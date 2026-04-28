Quand son et style se rencontrent : DJI Mic Mini 2 offre un son amélioré et un rangement tout-en-un

Au‑delà du son, le microphone sans fil compact de DJI présente des caches avant magnétiques colorés pour s'adapter à chaque style

SHENZHEN, Chine, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'appareils photo créatifs, a lancé aujourd'hui DJI Mic Mini 2, la nouvelle génération du microphone sans fil compact populaire de DJI pour l'enregistrement audio omnidirectionnel. Il offre un son fluide et de haute qualité avec trois préréglages de tonalité de voix, une réduction de bruit à deux niveaux, une connexion à appareils mixtes et DJI OsmoAudio, le tout intégré dans un étui tout-en-un. Il propose également une vaste collection de caches avant magnétiques multicolores pour s'accorder avec presque toutes les tenues. Les créateurs de contenu peuvent désormais capturer un son cristallin avec style en déplacement, dans n'importe quel environnement.

DJI Mic Mini 2 DJI Mic Mini 2 Time Series Magnetic Front Cover

Petit format, grandes performances

L'émetteur DJI Mic Mini 2 pèse environ 11 g1, sans le clip magnétique Mic Mini 2 ni l'aimant Mic 3. Conçu pour offrir un confort optimal, le clip magnétique amovible peut être orienté de manière à maintenir le microphone parfaitement dirigé vers la source sonore, garantissant ainsi un son haute fidélité en 48 kHz et 24 bits. Mic Mini 2 propose trois préréglages de tonalité de voix : Normal, Riche et Brillant, pour un réglage professionnel, optimisant vos enregistrements dans n'importe quel environnement. Il prend également en charge une réduction de bruit à deux niveaux pour les environnements intérieurs plus calmes et les environnements extérieurs plus bruyants. Comme son prédécesseur, le microphone offre une limitation automatique, un réglage de gain sur cinq niveaux et un enregistrement à double piste avec l'app DJI Mimo.

Étui tout-en-un

Le boîtier de recharge DJI Mic Mini 2 amélioré permet de ranger soigneusement l'émetteur, le récepteur et les accessoires, pour que tout reste organisé et prêt à l'emploi. Parallèlement, la version mobile du boîtier de recharge, le boîtier de recharge pour DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX mobile), est conçue pour recharger et ranger les accessoires mobiles. Ces détails pratiques permettent aux créateurs de garder leur équipement d'enregistrement avec eux en permanence, pour des transitions et un rangement plus rapides.

Un style adapté à chaque scène

DJI Mic Mini 2 peut être personnalisé avec des caches avant magnétiques multicolores et interchangeables, permettant aux créateurs de l'assortir à leur tenue de manière plus discrète. Les caches avant magnétiques noir obsidienne et blanc glacé pour l'émetteur sont fournis par défaut, alliant esthétique et praticité. Pour offrir un éventail de couleurs encore plus large, DJI a collaboré avec l'illustratrice de renommée internationale Victo Ngai pour concevoir les caches avant magnétiques de la gamme Time DJI Mic Mini 2. Vendus séparément, ces caches ont été créés pour illustrer les quatre étapes de la vie : du premier éclat rose et violet de l'Aube, et de l'énergie juvénile du bleu et du vert de la Croissance, à l'explosion créative orange et rouge vif du Flamboiement et à la profonde essence d'or noir de la Lueur.

Compatible avec plusieurs appareils

DJI Mic Mini 2 utilise le récepteur DJI Mic Mini et peut être facilement appairé avec des appareils photo, des smartphones, des ordinateurs et des tablettes. Conçu pour une compatibilité intergénérationnelle, le récepteur DJI Mic Mini peut être appairé avec DJI Mic Mini et DJI Mic Mini 2. Par ailleurs, le récepteur mobile pour gamme DJI Mic prend également en charge DJI Mic 3, offrant un son mobile de qualité studio en 48 kHz 24 bits, aux côtés de DJI Mic Mini et de DJI Mic Mini 2. Avec la connexion directe via OsmoAudio, Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano, Osmo Action 6 et d'autres appareils peuvent se connecter directement à deux émetteurs DJI Mic Mini 2 sans récepteur supplémentaire, pour offrir un son de qualité studio en 48 kHz 24 bits.

Portée étendue, autonomie durable

La distance de transmission peut atteindre 400 mètres1 lorsqu'il est utilisé avec le récepteur DJI Mic Mini dans DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), et jusqu'à 300 mètres1 avec le récepteur mobile dans DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX). Par ailleurs, l'émetteur et le récepteur peuvent offrir respectivement jusqu'à 11,5 et 10,5 heures1 de temps de fonctionnement. Un boîtier de recharge entièrement chargé peut prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à 48 heures. Le récepteur Mic Mini et l'émetteur Mic Mini 2 peuvent être utilisés pendant environ 1 heure après seulement 5 minutes1 de charge. Lorsque l'émetteur ne détecte aucun signal du récepteur, il passe automatiquement en mode veille pour économiser la batterie.

