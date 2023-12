Qianhai a renforcé ses avantages en matière de diversification industrielle

SHENZHEN, Chine, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'ère de la connectivité mondiale, Qianhai est à la tête de la nouvelle tendance du développement industriel de la Chine grâce à la diversification de son industrie et à son innovation. Lors de la Conférence mondiale de promotion des investissements de Qianhai qui s'est tenue récemment, Qianhai a officialisé « six nouvelles zones d'agglomération ». Tout en renforçant les services haut de gamme tels que la chaîne d'approvisionnement, les services d'expédition et le conseil international, Qianhai a également introduit des industries d'avenir et des secteurs de fabrication de pointe, comme l'intelligence artificielle, les circuits intégrés et les équipements d'ingénierie maritime, ce qui offre de nouvelles possibilités pour le développement intégré de services modernes et de fabrication avancée.

Ces dernières années, Qianhai a renforcé son avantage en matière de diversification industrielle. Selon l'autorité de la zone de coopération des secteurs de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong, de nombreuses entreprises dans des secteurs avantageux, comme le commerce électronique transfrontalier, la finance, le droit, les services liés à la fiscalité et le crédit-bail financier, se sont installées à Qianhai pour se lancer dans une nouvelle aventure de développement commercial.

« En tant que centre de services modernes, Qianhai cherche activement à réaliser des percées dans le secteur technologique. Par exemple, la nouvelle zone d'agglomération des circuits intégrés tirera parti des composants de Qianhai et du Centre de commerce international et des circuits intégrés (CICITC) pour établir un centre de distribution de circuits intégrés et se concentrer sur le développement de plateformes de conception et d'innovation de puces haut de gamme. Depuis le début de cette année, le montant cumulé des transactions du CICITC a atteint 40,38 milliards de yuans », a déclaré William Huang, managing partner chez EY China South.

Des observations externes indiquent que d'importantes industries énergétiques, telles que le gaz naturel, et l'industrie maritime, sont devenues les nouveaux leaders du développement industriel de Qianhai. Selon les statistiques, la zone d'agglomération de Qianhai pour le commerce du gaz naturel a attiré 55 grandes entreprises de commerce de gaz naturel, dont CNOOC, China Gas et ENN Energy. À la fin de 2022, environ 3 400 entreprises liées au secteur maritime avaient été enregistrées à Qianhai.

Selon des informations externes, le développement diversifié des industries de Qianhai est étroitement lié à ses avantages en matière de développement industriel diversifié. Par exemple, Qianhai dispose d'une superficie de 600 kilomètres carrés, d'un littoral de 68 kilomètres, de 13 îles, de 6 terminaux portuaires et de 5 ports de première classe, ce qui met en évidence ses avantages en termes d'agrégation des ressources pour le développement de l'industrie maritime.

Au cours du processus visant à attirer diverses industries, Qianhai a constamment fait progresser l'innovation institutionnelle dans des domaines tels que les services financiers transfrontaliers, les services juridiques, les services liés à la fiscalité et le financement du crédit-bail. Ces efforts continus renforceront la capacité de Qianhai à attirer des entreprises et à améliorer le niveau d'énergie industrielle grâce à des approches innovantes et diversifiées.

Les initiés de l'industrie prévoient que le regroupement d'industries de services haut de gamme à Qianhai se développera davantage à l'avenir. La circulation et la synergie positives entre les services, les technologies et les industries seront renforcées. Ce faisant, un écosystème favorable pour l'environnement des affaires se mettra en place.

S'appuyant sur cette tendance, Qianhai met le cap sur une nouvelle destination. La ville devrait devenir un leader dans le développement industriel de la région de la Grande Baie.