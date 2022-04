QS World University Rankings by Subject 2022

La FRANCE : offre un enseignement supérieur de classe mondiale en sciences sociales

SUISSE : L 'ETH Zurich reste la meilleure université d' Europe continentale

BELGIQUE : Ses universités sont les plus prolifiques du continent, avec une moyenne de 20 sujets classés par université.

LONDRES, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Les QS World University Rankings by Subject, compilés par les analystes mondiaux de l'enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds, fournissent une analyse comparative indépendante sur les performances de 15 200 programmes universitaires individuels, suivis par les étudiants de 1543 universités dans 88 pays et territoires à travers le monde, dans 51 disciplines académiques et cinq grands domaines facultaires. 1Ils font partie du portefeuille annuel du QS World University Rankings, qui a été consulté plus de 147 millions de fois en 2021 sur TopUniversities.com.

Méthodologie

Le graphique ci-dessous indique le nombre d'entrées classées dans l'ensemble des classements par matière pour les pays de l'UE et la Suisse, en illustrant le nombre de places obtenues par chaque pays dans les tranches supérieures (n° 1, top 10, top 20, top 50, etc.).



Non

Top

Top

Top

Top

Top





Ratio

1 % 10 % 20 % 50 % 100 % 200 % Entrées Universités Universités Entrées Suisse 4 8% 31 6% 40 4% 67 3% 110 2% 184 2% 226 30 7.5 Pays-Bas 2 4% 15 3% 34 3% 93 4% 177 4% 252 3% 299 21 14.2 Italie 1 2% 6 1% 12 1% 41 2% 114 2% 266 3% 507 56 9.1 Suède 1 2% 3 1% 8 1% 31 1% 87 2% 158 2% 214 19 11.3 France 0 0% 6 1% 19 2% 66 3% 128 3% 259 3% 462 75 6.2 Allemagne 0 0% 3 1% 21 2% 92 4% 215 4% 425 5% 722 60 12 Danemark 0 0% 2 0% 10 1% 37 1% 63 1% 105 1% 139 11 12.6 Belgique 0 0% 1 0% 5 0% 27 1% 69 1% 140 2% 216 11 19.6 Autriche 0 0% 1 0% 3 0% 16 1% 35 1% 68 1% 116 17 6.8 Finlande 0 0% 1 0% 3 0% 9 0% 34 1% 57 1% 115 11 10.5 Espagne 0 0% 0 0% 4 0% 21 1% 90 2% 236 3% 405 34 11.9 Irlande 0 0% 0 0% 0 0% 9 0% 37 1% 99 1% 166 11 15.1 Portugal 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 7 0% 45 1% 135 8 16.9 Grèce 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 7 0% 22 0% 86 9 9.6 Pologne 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 3 0% 29 0% 103 23 4.5 Lituanie 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 2 0% 3 0% 24 7 3.4 République tchèque. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 20 0% 71 15 4.7 Estonie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 6 0% 24 6 4 Hongrie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 7 0% 48 10 4.8 Croatie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 12 2 6 Chypre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 6 1 6 Roumanie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 33 11 3 Bulgarie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2 1 Lettonie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 3 2 Luxembourg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 1 7 Slovénie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 1 16

FRANCE

L'édition 12th du QS World University Rankings by Subject comprend 462 programmes universitaires de 75 universités françaises dans 51 disciplines académiques.

178 des programmes universitaires français classés ont progressé d'une année sur l'autre, 72 ont baissé et 114 sont restés inchangés. En outre, 100 programmes français sont classés dans les cinq grands domaines universitaires (arts et sciences humaines, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences naturelles et sciences sociales). Parmi ceux-ci, 64 gagnent du terrain, 13 en perdent, et quatre restent inchangés.

Sur la base de sa part des 50 premiers départements universitaires, la France est le 9th meilleur système d'enseignement supérieur au monde - aux côtés de l'Italie - avec 6 programmes dans cette catégorie. En Europe, la part de départements universitaires français classés parmi les 10 premiers n'est dépassée que par la Suisse (31) et les Pays-Bas (15).