Apporter de la couleur au son

Conçue pour Mic Mini 2, la gamme Time étend encore la collection de caches avant magnétiques multicolores pour assortir le microphone à presque toutes les tenues.

Grande admiratrice de longue date de la marque DJI, Victo Ngai a abordé ce projet sous de multiples angles. En partant de la technologie, elle a tiré parti du très petit format de Mic Mini 2 comme toile, décrivant les designs des caches avant comme « capturant un moment » dans le temps. Parallèlement, elle a utilisé le « son » comme fil conducteur, en réexaminant le monde à travers le viseur d'un petit appareil.

« Avec le cache avant magnétique gamme Time, le son occupe le devant de la scène au lieu de jouer un rôle secondaire pour l'ambiance », déclare Victo Ngai. « Au lieu d'être un simple microphone qu'il faut dissimuler, DJI Mic Mini 2 devient une œuvre d'art que les gens ont envie de mettre en valeur. »

Les quatre illustrations présentées dans la gamme Time représentent avec finesse différentes étapes de la vie, inspirant la créativité à chaque étape de votre parcours audio.

Aube : l'inspiration surgit comme les premières lueurs rose et violette de l'aube, éveillant la curiosité pour le monde et insufflant à la création une motivation pure.



l'inspiration surgit comme les premières lueurs rose et violette de l'aube, éveillant la curiosité pour le monde et insufflant à la création une motivation pure. Onde : la vigueur de la jeunesse s'élève avec une créativité grandissante, éveillant un désir d'explorer un monde plus vaste. Avec l'énergie vibrante du bleu et du vert, continuez d'avancer avec courage.



la vigueur de la jeunesse s'élève avec une créativité grandissante, éveillant un désir d'explorer un monde plus vaste. Avec l'énergie vibrante du bleu et du vert, continuez d'avancer avec courage. Flamme : à l'apogée de la vie, la créativité jaillit telle une flambée de flammes rouge orangé. À cet instant, l'inspiration et la passion se rejoignent, faisant jaillir des possibilités infinies.



à l'apogée de la vie, la créativité jaillit telle une flambée de flammes rouge orangé. À cet instant, l'inspiration et la passion se rejoignent, faisant jaillir des possibilités infinies. Lueur : après l'épreuve du temps, la créativité retrouve sa forme la plus pure. Au cœur d'affrontements intenses et de fusions puissantes se forge l'essence profonde de l'or noir.

Prix et disponibilité

DJI Mic Mini 2 est disponible à la commande sur store.dji.com et auprès des revendeurs officiels. Les envois commencent dès aujourd'hui, dans les configurations suivantes :

DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est proposé au prix de 99 EUR et comprend deux émetteurs DJI Mic Mini, un récepteur DJI Mic Mini, un boîtier de recharge DJI Mic Mini 2, deux bonnettes anti-vent DJI Mic Mini 2 (noir/gris), deux caches avant magnétiques DJI Mic Mini 2 de chaque couleur (noir obsidienne et blanc glacé), deux clips magnétiques DJI Mic Mini, deux aimants Mic 3, une pochette de transport DJI Mic Mini, un adaptateur de téléphone mobile DJI Mic Mini (USB-C), un câble audio de caméra (TRS de 3,5 mm) DJI Mic Mini, des caches avant magnétiques multicolores DJI Mic Mini 2 et un câble de recharge USB-C DJI Mic.

DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX mobile + boîtier de recharge) est vendu au prix de 59 EUR et comprend un émetteur DJI Mic Mini 2, un récepteur mobile pour gamme DJI Mic, un boîtier de recharge DJI Mic Mini 2, une bonnette anti-vent DJI Mic Mini 2 (noir/gris), un cache avant magnétique DJI Mic Mini 2 (noir obsidienne), un cache avant magnétique DJI Mic Mini 2 (blanc glacé), un clip magnétique DJI Mic Mini 2, un aimant DJI Mic 3, un câble de recharge USB-C DJI Mic et la pochette de transport DJI Mic Mini.

Les caches avant magnétiques multicolores DJI Mic Mini 2 et les caches avant magnétiques de la gamme Time DJI Mic Mini 2 sont vendus séparément.

Prochainement : DJI Mic Mini 2S

Pour les créateurs à la recherche de mini microphones sans fil avec enregistrement interne et capacités 4 TX + 1 RX, restez connectés pour découvrir DJI Mic Mini 2S, disponible prochainement cet été.

1 Toutes les données ont été collectées avec un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.dji.com/mic-mini-2

Les images et les ressources sont disponibles à l'adresse suivante : https://bit.ly/4rWI3Ct

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI est à la pointe de l'innovation mondiale dans le domaine des drones civils, permettant aux particuliers de prendre leur envol pour la première fois, aux visionnaires de concrétiser leur imagination et aux professionnels de transformer totalement leur manière de travailler. Aujourd'hui, DJI s'engage à bâtir un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Grâce à une approche orientée solutions et une curiosité sincère, DJI a élargi ses ambitions à des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui apportent une valeur ajoutée aux vies à travers le monde, de manière plus profonde que jamais.

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