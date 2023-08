QNAP présente son NAS IA ARM : le TS-AI642 avec un NPU à 6 cœurs, qui accélère les applications de reconnaissance d'images IA et de surveillance intelligentes

Construisez un NAS de surveillance à haute performance alimenté par l'IA avec le processeur ARM à 8 cœurs écoénergétique.

TAIPEI, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan dans le domaine de l'informatique, de la mise en réseau et des solutions de stockage, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle génération de NAS IA, le TS-AI642 . Adoptant un processeur ARM à 8 cœurs avec un NPU à 6 cœurs, le TS-AI642 est parfait pour les applications de reconnaissance d'image IA et de surveillance intelligente. Combinant haute performance et efficacité énergétique grâce à sa connectivité de 2,5 GbE, et son extensibilité à 10 GbE grâce au PCIe et à la sortie HDMI 4K, le TS-AI642 répond aux exigences des PME en matière de stockage d'images, de sauvegarde et de vidéosurveillance.

QNAP's TS-AI642, the 8-core ARM-based AI NAS with 6 TOPS performance NPU, is perfect for AI image recognition and smart surveillance applications - providing entry-level,power-efficient AI image storage and Surveillance NAS for SMBs.

« Selon les médias technologiques professionnels et les entreprises technologiques mondiales, 2023 est l'année de l'Edge AI. Les recherches montrent que les entreprises et les organisations tirent parti de solutions d'Edge AI plus efficaces et plus économiques en raison de l'incertitude du marché et de l'économie, a déclaré Jerry Deng, chef de produit chez QNAP. Le QNAP TS-AI642 est le premier NAS IA ARM du marché. Intégrant un NPU qui améliore les performances de reconnaissance d'image IA avec une conception écoénergétique, le TS-AI642 est un NAS d'entrée de gamme de stockage d'images IA ARM et de surveillance pour les PME. »

Le TS-AI642 est équipé du processeur ARM Cortex-A76 64 bits et Cortex-A55 à 8 cœurs avec un NPU à 6 cœurs. Cela permet d'accélérer les applications de reconnaissance d'images IA, d'analyse de vidéosurveillance et de surveillance intelligentes. Les utilisateurs peuvent obtenir une augmentation de performance de 200 % de la reconnaissance d'image IA avec la gestion de photo QuMagie *, d'une importante hausse de performance en capture de texte dans les images grâce à l'OCR par IA avec le moteur de recherche plein texte Qsirch , et étendre les caméras pour l'analyse en temps réel avec la reconnaissance faciale QVR Face Insight et à la solution de comptage de personnes QVR . Le TS-AI642 est un NAS de surveillance professionnel, qui vous permet d'installer QVR Elite afin de déployer 2 canaux gratuits ou jusqu'à 64 canaux en achetant des licences supplémentaires. Grâce à son HDMI à deux ports, les utilisateurs peuvent lire et basculer entre des vidéos multicanaux sur deux moniteurs.

Le TS-AI642 possède un port de 2,5 GbE et prend en charge la connectivité 10 GbE grâce à l'extension PCIe ; il est également évolutif en connectant des unités d'extension de stockage QNAP pour une capacité de stockage allant jusqu'à plusieurs centaines de téraoctets. Offrant une solution de sauvegarde/restauration tout-en-un avec des services cloud polyvalents pour un déploiement cloud hybride simple, le TS-AI642 prend également en charge les arrêts sur image pour protéger les fichiers contre les menaces de ransomware.

Pour plus d'informations et pour consulter la gamme complète de NAS de QNAP, rendez-vous sur www.qnap.com .

*Remarque : En comparaison avec un SAR à 6 baies de même gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187020/PR_800x420_EN.jpg

SOURCE QNAP Systems, Inc.