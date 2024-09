QNB approuve un rachat d'actions

DOHA, Qatar,, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de QNB Group a décidé, lors de sa réunion du 11 septembre 2024, d'approuver le rachat des actions QNB (Doha : QNBK) jusqu'à une valeur de 2,9 milliards QAR à la Bourse du Qatar, dans le cadre de l'évolution de la politique disciplinée de distribution et d'allocation du capital de QNB Group. L'opération de rachat d'actions sera exécutée après l'obtention des autorisations réglementaires de la Banque centrale du Qatar (QCB) et de l'Autorité des marchés financiers du Qatar (QFMA).

La décision de lancer un rachat des actions QNB a été prise après un examen minutieux de plusieurs facteurs, notamment les attentes des actionnaires actuels et futurs, la solidité de la position financière de QNB Group, sa stratégie de croissance, l'importance du rendement des capitaux propres, la qualité et la croissance des bénéfices, les ratios financiers associés aux capitaux propres et à la liquidité, et la confiance renouvelée de la communauté des investisseurs.

Ce rachat d'actions par QNB est une mesure qui devrait renforcer la confiance des investisseurs dans le solide processus d'allocation des capitaux de QNB, améliorer la liquidité du marché et accroître les rendements.

QNB Group a l'intention de financer son rachat d'actions à partir de ses bénéfices non distribués et des liquidités excédentaires disponibles auprès de QNB. Malgré ce rachat d'actions, QNB Group continuera à détenir de solides réserves de capital, bien supérieures aux minimums réglementaires de la QCB et aux exigences de Bâle III, et ne prévoit pas d'impact significatif sur son capital et ses autres ratios.

Le rachat d'actions sera effectué par le biais d'un mécanisme de rachat sur le marché libre, conformément aux règles et réglementations applicables de l'AQFMA.

De plus amples informations sur le processus de rachat, y compris les approbations réglementaires et le mécanisme de rachat, seront communiquées en temps voulu.

Le groupe en quelques chiffres

QNB Group est présent dans plus de 28 pays sur trois continents, opère depuis 900 sites et 5 000 guichets automatiques et emploie 30 000 personnes.

