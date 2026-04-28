Sound und Stil vereint: DJI Mic Mini 2 mit verbesserter Audioqualität und integrierte All-in-One-Ladeschale

Mehr als nur Klang: Kompaktes DJI Funkmikrofon mit farbigen Frontabdeckungen für individuellen Stil

SHENZHEN, China, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen- und kreativer Kameratechnologie, hat heute das DJI Mic Mini 2 vorgestellt, die nächste Generation des kompakten DJI Funkmikrofons für omnidirektionale Audioaufnahmen. Es bietet nahtlosen, hochwertigen Klang mit drei Stimmklangvoreinstellungen, zweistufiger Geräuschunterdrückung, Anschluss an verschiedene Geräte und DJI OsmoAudio, alles in einer All-in-One-Ladeschale. Das Mic Mini 2 verfügt außerdem erstmals über eine umfangreiche Auswahl mehrfarbiger magnetischer Frontabdeckungen, die zu nahezu jedem Outfit passen. Nutzern:innen können jetzt unterwegs und in jeder Umgebung stilvoll kristallklaren Sound aufnehmen.

DJI Mic Mini 2 DJI Mic Mini 2 Time Series Magnetic Front Cover

Klein in der Größe, groß in der Leistung

Der DJI Mic Mini 2 Sender wiegt ohne den Mic Mini 2 Magnetclip oder den Mic 3 Magneten etwa 11 g1. Der abnehmbare Magnetclip ist auf Komfort ausgelegt und lässt sich drehen, sodass das Mikrofon präzise auf die Schallquelle ausgerichtet bleibt und hochwertigen 48-kHz-/24-Bit-Ton liefert. Das Mic Mini 2 bietet drei Klangvoreinstellungen (Regulär, Kräftig und Hell) für eine professionelle Abstimmung und optimiert so Aufnahmen in jeder Umgebung. Es unterstützt zudem eine zweistufige Geräuschunterdrückung für ruhigere Innenräume und lautere Außenumgebungen. Wie sein Vorgänger bietet das Mikrofon automatische Begrenzung, eine fünfstufige Verstärkungsregelung und Dual-Track-Aufnahmen mit der DJI Mimo App.

All-in-One-Ladeschale

Die verbesserte DJI Mic Mini 2 Ladeschale bietet Platz für Sender, Empfänger und Zubehör, sodass alles übersichtlich und einsatzbereit aufbewahrt wird. Die mobile Version der Ladeschale (1 Sender + 1 Empfänger für Mobilgeräte) ist zum Laden und Aufbewahren von mobilem Zubehör konzipiert. Dank dieser praktischen Details haben Nutzer:innen ihre Aufnahmegeräte jederzeit griffbereit, was schnellere Umbauten und die Aufbewahrung erleichtert.

Passend zu jedem Anlass

Das DJI Mic Mini 2 lässt sich mit austauschbaren, mehrfarbigen magnetischen Frontabdeckungen individuell gestalten, sodass Nutzer:innen es dezent an ihr Outfit anpassen können. Die magnetischen Frontabdeckungen in Obsidianschwarz und Glanzweiß für den Sender sind standardmäßig enthalten und verbinden Ästhetik und Funktionalität. Um eine noch größere Auswahl an Farboptionen zu bieten, hat DJI in Zusammenarbeit mit der international renommierten Illustratorin Victo Ngai die magnetischen Frontabdeckungen der DJI Mic Mini 2 Time Series entworfen. Diese separat erhältlichen Abdeckungen fangen die vier Phasen des Lebens ein – vom ersten Rosa- und Violettschimmer bei Dawn und der jugendlichen Energie von Blau und Grün bei Surge bis zum feurig orange-roten Kreativitätsschub in Blaze und der tiefen Schwarz-Gold-Ästhetik in Glimmer.

