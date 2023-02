QNAP lança armazenamento híbrido de alta capacidade TS-1655, com 2,5 GbE e processador Intel de 8 núcleos, ideal para backup e virtualização empresarial

TAIPÉ, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A QNAP® Systems, Inc., uma empresa líder cuja missão é desenvolver soluções inovadoras de computação, rede e armazenamento, lançou o NAS TS-1655, um sistema de alta capacidade com 2,5 GbE que permite acomodar doze discos rígidos de 3,5" e quatro drives de estado sólido de 2,5". Projetado com uma arquitetura de armazenamento híbrido que equilibra preço e desempenho, o TS-1655 oferece capacidade de computação de 8 núcleos, alta velocidade (2,5 GbE) e expansão PCIe para melhorar a eficiência empresarial em termos de compartilhamento de arquivos, colaboração, backup/restauração e virtualização entre equipes.

O armazenamento híbrido QNAP TS-1655 2.5GbE possui um processador 8-core Intel com tecnologia Intel QuickAssist, ideal para compartilhamento de arquivos, colaboração, backup/restauração e virtualização entre equipes.

"O TS-1655 garante um equilíbrio entre preço e desempenho graças a seu armazenamento híbrido HDD/SSD, sendo também compatível com RAID 50/60, o que oferece aos usuários desse NAS de alta capacidade maior proteção de dados e uma utilização otimizada do espaço de armazenamento", disse Andy Chuang, diretor de produtos da QNAP. "Além disso", acrescentou Chuang, "seu projeto com foco em SSD inclui ranhuras M.2 NVMe PCIe integradas e compartimentos SSD de 2,5" para suportar aplicações empresariais exigentes, oferecendo também armazenamento por camadas para garantir máxima eficiência de custo".

O TS-1655 utiliza um processador Intel® Atom® C5125 de 8 núcleos com 2,8 GHz, compatível com tecnologia Intel® QuickAssist (QAT), e inclui quatro ranhuras UDIMM DDR4 (8 GB pré-instalados) que podem ser atualizadas para 128 GB de forma a suportar cargas de trabalho mais exigentes. O TS-1655 também suporta memória de Código de Correção de Erros para garantir o desempenho e a confiabilidade de um servidor e um ambiente de TI empresarial robusto. Com a instalação de uma placa de rede de porta dupla com 25 GbE, o TS-1655 oferece excelentes velocidades sequenciais de leitura/gravação (3499/2465 MB/s).

O TS-1655 inclui duas portas de rede RJ45 (2,5 G/1 G/100 M) com 2,5 GbE, permitindo a interconexão das portas para equilibrar a carga e garantir tolerância a falhas, o que ajuda as organizações a implementar aplicações que exigem muita largura de banda. O aparelho pode ser utilizado com os comutadores QNAP de 2,5/10 GbE gerenciados/não gerenciados para criar ambientes de rede de escritório seguros, escaláveis e de alta velocidade sem comprometer o orçamento. O TS-1655 suporta SR-IOV e inclui três ranhuras PCIe para ampliar os recursos do NAS com várias placas de expansão, incluindo placas de rede de 5/10/25 GbE; cartões QM2 para adicionar SSDs M.2 ou portas de rede de 2,5/10 GbE; cartões de canal de fibra para construção de armazenamento SAN; e cartões de expansão de armazenamento para conectar compartimentos de expansão de armazenamento da QNAP.

O TS-1655 desempenha múltiplas tarefas e atende às demandas de armazenamento em termos de segurança e gerenciamento central, garantindo também a proteção de dados contra ransomware por meio de 'snapshots'. Outros recursos incluídos: hospedagem de máquinas e contêineres virtuais; simplificação de tarefas de backup local/remoto/em nuvem; facilitação de backup VMware®/Hyper-V VM; implementação de um gateway de armazenamento em nuvem; criação de armazenamento de objetos compatível com S3 no NAS; e muito mais.

Para obter mais informações e ver toda a linha de NAS da QNAP, acesse www.qnap.com. Os clientes interessados podem solicitar uma cotação aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1998225/TS_1655.jpg

FONTE QNAP Systems, Inc.

