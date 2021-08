LONDRES, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A QS Quacquarelli Symonds, analista global de ensino superior e compiladora do QS World University Rankings, publicou hoje sua lista anual das melhores universidades da América Latina.

Avaliando as instituições da região por seu nível acadêmico, reconhecimento dos empregadores, desempenho de pesquisa, recursos docentes e níveis de internacionalização, a tabela final reúne as 418 melhores universidades.

Pelo quarto ano consecutivo, a Pontificia Universidad Católica de Chile foi nomeada a melhor universidade da América Latina. Dezesseis das 40 universidades chilenas (40%) foram classificadas entre as 100 melhores. Somente o Brasil tem mais universidades (24) entre as 100 melhores da região.

O México é o segundo país da região com mais universidades classificadas e o terceiro com maior número de universidades nas primeiras posições. A instituição com maior destaque na Argentina continua sendo a Universidad de Buenos Aires, que permanece na oitava posição.

O Brasil continua tendo o maior sistema de ensino superior do continente, com 95 de suas universidades na tabela, entre as quais 25% foram classificadas entre as 100 primeiras.

A Colômbia ocupa o terceiro lugar na região em número de universidades classificadas e o quarto lugar em proporção de universidades entre as 100 melhores.

QS World University Rankings: América Latina 2022 – As 20 melhores 2022 2021 Nome da instituição País 1 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Chile 2 2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Brasil 3 4 UNIVERSIDAD DE CHILE Chile 4 3 TECNOLÓGICO DE MONTERREY México 5 6 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Colômbia 6 7 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO México 7 5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Brasil 8 8 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( Argentina 9 9 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Brasil 10 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Colômbia 11 11 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Chile 12 12 UNESP Brasil 13 16 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Peru 14 13 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Colômbia 15 14 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (USACH) Chile 16 15 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Brasil 17 17 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO Brasil 18 18 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Colômbia 19 19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL Brasil 20 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Costa Rica © QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com

A classificação completa pode ser consultada em www.TopUniversities.com.

Os detalhes sobre os oito indicadores utilizados pela QS para elaborar a tabela podem ser encontrados em https://www.topuniversities.com/latin-america-rankings/methodology.