Classement mondial des universités QS par matière 2022

Nombre de programmes parmi les 10 meilleurs au monde États-Unis 239 Royaume-Uni 132 Suisse 31 Singapour 23 Canada 19 Pays-Bas 15 Australie 13 Hong Kong RAS 7 France 6 Italie 6





Globalement, Sorbonne Université est l'institution la plus forte de France. Elle est classée dans 37 des 51 classements par discipline de QS, dont 26 dans le top-100 mondial. Ce faisant, elle dépasse l'Université PSL (24 départements parmi les 100 premiers) et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (12 départements parmi les 100 premiers). En outre, avec 16 départements parmi les 50 premiers, elle est à égalité avec la Ludwig-Maximilians-Universität München (Allemagne) en tant que cinquième meilleure université d'Europe.

Classement mondial des universités QS par matière 2022 : Les 50 meilleurs programmes de Sorbonne Université 2022 2021

7 6= Classiques et histoire ancienne 15= 32 Géophysique 16= 18 Langues modernes 18 29 Mathématiques 18 34= Géologie 25 32 Sciences de la terre et de la mer 28 29 Archéologie 30 51-100 Statistiques et recherche opérationnelle 33= 37= Sciences biologiques 36= 51-100 Anatomie et physiologie 37 46= Histoire 42= 47 Physique et astronomie 44= 44 Médecine 45 91 Éducation 48= 44= Langue et littérature anglaises 49= 54= Chimie QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés

La France est particulièrement forte dans les domaines des arts, des sciences humaines et des sciences sociales. Le programme d'études de commerce et de gestion de l'INSEAD arrive en deuxième position après la Harvard Business School. Dans le même temps, Sciences Po Paris tombe à 3rd pour les études politiques et internationales, après avoir été devancé par l'université d'Oxford.Parmi les autres points forts dans ces domaines, citons

Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris se hisse à 4 th -place pour les arts du spectacle .

se hisse à 4 -place pour les . Quatre des 100 meilleurs programmes de comptabilité et de finance au monde sont français.

monde sont français. La France compte deux des 50 premiers départements d' archéologie au monde.

compte deux des 50 premiers départements d' monde. Deux des dix meilleures écoles de commerce du monde sont françaises.

du monde sont françaises. La France compte deux des dix meilleurs programmes d'études classiques et d'histoire ancienne au monde, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entrant dans le top 10 cette année.

compte deux des dix meilleurs programmes d'études au monde, l'Université 1 Panthéon-Sorbonne entrant dans le top 10 cette année. L'école hôtelière Vatel se classe au 11e rang th dans le domaine de la gestion de l'accueil et des loisirs , soit une amélioration de huit places par rapport à l'année précédente.

dans le domaine de la , soit une amélioration de huit places par rapport à l'année précédente. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se classe au 18ème rangth pour le droit.

Dans les disciplines scientifiques et technologiques, les universités françaises n'atteignent pas les mêmes sommets. Les plus performantes dans les sciences et technologies sont :

Université PSL : classement 12 th pour les mathématiques .

pour les . Université PSL à venir 24 th pour le génie minéral et minier .

pour le . L'Université PSL place 25 th pour la physique et l'astronomie .

pour la . Sorbonne Université place 18th pour les mathématiques, 25th pour les sciences de la terre et de la mer et 15th pour la géophysique.

Parmi les autres points forts des universités françaises, citons

Sorbonne Université se classe au 7ème rang th en Lettres Classiques et Histoire Ancienne .

en . HEC Paris se classe au 10ème rang th pour la catégorie " Business & Management" .

pour la catégorie " . L'Université Paris-Saclay est l'université française qui s'est le plus améliorée, progressant dans chaque matière classée de 51 positions en moyenne. Elle entre dans le top 100 pour huit cours, y compris pour la nouvelle matière classée, les études du développement (51-100).

Classement mondial des universités QS par matière en 2022 : les 50 meilleurs programmes français 2022 2021



2 2 INSEAD (France) Études de commerce et de gestion 3 2 Sciences Po Politique et études internationales 4 5 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) Arts de la scène 7 6= Université de la Sorbonne Classiques et histoire ancienne 11 19 Hôtel École Vatel Gestion de l'hospitalité et des loisirs 10 9 HEC Paris Études de commerce et de gestion 10 12 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Classiques et histoire ancienne 12 13 Université PSL Mathématiques 14

Institut Polytechnique de Paris Mathématiques 15= 32 Université de la Sorbonne Géophysique 16= 18 Université de la Sorbonne Langues modernes 18 20 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Droit 18 20 Université PSL Statistiques et recherche opérationnelle 18 29 Université de la Sorbonne Mathématiques 18 34= Université de la Sorbonne Géologie 19= 51-100 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Arts de la scène 19 20 HEC Paris Comptabilité et finances 19 86= Université Paris-Saclay Mathématiques 20 21 Sciences Po Politique et administration sociales QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

