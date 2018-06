QS World University Rankings 2019: Universidade de São Paulo atinge novo recorde em ranking internacional

LONDRES, 6 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Universidade de São Paulo (USP) atingiu um novo recorde na mais recente edição do ranking universitário internacional mais popular do mundo. A 15ª edição do QS World University Rankings, divulgada hoje pelos analistas globais de ensino superior QS Quacquarelli Symonds, mostra a USP subindo do 121º para o 118º lugar, superando seu recorde anterior, a 120ª posição em 2017.

No entanto, a melhora apresentada pela Universidade Nacional Autônoma do México (que passou da 122ª para 113ª posição) significou a queda da USP para a 3ª posição no ranking da América Latina. O primeiro lugar ficou com a Universidade de Buenos Aires, que bateu o recorde do continente subindo do 75º para 73º lugar.

QS World University Rankings 2019: Brazil 2019 2018 Nome da Instituição 118 121 Universidade de São Paulo (USP) 204= 182= Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 361 311 Universidade Federal do Rio de Janeiro 464= 501-550 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 491= 491-500 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 531-540 501-550 Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 601-650 501-550 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio 601-650 551-600 Universidade Federal de Minas Gerais 601-650 501-550 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 701-750 651-700 Universidade Federal de São Carlos 751-800 651-700 Universidade de Brasilia 751-800 751-800 Universidade Federal de Santa Catarina 801-1000 801-1000 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 801-1000 801-1000 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 801-1000 801-1000 Universidade Estadual de Londrina 801-1000 801-1000 Universidade Federal da Bahia 801-1000 801-1000 Universidade Federal de Santa Maria 801-1000 801-1000 Universidade Federal de Viçosa 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Ceará (UFC) 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 801-1000 801-1000 Universidade Federal do Pernambuco 801-1000 801-1000 Universidade Federal Fluminense

Brasil – Destaques Principais

A USP permanece entre as melhores instituições de ensino superior da América Latina devido ao forte desempenho nos dois indicadores de reputação da QS, que constituem 50% da pontuação geral de uma instituição. A universidade alcançou a 49ª pontuação mais alta do mundo em Reputação Acadêmica ( Academic Reputation ), 87,2/100 e a 73ª pontuação mais alta em Reputação entre Empregadores ( Employer Reputation ), 80,4/100;

A USP também é a segunda melhor universidade do continente quando o assunto é pesquisa e está se aproximando do primeiro lugar. A universidade alcançou uma pontuação de 30,7/100 para Citações por Faculdade ( Citations per Faculty ), que é o indicador usado pela QS para medir o impacto da pesquisa. Apenas sua compatriota, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), obteve uma melhor pontuação quanto ao desempenho de suas pesquisas (31/100). Além disso, a trajetória da pontuação referente à pesquisa da USP é positiva, enquanto a da Unicamp é negativa;

O ranking deste ano fornece evidências de que o Brasil continua sendo o líder de pesquisas do continente. Das 93 universidades classificadas na América Latina, apenas 9 melhoram sua pontuação em Citações por Faculdade - sete delas no Brasil;

Além disso, as faculdades do Brasil alcançaram uma média de 29 citações por pesquisador – número significativamente maior que a segunda melhor nação da América Latina ( Chile , 23 citações por pesquisador) e maior do que sua performance na edição anterior do ranking (25 citações por pesquisador);

, 23 citações por pesquisador) e maior do que sua performance na edição anterior do ranking (25 citações por pesquisador); Apesar desses resultados positivos, o ensino superior brasileiro vê mais quedas do que melhorias. Das 22 universidades classificadas, 7 tiveram quedas em sua posição no ranking e apenas 2 mostraram uma melhora. Além disso, a Unicamp caiu do top 200, saindo do 182º lugar para o 204º.

Para obter a lista completa de instituições brasileiras e seu desempenho ano a ano, consulte a tabela abaixo.

Destaques Globais

Globalmente, o Massachusetts Institute of Technology continua a ser o líder mundial com o recorde de sete anos consecutivos. A QS agora classifica as 1.000 melhores universidades do mundo, oriundas de 85 países diferentes, e mais de 4.500 instituições foram analisadas para inclusão no ranking. Seu site principal, o www.TopUniversities.com, deverá ser visitado mais de 65 milhões de vezes por pessoas interessadas no setor de ensino superior esse ano. A principal instituição do Reino Unido mudou pela primeira vez desde que a QS começou a compilar o ranking (2004), com a Universidade de Oxford (5ª) usurpando sua rival de longa data, a Universidade de Cambridge (6ª); Tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos viram seu desempenho se estabilizar, com ligeiramente mais melhorias do que quedas de performance.·

QS World University Rankings 2019: Top 20 2019 2018 Nome da Instituição País/Território 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 2 2 Stanford University United States 3 3 Harvard University United States 4 4 California Institute of Technology (Caltech) United States 5 6 University of Oxford United Kingdom 6 5 University of Cambridge United Kingdom 7 10 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 8 8 Imperial College London United Kingdom 9 9 University of Chicago United States 10 7 UCL (University College London) United Kingdom 11 15 National University of Singapore (NUS) Singapore 12 11 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 13 13 Princeton University United States 14 14 Cornell University United States 15 16 Yale University United States 16 18 Columbia University United States 17 25 Tsinghua University China 18 23= University of Edinburgh United Kingdom 19 19 University of Pennsylvania United States 20 21= University of Michigan United States © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved.

A QS Quacquarelli Symonds compila rankings universitários desde 2004, quando publicaram a primeira edição do QS World University Rankings. Desde então os rankings da QS cresceram e se tornaram a fonte mais popular mundialmente de dados comparativos sobre o desempenho de universidades. Os seus rankings por disciplina foram visualizados mais de 30 milhões de vezes em 2017 e os ranking gerais mais de 54 milhões de vezes.

O projeto cresceu e hoje inclui 5 rankings regionais, o QS Best Student Cities ranking, rankings por Subject Area, o QS Higher Education System Strength Ranking e, mais recentemente, o QS Graduate Employability Ranking. As pesquisas da QS são publicadas pelos media em todo o mundo, como mais de 46,000 clippings relacionados à QS publicados em 2017.

