QNB GROUP ANNONCE LE REFINANCEMENT RÉUSSI DE SA FACILITÉ DE CRÉDIT À TERME SYNDIQUÉ DE PREMIER RANG NON GARANTI EN EUROS

DOHA, Qatar, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- QNB Group, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, a annoncé le refinancement réussi de sa facilité de crédit à terme syndiqué de premier rang non garanti en euros.

Le PDG de QNB Group, Abdulla Mubarak Al-Khalifa, a commenté l'événement :

« Ce refinancement a suscité un vif intérêt de la part de banques mondiales et régionales, ce qui a permis à QNB d'élargir encore sa base d'investisseurs. La transaction a été largement sursouscrite à des prix compétitifs, malgré les conditions difficiles du marché mondial, ce qui renforce notre réputation d'emprunteur de haute qualité. Nous considérons cette transaction comme une affirmation claire de notre stratégie efficace visant à nous positionner comme une banque de premier plan dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est, tout en forgeant des relations précieuses et durables. »

La facilité d'un milliard d'euros, d'une durée de trois ans, a bénéficié d'un bon soutien de la part des banques régionales et internationales, tandis que 23 institutions se sont jointes à la syndication, ce qui a permis une sursouscription substantielle.

La syndication a été menée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale et Standard Chartered (les teneurs de livre et les arrangeurs principaux mandatés initiaux). Standard Chartered a agi en tant que coordinateur de la documentation et la Société Générale en tant qu'agent de la facilité.

QNB Group est une institution financière de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique, reconnue comme l'une des marques bancaires les plus respectées de la région. Avec une présence solide dans plus de 28 pays sur trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, QNB offre des services et des solutions financières complètes. L'équipe de QNB, qui rassemble plus de 31 000 professionnels, se consacre à la croissance et à la fourniture de produits et de services avancés et personnalisés qui répondent aux besoins évolutifs des clients dans le monde entier.