Kompatibel mit zahlreichen Geräten

Das DJI Mic Mini 2 nutzt den DJI Mic Mini Empfänger und lässt sich problemlos mit Kameras, Smartphones, Computern und Tablets koppeln. Der DJI Mic Mini-Empfänger ist auf generationsübergreifende Kompatibilität ausgelegt und kann sowohl mit dem DJI Mic Mini als auch mit dem DJI Mic Mini 2 verbunden werden. Der DJI Mic Empfänger für Mobilgeräte unterstützt außerdem das DJI Mic 3 und bietet zusammen mit dem DJI Mic Mini und dem DJI Mic Mini 2 unterwegs 48-kHz-/24-Bit-Audio in Studioqualität für mobile Anwendungen . Mit DJI Osmo Audio Direktverbindung können Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano, Osmo Action 6 und weitere Geräte direkt mit bis zu zwei DJI Mic Mini 2 Sendern verbunden werden, ohne zusätzlichen Empfänger, und liefern 48-kHz-/24-Bit-Audio in Studioqualität.

Erweiterte Reichweite, lange Betriebszeit

Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 400 m1 bei Verwendung mit dem DJI Mic Mini Empfänger im DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger) und bis zu 300 m1 mit dem Handy-Empfänger im DJI Mic Mini 2 (1 Sender + 1 Empfänger). Sender und Empfänger bieten eine Betriebszeit von bis zu 11,5 bzw. 10,5 Stunden1. Eine vollständig geladene Ladeschale kann die Akkulaufzeit auf bis zu 48 Stunden verlängern. Der Mic Mini Empfänger und der Mic Mini 2 Sender können nach nur 5 Minuten1 Ladezeit etwa 1 Stunde lang verwendet werden. Wenn der Sender kein Signal vom Empfänger erkennt, wechselt er automatisch in den Ruhemodus, um Energie zu sparen.

Preis und Verfügbarkeit

Das DJI Mic Mini 2 ist ab sofort unter store.dji.com sowie bei autorisierten Handelspartnern bestellbar und wird ab heute in den folgenden Konfigurationen ausgeliefert:

DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale) ist für 99 EUR erhältlich und umfasst zwei DJI Mic Mini Sender, einen DJI Mic Mini Empfänger, eine DJI Mic Mini 2 Ladeschale, zwei DJI Mic Mini 2 Windschutze (Schwarz/Grau), zwei DJI Mic Mini 2 magnetische Frontabdeckungen jeweils in jeder Farbe (Obsidianschwarz und Glanzweiß), zwei DJI Mic Mini Magnetclips, zwei Mic 3 Magnete, einen DJI Mic Mini Tragebeutel, einen DJI Mic Mini Adapter für Mobiltelefone (USB-C), ein DJI Mic Mini Kamera-Audiokabel (3,5-mm-TRS), DJI Mic Mini 2 mehrfarbige magnetische Frontabdeckungen sowie ein DJI Mic USB-C-Ladekabel.





ist für 99 EUR erhältlich und umfasst zwei DJI Mic Mini Sender, einen DJI Mic Mini Empfänger, eine DJI Mic Mini 2 Ladeschale, zwei DJI Mic Mini 2 Windschutze (Schwarz/Grau), zwei DJI Mic Mini 2 magnetische Frontabdeckungen jeweils in jeder Farbe (Obsidianschwarz und Glanzweiß), zwei DJI Mic Mini Magnetclips, zwei Mic 3 Magnete, einen DJI Mic Mini Tragebeutel, einen DJI Mic Mini Adapter für Mobiltelefone (USB-C), ein DJI Mic Mini Kamera-Audiokabel (3,5-mm-TRS), DJI Mic Mini 2 mehrfarbige magnetische Frontabdeckungen sowie ein DJI Mic USB-C-Ladekabel. DJI Mic Mini 2 (1 Sender + 1 Handy-Empfänger + Ladeschale) ist für 59 EUR erhältlich und umfasst einen DJI Mic Mini 2 Sender, einen DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte, eine DJI Mic Mini 2 Ladeschale, einen DJI Mic Mini 2 Windschutz (Schwarz/Grau), eine DJI Mic Mini 2 magnetische Frontabdeckung (Obsidianschwarz), eine DJI Mic Mini 2 magnetische Frontabdeckung (Glanzweiß), einen DJI Mic Mini 2 Magnetclip, einen DJI Mic 3 Magneten, ein DJI Mic USB-C-Ladekabel sowie einen DJI Mic Mini Tragebeutel.