SUISSE

Le QS World University Rankings by Subject fournit des données sur 226 programmes de 30 universités suisses dans 51 disciplines académiques. Parmi ces programmes, 53 voient leur classement s'améliorer d'une année sur l'autre, 83 restent inchangés et 75 baissent. Dans les classements supplémentaires de cinq domaines d'études (arts et sciences humaines, ingénierie et technologie, sciences de la vie, sciences naturelles et sciences sociales) compilés par QS, sept programmes universitaires suisses améliorent leur classement par rapport à l'année dernière, 21 baissent et quatre restent inchangés.

L'ETH Zurich est l'université la plus performante de Suisse, occupant les premières places pour la géologie, la géophysique et les sciences de la terre et de la mer. Elle enregistre également 22 programmes classés parmi les 50 premiers, ce qui en fait la meilleure université d'Europe dans ce classement.

Les classements indiquent que l'enseignement supérieur suisse a continué à fournir un enseignement et une recherche de premier plan au niveau mondial au cours de l'année dernière : 31 programmes suisses se classent parmi les 10 premiers mondiaux dans leur discipline, contre 29 en 2021 et 26 en 2020. QS constate également que :

Avec 31 programmes classés dans le top 10, la Suisse abrite 6 % de tous les cours classés dans le top 10 dans les 51 tableaux de matières. Cette proportion de départements de classe mondiale n'est dépassée que par le Royaume-Uni (26 %) et les États-Unis (46 %).

Les 10 meilleurs programmes de Suisse sont répartis entre 12 établissements d'enseignement supérieur suisses, mais la moitié (16/31) se trouve à l'ETH Zurich.

L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne se classe dans le top 10 mondial en chimie (9 th ), en informatique et systèmes d'information (10 th ), en génie civil et structurel (10 th ), en génie électrique et électronique (10 th ) et en science des matériaux (10 th ).

(9 ), en (10 ), en (10 ), en (10 ) et en (10 ). L'Université de Zurich est classée dans 36 tableaux de matières, atteignant les 20 premiers rangs en médecine dentaire (8 th ) et en communication et études des médias (16 th ).

est classée dans 36 tableaux de matières, atteignant les 20 premiers rangs en (8 ) et en (16 ). L'Université de Genève figure dans 33 tableaux de matières, atteignant les 50 premières places pour les disciplines suivantes : lettres classiques et histoire ancienne (37 th ), médecine dentaire (30 th ), pharmacie et pharmacologie (40 th ) et anatomie et physiologie (43 rd ).

(37 ), (30 ), (40 ) et (43 ). L'Université de Bâle figure dans 23 classements par discipline. Elle se classe dans le top 50 pour l'anatomie et la physiologie (36th ) et la pharmacie et la pharmacologie (47th ).

Classement mondial des universités QS par matière en 2022 : les 20 meilleurs programmes suisses 2022 2021



