Meyer-Shipp曾在毕马威担任首席多元化和包容性官,领导与人才招聘、开发和保留相关的项目与计划,为毕马威超过85个国家办事处的领导者工作提供支持,并管理一系列外部战略合作伙伴关系。此前,她曾担任保德信金融集团和Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.律师事务所的全球首席多元化官。Meyer-Shipp职业生涯的前十年在私营和公共部门从事雇佣法相关工作,在优化人才和公平工作场所倡议方面为客户提供建议。Meyer-Shipp毕业于罗格斯大学和西顿霍尔大学法学院。

Meyer-Shipp说道:“Joi和整个团队对组织进行调整以满足女性在疫情期间的需求,他们所做的工作和产生的影响令我钦佩不已。 我很荣幸能够获得这一机会,在他们工作的基础上,通过我们以社区为主导的非营利计划,为世界各地的女性带来积极影响。我非常高兴能够运用自己的专业经验、精力和热情,帮助进一步巩固Dress for Success过去25年来的各项出色工作。”

Meyer-Ship居住在新泽西州,是三个孩子的母亲,非常热衷于体育运动。她曾获得众多奖项,包括被The Network Journal评为“2021年25位影响力黑人商业女性”、被Core Magazine评为“2021年100位最具影响力黑人”、入选Black Enterprise评出的“2020年Portraits of Power”,以及Business Insider的“2020年咨询行业38位实力人物(38 Power Players of Consulting)”。 她是LPGA(女子职业高尔夫协会)董事会和弗里茨·波拉德联盟(Fritz Pollard Alliance)基金会董事会成员。

关于Dress for Success®

Dress for Success是一个全球性非营利组织,通过提供支持网络、职业服饰和发展工具,帮助女性在工作和生活中实现发展,使女性能够实现经济独立。自1997年开始运营以来,Dress for Success已在23个国家的150个城市为120万名女性提供了支持。访问dressforsuccess.org

Dress for Success Worldwide®

SOURCE Dress for Success Worldwide®