Die magnetische Frontabdeckung DJI Mic Mini 2 Multi-Color und die magnetische Frontabdeckung DJI Mic Mini 2 Time Series sind jeweils separat erhältlich.

Farbe für den Klang

Entwickelt für das Mic Mini 2, bietet sie exklusive Designs der international renommierten Illustratorin Victo Ngai. Die Time Series erweitert das Angebot an mehrfarbigen magnetischen Frontabdeckungen, die zu fast jedem Outfit passen.

Als langjährige Bewunderin der Marke DJI ging Victo Ngai dieses Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln an. Ausgehend von der Technologie nutzte Victo Ngai die ultrakompakte Größe des Mic Mini 2 als ihre Leinwand und beschrieb die Designs der Frontabdeckung als das „Einfangen eines Moments" in der Zeit. Gleichzeitig nutzte sie „Klang" als verbindendes Thema und betrachtete die Welt neu durch die Perspektive eines kleinen Suchers.

„Mit der magnetischen Frontabdeckung der Time Series steht der Klang im Mittelpunkt, statt nur eine unterstützende Rolle für die Atmosphäre zu spielen", sagt Victo Ngai. „Statt nur ein weiteres Mikrofon zu sein, das man verstecken muss, wird das DJI Mic Mini 2 zu einem Kunstobjekt, das man gerne zeigt."

Die vier Illustrationen der Time Series fangen behutsam unterschiedliche Phasen des Lebens ein und inspirieren die Kreativität auf jedem Schritt der Audio-Reise.

Dawn : Inspiration kommt wie das erste zarte Rosa und Violett des Morgenlichts, weckt die Neugier auf die Welt und erfüllt das Schaffen mit purer Motivation.





: Inspiration kommt wie das erste zarte Rosa und Violett des Morgenlichts, weckt die Neugier auf die Welt und erfüllt das Schaffen mit purer Motivation. Surge : Jugendliche Energie entfaltet sich mit wachsender Kreativität und weckt den Wunsch, eine größere Welt zu entdecken. Die lebendige Energie von Blau und Grün treibt dazu an, mutig voranzugehen.





: Jugendliche Energie entfaltet sich mit wachsender Kreativität und weckt den Wunsch, eine größere Welt zu entdecken. Die lebendige Energie von Blau und Grün treibt dazu an, mutig voranzugehen. Blaze: In der Blüte des Lebens entfaltet sich Kreativität wie ein Feuer aus leuchtend orange-roten Flammen. In diesem Moment verschmelzen Inspiration und Leidenschaft und eröffnen grenzenlose Möglichkeiten.





In der Blüte des Lebens entfaltet sich Kreativität wie ein Feuer aus leuchtend orange-roten Flammen. In diesem Moment verschmelzen Inspiration und Leidenschaft und eröffnen grenzenlose Möglichkeiten. Glimmer: Nach der Prüfung der Zeit kehrt Kreativität zu ihrer reinsten Form zurück. Inmitten intensiver Kontraste und Verschmelzungen wird die tiefe Essenz von Schwarzgold geformt.

In Kürze verfügbar: DJI Mic Mini 2S

Für Nutzer:innen, die nach kompakten Funkmikrofonen mit interner Aufzeichnung und einer Funktionalität mit 4 Sendern und 1 Empfänger suchen, lohnt sich ein Blick auf das DJI Mic Mini 2S, das diesen Sommer erscheinen wird.

1 Alle Daten wurden mit einem Serienmodell unter kontrollierten Laborbedingungen gemessen. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.dji.com/mic-mini-2

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dji.com/mic-mini-2

Bilder und Inhalte finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/4rWI3Ct

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Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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