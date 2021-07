QS Best Student Cities Ranking 2022

München weltweit zweitbeste Stadt für Studenten, Berlin auf Rang fünf

LONDON, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- München ist die weltweit zweitbeste Stadt für Studenten in der neunten Auflage des QS Best Student Cities Ranking; angetrieben durch das konstant positive Feedback von Studenten, die in der Stadt studiert haben.

In den Ergebnissen, veröffentlicht vom globalen Hochschulanalysten QS Quacquarelli Symonds, steigt München zwei Plätze nach oben und überholt somit Seoul und Tokio, die sich den dritten Platz teilen. London bleibt weiterhin an der Spitze des weltweiten Rankings. Berlin liegt wie im Vorjahr auf Rang fünf.

Münchens Aufstieg in dem Ranking ist auf folgende Ergebnisse zurückzuführen:

München belegt im Faktor QS Student Voice den achtbesten Platz (95,5/100 Punkten). Diese Metrik misst die Perspektive von über 95.000 ehemaligen Studenten über ihre Studienerfahrung in einer Stadt.

den achtbesten Platz (95,5/100 Punkten). misst die Perspektive von über 95.000 ehemaligen Studenten über ihre Studienerfahrung in einer Stadt. Im Faktor Affordability kommt München weltweit auf Rang 19, zehn Plätze höher als im letzten Jahr.

kommt München weltweit auf Rang 19, zehn Plätze höher als im letzten Jahr. Fünf Plätze nach oben geht es im Bereich Employer Activity , der den Umfang misst, inwieweit Absolventen bei Arbeitgebern gefragt sind. Mit 85,3/100 Punkten kommt München hier auf Rang 13.

, der den Umfang misst, inwieweit Absolventen bei Arbeitgebern gefragt sind. Mit 85,3/100 Punkten kommt München hier auf Rang 13. Zwei Plätze rauf geht es auch im Faktor Desirability. Hier wird die Lebensqualität einer Stadt bewertet und ob zukünftige Studenten den Wunsch haben, dort zu studieren. München kommt hier auf den siebten Platz mit 91,4/100 Punkten.

Berlin ist bei ehemaligen Studenten noch beliebter als München. Die Hauptstadt erreicht das weltweit beste Ergebnis für Student Voice mit voller Punktzahl 100/100. Auch in den Bereichen Desirability (Rang neun weltweit, 90,6/100 Punkten), Affordability (Rang 16, 76,1/100) und Employer Activity (Rang 15, 84,2/100) erzielt Berlin starke Ergebnisse. Ebenfalls im Ranking vertreten ist Stuttgart, fällt jedoch von Platz 68 auf 83.

Weitere Höhepunkte des diesjährigen Rankings sind:

Boston ist der einzige Neuzugang in den Top Ten und steigt von Platz 13 auf Platz neun. Die amerikanische Stadt teilt sich den Platz mit dem ehemaligen Spitzenreiter Paris (fällt um zwei Plätze) und Montreal (fällt drei Plätze).

ist der einzige Neuzugang in den Top Ten und steigt von Platz 13 auf Platz neun. Die amerikanische Stadt teilt sich den Platz mit dem ehemaligen Spitzenreiter Paris (fällt um zwei Plätze) und (fällt drei Plätze). Neben Deutschland hat nur Australien zwei Städte unter den besten zehn Studentenstädten.

Die 15 amerikanischen Städte im Ranking sehen einen systematischen Rückgang im Faktor Desirability .

. Die Schweiz verzeichnet mit Lausanne auf Platz 19 einen beachtenswerten Neuzugang in dem Ranking.

Moskau und Peking schaffen es in die Top 30 und teilen sich Rang 25.

Durch Rückgänge im Faktor Employer Activity verschlechtern sich fünf der sieben australischen Städte im Ranking.

verschlechtern sich fünf der sieben australischen Städte im Ranking. Alle drei spanischen Städte im Ranking ( Madrid , Barcelona , Valencia ) verschlechtern sich um zweistellige Positionen.

QS Best Student Cities Ranking 2022: Top Ten Rank 2022 Rank 2019 City Location 1 1 London UK 2 4 Munich Germany 3= 10 Seoul South Korea 3= 2 Tokyo Japan 5 5 Berlin Germany 6 3 Melbourne Australia 7 8 Zurich Switzerland 8 9 Sydney Australia 9= 7 Paris France 9= 6 Montreal Canada 9= 13 Boston US © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/. All rights reserved.

Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: „Studenten sorgen sich um die hohen finanziellen Kosten für ihre Studienpläne und Deutschland bietet mit seinen erschwinglichen Studiengebühren einen starken Anreiz für talentierte, junge Leute, dort ihre universitäre Ausbildung zu machen. Es gibt viele Gründe, ein Studium in Berlin und München zu empfehlen. Zu wissen, dass das Studium an einer Weltklasse-Universität kein finanzieller Härtefall wird, bleibt ein mächtiger Anziehungspunkt für die deutsche Hochschulbildung. Unsere Daten zeigen, dass sowohl Berlin und München von konstant positivem Feedback ehemaliger Studenten profitieren – vom Nachtleben bis zur Lebensqualität bieten die beiden deutschen Städte eine beneidenswerte Studienzeit."

In dem Ranking listet QS Städte mit einer Population von mindestens 250.000 und mit mindestens zwei in den QS World University Rankings vertretenen Universitäten. Das Ranking bietet einen Einblick in die Gefühle von sowohl zukünftigen als auch ehemaligen Studenten und basiert auf über 95.000 Umfragewerten, die in die Faktoren Desirability (zukünftige Studenten) und Student Voice (Absolventen) einfließen.

Die sechs Bereiche, die QS zur Erstellung des Best Student Cities Ranking verwendet, sind:

Rankings: Hat die Stadt eine Reihe hochrangiger Universitäten? Desirability: Ist die Stadt lebenswert und äußern zukünftige Studenten konstant eine Präferenz dort studieren zu wollen? Affordability: Ist die Stadt für Studenten bezahlbar? Dieser Faktor bezieht eine Reihe von Lebenskosten-Metriken ein, inklusive der durchschnittlichen Studiengebühren, dem iPad Index und dem Big Mac Index. Employer Activity: Wie schätzen Arbeitgeber die Universitäten der Städte und wie sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Absolventen? Dieser Faktor bezieht sich auf über 75.000 Antworten aus der QS Employer Survey und kalkuliert zudem die Beschäftigungsrate junger Leute einer Stadt mit ein. Student Mix: Bietet die Stadt Diversität und ist sie ein toleranter Platz zum Leben? Gibt es eine große Population an Studenten? Student Voice: Empfehlen Studenten, die in der Stadt bereits studiert haben, diese auch weiter? Diese Indikatoren Gruppe erkennt die Bedeutung unabhängiger Peer-Reviews für die Bereitstellung hochwertiger Empfehlungen an. In dieser Auflage werden die Ansichten von 95,747 Umfragewerten betrachtet.

Weitere Informationen zur Methodologie sind unter https://www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology zu finden. Das vollständige Ranking ist ab Mittwoch, den 28. Juli 2021, 12:00 Uhr auf www.TopUniversities.com veröffentlicht.