1 1 ETH Zurich - Sciences de la terre et de la mer 1 1 ETH Zurich Géologie 1 1 ETH Zurich Géophysique 1 1 École d'hôtellerie et de restauration EHL Gestion de l'hospitalité et des loisirs 3 4 SHMS - École suisse d'hôtellerie Gestion de l'hospitalité et des loisirs 3 4 ETH Zurich Statistiques et recherche opérationnelle 4 4 ETH Zurich Architecture / Environnement bâti 4 3 Institut d'enseignement supérieur de Glion Gestion de l'hospitalité et des loisirs 5 4 Les Roches Global Hospitality Education Gestion de l'hospitalité et des loisirs 5= 7= ETH Zurich Ingénierie - Électricité et électronique 6 4= ETH Zurich Ingénierie et technologie 6 7 ETH Zurich Ingénierie - Chimie 6 6 ETH Zurich Agriculture et sylviculture 6 7 ETH Zurich Sciences biologiques 6 6 ETH Zurich Sciences naturelles 6 7 Collèges Cesar Ritz Gestion de l'hospitalité et des loisirs 7 9 ETH Zurich Ingénierie - Civil et structurel 7 9 Université de Berne Dentisterie 7 7= Faculté Vetsuisse Berne et Zurich Sciences vétérinaires 7 6 Institut de l'Hôtel Montreux - HIM Gestion de l'hospitalité et des loisirs 8 13 ETH Zurich Ingénierie - mécanique, aéronautique et fabrication 8 11 Université de Zurich Dentisterie 8 7 ETH Zurich Sciences de l'environnement 8 8 Culinary Arts Academy Suisse Gestion de l'hospitalité et des loisirs 9 10 ETH Zurich Informatique et systèmes d'information 9 10 EPFL Chimie 9 8 ETH Zurich Mathématiques 9 9 ETH Zurich Physique et astronomie 10 9 EPFL Informatique et systèmes d'information 10 10 EPFL Ingénierie - Électricité et électronique 10 10= EPFL Ingénierie - Civil et structurel 10= 9 ETH Zurich Chimie 10= 12 EPFL Science des matériaux 11 12 EPFL Ingénierie et technologie 11= 11 EPFL Sciences naturelles 12 12 EPFL Architecture / Environnement bâti 13 15 ETH Zurich Science des matériaux 14 12 EPFL Ingénierie - Chimie 15 13 Institut de gestion hôtelière et touristique, Suisse Gestion de l'hospitalité et des loisirs 16 16 EPFL Ingénierie - mécanique, aéronautique et fabrication 16= 14 EPFL Physique et astronomie 16= 16= Université de Zurich Communication et études des médias 17 21= EPFL Sciences de l'environnement 20 15 IMI-Luzern - École internationale de management hôtelier, Suisse Gestion de l'hospitalité et des loisirs QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 www.TopUniversities.com

La Suisse est particulièrement forte dans le domaine de la gestion de l'hospitalité et des loisirs et compte sept des dix meilleures écoles du monde dans ce domaine. L'EHL Hospitality Business School prend la première place pour la quatrième année consécutive, tandis que la Swiss Hotel Management School passe de 4th à 3rd , échangeant sa place avec son concurrent suisse, le Glion Institute of Higher Education.

Classement mondial des universités QS par matière en 2022 : les 10 meilleurs programmes d'hôtellerie au monde 2022 2021



Score de l'enquête académique Score de l' enquête auprès des employeurs 1 1 École d'hôtellerie et de restauration EHL Suisse 100 100 2 2 Université du Nevada - Las Vegas États-Unis 99.8 82.5 3 4 SHMS - École suisse d'hôtellerie Suisse 88.5 97.3 4 3 Institut d'enseignement supérieur de Glion Suisse 85.3 94.8 5 4 Les Roches Global Hospitality Education Suisse 85.4 94.6 6 7 Collèges Cesar Ritz Suisse 85.5 92.1 7 6 Institut de l'Hôtel Montreux - HIM Suisse 83.4 92.7 8 8 Culinary Arts Academy Suisse Suisse 80.4 86.4 9 5 Hôtelschool La Haye Pays-Bas 77.8 86.1 10 9 L'université polytechnique de Hong Kong Hong Kong RAS 88.9 56.4

BELGIQUE

Le classement de 2022 fournit des données sur les performances de 216 départements de 11 universités belges, dans 51 disciplines académiques. Au total, 54 départements se sont améliorés par rapport au classement de l'année dernière, tandis que 55 ont baissé et 92 sont restés stables. Dans les grandes facultés, 22 ont progressé, 10 ont reculé et 2 sont restées stables.

La Belgique compte 27 sujets classés dans le top 50, ce qui la place à la 17e placeth dans le monde selon ce critère et lui confère une capitalisation de 1 % dans le top 50. Toutefois, elle peut se targuer de posséder des statistiques de premier ordre et une université compétitive au niveau mondial, la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).

La KU Leuven est la quatrième meilleure université au monde pour l'étude de la théologie, de la divinité et des études religieuses. Une performance qui représente une progression de deux places d'une année sur l'autre et qui en fait la matière la mieux classée de Belgique. Cependant, la KU Leuven a également enregistré une série d'améliorations et de classements mondiaux dans une série de matières scientifiques. Parmi celles-ci, citons :

Entrée dans le top 20 pour les sujets liés au sport (maintenant 20 th ).

(maintenant 20 ). Progression de huit places dans le classement QS des dentistes (désormais 11 th ).

(désormais 11 ). Entrée dans le top-50 international pour quatre autres disciplines : Médecine (34 th , soit une progression de 17 places) , Science des matériaux (50 th ), Anatomie et physiologie (43 rd ) et Informatique et systèmes d'information (50 th ).

