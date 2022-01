LA EXEJECUTIVA DE LAS GRANDES LIGAS, MICHELE C. MEYER-SHIPP, SE CONVIERTE EN DIRECTORA EJECUTIVA DE LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE RECURSOS DE EMPLEO SIN FINES DE LUCRO, DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDE

Meyer-Shipp se enfocará en ayudar a las mujeres a prosperar en el trabajo y la vida.

NUEVA YORK, 12 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dress for Success Worldwide, el recurso global líder sin fines de lucro para el empleo de las mujeres, anunció hoy que Michele C. Meyer-Shipp fue nombrada directora ejecutiva y sucederá a Joi Gordon. Meyer-Shipp dirigirá las 145 afiliadas de la organización en 23 países mientras continúa su misión de ayudar a las mujeres a lograr su independencia económica a través de una red de apoyo, vestimenta profesional y herramientas de desarrollo para prosperar en el trabajo y la vida. Comenzará a desempeñar su nuevo cargo el 16 de febrero.

"He dedicado toda mi carrera a realizar esfuerzos para apoyar a las mujeres y a otros grupos subrepresentados en el logro de la igualdad de acceso y oportunidades en el lugar de trabajo. La pandemia de la COVID-19 ha generado un impacto devastador en las mujeres a nivel mundial, con pérdidas de ingresos por USD 800.000 millones y más de una década de retroceso en las conquistas logradas en el lugar de trabajo", señaló Meyer-Shipp, recién nombrada directora ejecutiva de Dress for Success.

Meyer-Shipp agrega: "Para mí es un honor tener la oportunidad de dirigir una organización con una sólida trayectoria de facilitar a las mujeres una red de recursos para el desarrollo profesional, servicios de empleo y asesoría en vestimenta profesional que las prepararán para el éxito. Este trabajo es ahora más importante que nunca en nuestra vida. En colaboración con nuestros socios corporativos de larga data y los nuevos socios, espero aprovechar este momento decisivo en la historia para ayudar a que las mujeres obtengan un empleo significativo que les permita prosperar en el trabajo y en la vida".

Meyer-Shipp se incorpora a Dress for Success después de desempeñarse como directora de Personal y Cultura en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Mientras estuvo en la MLB dirigió las funciones de recursos humanos, diversidad e inclusión, y las operaciones gerenciales de la Oficina de la Liga, con énfasis en el lanzamiento de nuevos programas y políticas para reclutar y desarrollar talentos, avanzar en los esfuerzos por la diversidad y la inclusión, y mejorar la cultura en el lugar de trabajo. Meyer-Shipp también se desempeñó como asesora sénior del Comisionado y dirigentes de 30 equipos de las Grandes Ligas de Béisbol, así como varios equipos de las Ligas Menores.

Elena Hahn Kiam, presidenta de la Junta Directiva de Dress for Success, expresó: "Estamos encantados y orgullosos de dar la bienvenida a Michele a este cargo en un momento decisivo tanto para esta organización como para las mujeres en la fuerza laboral de todo el mundo. El talento, la experiencia y la visión de Michele se equiparan con su profunda comprensión y experiencia en el panorama del empleo, especialmente en relación con la equidad de las mujeres. Será una fuerza impulsora para el éxito de la siguiente fase de crecimiento y capacidad de Dress for Success para atender a un número aún mayor de mujeres que lo necesiten".

Antes de trabajar en la MLB, Meyer-Shipp se desempeñó como directora de Diversidad e Inclusión en KPMG LLP, donde dirigió programas e iniciativas relacionados con la selección, el desarrollo y la retención de talentos, apoyó los esfuerzos de los directores en las más de 85 oficinas nacionales de KPMG y gestionó una cartera de alianzas estratégicas externas. Anteriormente, se desempeñó como directora global de Diversidad en Prudential Financial y en la firma de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Meyer-Shipp pasó la primera década de su carrera ejerciendo derecho laboral tanto en el sector privado como en el público, donde prestó asesoría a los clientes en iniciativas de optimización del talento y el logro de un lugar de trabajo equitativo. Meyer-Shipp es graduada de la Universidad de Rutgers y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seton Hall.

Meyer-Shipp comenta: "Estoy muy impresionada con el trabajo y el impacto que Joi y el equipo han generado en la adaptación de la organización para satisfacer las necesidades de las mujeres durante la pandemia. Me honra que me haya sido confiada esta oportunidad de construir sobre su obra para marcar una diferencia positiva en las mujeres de todo el mundo a través de nuestras iniciativas comunitarias sin fines de lucro. No puedo estar más emocionada de aportar mi experiencia profesional, energía y pasión para ayudar a complementar el excelente trabajo que Dress for Success ha llevado a cabo durante los últimos 25 años".

Meyer-Shipp, residente de Nueva Jersey, madre de tres hijos y ávida entusiasta del deporte, ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos se incluyen "25 Influential Black Women in Business" (2021) de The Network Journal; "100 Most Influential Blacks Today" (2021) de Core Magazine; "Portraits of Power" (2020) de Black Enterprise y "38 Power Players of Consulting" (2020) de Business Insider. Es miembro de las Juntas Directivas de la LPGA (Ladies Professional Golf Association) y de la Fritz Pollard Alliance Foundation.

Dress for Success es una organización mundial sin fines de lucro que empodera a las mujeres para que logren su independencia económica al ofrecerles una red de apoyo, vestimenta profesional y las herramientas de desarrollo para ayudarlas a prosperar en el trabajo y en la vida. Desde que inició sus operaciones en 1997, Dress for Success ha empoderado a más de 1.2 millones de mujeres en 150 ciudades de 23 países. Visite dressforsuccess.org

