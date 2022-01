前美國職業棒球大聯盟行政人員 MICHELE C. MEYER-SHIPP 將成為全球領先的非牟利就業資源機構 DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDE 的行政總裁

紐約2022年1月13日 /美通社/ -- 全球領先的非牟利女性就業資源機構 Dress for Success 今天宣佈,Michele C. Meyer-Shipp 獲任命接替 Joi Gordon 為行政總裁。Meyer-Shipp 將領導該機構在 23 個國家/地區的 145 家附屬機構,繼續履行其使命,透過支援、專業服裝和開發工具網絡,幫助女性實現經濟獨立,並發展精彩事業和生活。她將於 2 月 16 日開始擔任新職。

Dress for Success 新委任的行政總裁 Meyer-Shipp 表示︰「我整個職業生涯都致力支援女性和其他代表不足的群體,在工作場所獲得平等機會。 2019 新冠病毒病疫情嚴重影響全球女性,使女性損失 8,000 億美元收入,並令在工作場所獲得的改進倒退超過十年。

我很榮幸有機會領導一個往績輝煌的機構,為女性提供專業發展資源、就業服務和協助她們達至成功服務的網絡。 這項工作現在比以前任何時候都重要。 與我們長期和新的企業合作夥伴攜手,我希望把握這關鍵時刻,幫助女性獲得有意義的就業機會,讓她們發展精彩事業和生活。」

Meyer-Shipp 從美國職業棒球大聯盟加入 Dress for Success,之前的職位是人才與文化總監。在美國職業棒球大聯盟,她領導聯盟辦公室的人力資源、多元化和共融,以及辦公室營運功能,重點開展新計劃和政策,以招募和發展人才、促進多元和共融工作,並提升工作場所文化。 Meyer-Shipp 還擔任專員的高級顧問,以及 30 隊大聯盟棒球隊和多隊小聯盟棒球隊的領導者。

Dress for Success 董事會主席 Elena Hahn Kiam 表示:「現在無論對於我們的機構和全球的勞動女性都是關鍵時刻,我們很高興歡迎和自豪 Michele 在這時加入擔任這職位。Michele 的豐富才能、經驗和願景配合她對於就業環境的深入理解和專業知識,而且特別與女性平等息息相關。她將推動 Dress for Success 下一階段的發展,以服務更多有需要的女性。」

在加入美國職業棒球大聯盟前,Meyer-Shipp 曾擔任 KPMG LLP 的多元與共融總監,領導與人才招募、發展和保留的計劃和項目,支援 KPMG 超過 85 間國家辦事處領導者的工作,並管理外部策略合作夥伴組合。 在此之前,她曾擔任 Prudential Financial 和 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 律師行的全球多元化總監。 Meyer-Shipp 的首十年職業生涯在私營和公共界別擔任就業法律工作,為客戶提供優化人才和公平工作場所計劃的建議。 Meyer-Shipp 是羅格斯大學和塞頓霍爾大學法學院的畢業生。

Meyer-Shipp 評論說:「Joi 和團隊在疫情期間調整機構,以照顧女性需求的工作成績非凡。 我很榮幸獲得這個機會,透過我們以社區為主導的非牟利計劃,在她們的工作基礎上為世界各地的女性帶來積極的改變。 我很高興能夠貢獻我的專業經驗、精力和熱誠,以協助繼續發展 Dress for Success 在過去 25 年實現的所有偉大工作。」

Meyer-Ships 居於新澤西州,育有三名孩子,也是狂熱的體育愛好者,曾獲得眾多獎項,包括《Network Journal》的「25 Influential Black Women in Business」(2021 年)、《Core Magazine》的「100 Most Influential Blacks Today」(2021 年)、《Black Enterprise》的「Portraits of Power」(2020 年)和 Business Insider 的「38 Power Players of Consulting」(2020 年)。 她是 LPGA (女士職業高爾夫協會)和 Fritz Pollard Alliance Foundation 的董事會成員。

自 1997 年開始營運以來,Dress for Success 已為 23 個國家/地區 150 個城市的超過 120 萬名女性提供支援。