(34 , soit une progression de 17 places) (50 ), (43 ) et (50 ). L'ingénierie minérale et minière et la gestion des bibliothèques et de l'information font leurs débuts dans la tranche 51-60.

Classement mondial des universités QS par matière en 2022 : les 50 meilleurs programmes belges 2022 2021



4 6 KU Leuven Théologie, théologie et études religieuses 11= 11 Université de Gand Agriculture et sylviculture 11 19 KU Leuven Dentisterie 13 12 Université de Gand Sciences vétérinaires 20 23 KU Leuven Sujets liés au sport 21 32 KU Leuven Politique et administration sociales 22 23 KU Leuven Psychologie 23 22 Université catholique de Louvain (UCLouvain) Théologie, théologie et études religieuses 27 41 KU Leuven Pharmacie et pharmacologie 28 49 Université de Gand Études sur le développement 28 28 KU Leuven Classiques et histoire ancienne 29 36 KU Leuven Architecture / Environnement bâti 29 55= KU Leuven Sciences de la vie et médecine 30= 51-70 Université de Gand Classiques et histoire ancienne 31 30 KU Leuven Géographie 31 33= KU Leuven Philosophie 33 24= KU Leuven Statistiques et recherche opérationnelle 34 35= KU Leuven Droit 34= 51= KU Leuven Médecine 38 27 KU Leuven Ingénierie - mécanique, aéronautique et fabrication 39 38 KU Leuven Ingénierie - Électricité et électronique 39= 52= KU Leuven Ingénierie et technologie 43= 43= KU Leuven Ingénierie - Chimie 43= 51-100 KU Leuven Anatomie et physiologie 44= 51-100 Université catholique de Louvain (UCLouvain) Philosophie 44 38= KU Leuven Éducation 46= 66 KU Leuven Arts et sciences humaines 47= 51-70 Université catholique de Louvain (UCLouvain) Classiques et histoire ancienne 48= 64= KU Leuven Sciences sociales et gestion 50 55= KU Leuven Informatique et systèmes d'information 50= 52 KU Leuven Science des matériaux QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Dans les 51 tableaux, la KU Leuven se révèle être l'une des institutions de recherche les plus solides d'Europe. Elle compte un département classé dans 45 des 51 classements de QS, dont 20 figurent dans le top 50 mondial. Cela signifie que seule l'ETH Zurich de Suisse la surpasse sur le continent européen.

Classement mondial des universités QS 2022 : Top 10 de l'Europe continentale Institution Localisation Les 50 meilleurs programmes 2022 Les 50 meilleurs programmes 2021 ETH Zurich Suisse 22 23 KU Leuven Belgique 20 18 Université de Copenhague Danemark 20 16 Université d'Amsterdam Pays-Bas 19 16 LMU München Allemagne 16 16 Université de la Sorbonne France 16 12 Delft Pays-Bas 16 15 EPFL Suisse 12 12 Freie Universitaet Berlin Allemagne 12 14 Humboldt-Universität zu Berlin Allemagne 12 13 QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.TopUniversities.com/. Tous droits réservés.

Malgré cette ascension nationale, la KU Leuven n'est pas la seule institution belge à enregistrer des performances de classe mondiale dans l'itération 2022 du classement mondial des universités par matière de QS. Parmi les autres points forts nationaux, citons :

L'Université de Gand place 11 th pour l' agriculture et la sylviculture et 13 th pour les sciences vétérinaires (en baisse d'une place).

pour l' et 13 pour les (en baisse d'une place). L'Université Catholique de Louvain se place dans le top 50 mondial pour la théologie (23 rd ) et entre dans le top 50 pour la philosophie (44 th ) et les lettres classiques et l'histoire ancienne (47 th ).

(23 ) et entre dans le top 50 pour la (44 ) et (47 ). L'Université Libre de Bruxelles est classée dans 27 des tableaux de sujets de QS.

est classée dans 27 des tableaux de sujets de QS. L'Université d' Anvers et la Vrije Universiteit Brussel conservent leur place dans le top 100 des études en communication et médias (tranche 51-100).

Si la Belgique ne compte pas le plus grand nombre de disciplines de premier plan en Europe, elle abrite les universités les plus prolifiques du continent, avec une moyenne de 20 disciplines classées par établissement. La Suisse arrive en 13ème positionth avec 7,5 départements classés par université, tandis que la France se situe en 16ème positionth avec 6,2 départements classés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds