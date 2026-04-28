Sonido y estilo combinados: DJI Mic Mini 2 ofrece audio de alta calidad y almacenamiento todo en uno

Más allá del sonido, el compacto micrófono inalámbrico de DJI incorpora coloridas cubiertas frontales para adaptarse a cualquier estilo

SHENZHEN, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, presentó hoy DJI Mic Mini 2, la nueva generación del popular micrófono inalámbrico compacto de DJI para la grabación de audio omnidireccional. Ofrece un audio impecable y de alta calidad con tres preajustes de tono de voz, cancelación de ruido de dos niveles, conexión mixta de dispositivos y DJI OsmoAudio, capacidades plenamente integradas en un almacenamiento todo en uno. También incluye una amplia colección de cubiertas frontales magnéticas multicolor para combinar con casi cualquier atuendo. Los creadores de contenido ahora pueden capturar un sonido nítido con estilo sobre la marcha, en cualquier entorno.

DJI Mic Mini 2 DJI Mic Mini 2 Time Series Magnetic Front Cover

Pequeño en tamaño, grande en rendimiento

El transmisor DJI Mic Mini 2 pesa aproximadamente 11 g1 sin el clip magnético Mic Mini 2 o el imán Mic 3 . Diseñado para brindar comodidad, el clip magnético desmontable se puede girar para mantener el micrófono apuntado con precisión a la fuente de sonido y ofrecer audio de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits. Mic Mini 2 ofrece tres preajustes de tono de voz: Regular, Sonoro y Brillante, para un ajuste profesional que optimiza sus grabaciones en cualquier entorno. También ofrece cancelación de ruido de dos niveles para entornos interiores más silenciosos y exteriores más ruidosos. Al igual que su predecesor, el micrófono ofrece limitación automática, ajuste de ganancia de cinco niveles y grabación de doble pista con la aplicación DJI Mimo.

Almacenamiento todo en uno

El estuche de carga DJI Mic Mini 2 mejorado permite guardar de forma ordenada el transmisor, el receptor y los accesorios, para tener todo organizado y listo para usar. Por su parte, la versión móvil del estuche de carga, el estuche de carga DJI Mic Mini 2 (1 transmisor + 1 receptor móvil), ha sido diseñada para cargar y guardar accesorios para móviles. Estos detalles prácticos les permiten a los creadores llevar su equipo de grabación siempre consigo, lo que facilita transiciones y almacenamiento más rápidos.

Estilo que combina con cualquier escena

DJI Mic Mini 2 puede personalizarse con cubiertas frontales magnéticas multicolores e intercambiables, lo que les permite a los creadores combinarlo con su vestimenta de forma más discreta. Las cubiertas frontales magnéticas de color negro obsidiana y blanco brillante para el transmisor vienen de fábrica y combinan estética y practicidad. Para ofrecer una más amplia variedad de opciones de color, DJI trabajó conjuntamente con la ilustradora de renombre internacional Victo Ngai para crear las cubiertas frontales magnéticas de la Serie Time DJI Mic Mini 2. Las cubiertas se venden por separado y han sido diseñadas para capturar las cuatro etapas de la vida: desde el primer rubor en rosa y morado en Amanecer y la energía juvenil del azul y el verde en Oleaje, hasta el estallido de creatividad en naranja rojizo en Llamarada y la esencia profunda del negro y dorado en Destello.

Compatible con múltiples dispositivos

DJI Mic Mini 2 utiliza el receptor DJI Mic Mini y puede emparejarse fácilmente con cámaras, smartphones, ordenadores y tabletas. Diseñado para ofrecer compatibilidad entre generaciones, el receptor DJI Mic Mini se puede vincular con DJI Mic Mini y DJI Mic Mini 2. Asimismo, el receptor móvil de la serie DJI Mic también es compatible con DJI Mic 3 y, junto con DJI Mic Mini y DJI Mic Mini 2, ofrece audio móvil con calidad de estudio de 48 kHz y 24 bits esté donde esté. Gracias a la conexión directa con DJI OsmoAudio, Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano, Osmo Action 6 y otros dispositivos pueden conectarse directamente con hasta dos transmisores DJI Mic Mini 2 sin un receptor adicional, para ofrecer audio con calidad de estudio de 48 kHz y 24 bits.

Alcance extendido, mayor duración

La distancia de transmisión puede alcanzar hasta 400 metros1 cuando se utiliza con el receptor DJI Mic Mini en DJI Mic Mini 2 (2 transmisores + 1 receptor), y hasta 300 metros1 con el receptor móvil en DJI Mic Mini 2 (1 transmisor + 1 receptor). Por otro lado, el transmisor y el receptor pueden ofrecer hasta 11.5 y 10.5 horas1 de tiempo de funcionamiento, respectivamente. Un estuche de carga completamente cargado puede extender la vida de la batería hasta 48 horas. El receptor Mic Mini y el transmisor Mic Mini 2 se pueden usar durante aproximadamente 1 hora con solo 5 minutos1 de carga. Cuando el transmisor no detecta una señal del receptor, entra automáticamente en modo de suspensión para conservar la batería.

Le da color al sonido

Diseñada para Mic Mini 2, la serie Time amplía aún más la colección de cubiertas frontales magnéticas multicolor que combinan con casi cualquier atuendo. Las cuatro ilustraciones incluidas en la serie Time capturan con delicadeza distintas etapas de la vida e inspiran creatividad en cada paso de su viaje sonoro.

Amanecer : La inspiración llega como los primeros tonos rosados y morados de la luz matutina, para despertar la curiosidad por el mundo e impregnar la creación de pura motivación.



: La inspiración llega como los primeros tonos rosados y morados de la luz matutina, para despertar la curiosidad por el mundo e impregnar la creación de pura motivación. Oleaje : La vitalidad juvenil crece a la par de la creatividad, lo que despierta el deseo de explorar un mundo más amplio. Con la energía vibrante del azul y el verde, siga avanzando con valentía.



: La vitalidad juvenil crece a la par de la creatividad, lo que despierta el deseo de explorar un mundo más amplio. Con la energía vibrante del azul y el verde, siga avanzando con valentía. Llamarada: En la plenitud de la vida, la creatividad irrumpe como una llamarada de intenso fuego de color rojo anaranjado. En ese momento, la inspiración y la pasión se funden, para dar lugar a infinitas posibilidades.



En la plenitud de la vida, la creatividad irrumpe como una llamarada de intenso fuego de color rojo anaranjado. En ese momento, la inspiración y la pasión se funden, para dar lugar a infinitas posibilidades. Destello: Tras la prueba del tiempo, la creatividad vuelve a su forma más pura. En medio de intensas contraposiciones y fusiones, se forja la profunda esencia del oro negro.

Precio y disponibilidad

DJI Mic Mini 2 está disponible en store.dji.com y a través de los distribuidores autorizados, con envío a partir de hoy, en las siguientes configuraciones:

DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX + estuche de carga) tiene un precio de 99 EUR e incluye dos transmisores DJI Mic Mini, un receptor DJI Mic Mini, un estuche de carga DJI Mic Mini 2, dos antivientos DJI Mic Mini 2 (negro/gris), dos cubiertas frontales magnéticas DJI Mic Mini 2 de cada color (negro obsidiana y blanco brillante), dos clips magnéticos DJI Mic Mini, dos imanes Mic 3, una funda de transporte DJI Mic Mini, un adaptador para teléfono móvil DJI Mic Mini (USB-C), un cable de audio para cámara DJI Mic Mini (TRS de 3.5 mm), cubiertas frontales magnéticas multicolores DJI Mic Mini 2 y un cable de carga USB-C DJI Mic.

DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX móvil + estuche de carga) tiene un precio de 59 EUR e incluye un transmisor DJI Mic Mini 2, un receptor móvil de la serie DJI Mic, un estuche de carga DJI Mic Mini 2, un antiviento DJI Mic Mini 2 (negro/gris), una cubierta frontal magnética DJI Mic Mini 2 (negro obsidiana), una cubierta frontal magnética DJI Mic Mini 2 (blanco brillante), un clip magnético DJI Mic Mini 2, un imán DJI Mic 3, un cable de carga USB‑C DJI Mic y la funda de transporte DJI Mic Mini.

Cada cubierta frontal magnética multicolor DJI Mic Mini 2 y cada cubierta frontal magnética de la Serie Time DJI Mic Mini 2 se venden por separado.

Próximamente: DJI Mic Mini 2S

Para los creadores que buscan micrófonos mini inalámbricos con grabación interna y capacidades de 4TX + 1RX, estén atentos al lanzamiento de DJI Mic Mini 2S, que llegará este verano.

1 Todos los datos se midieron usando un modelo de producción en un entorno controlado. Para más información, visite: https://www.dji.com/mic-mini-2

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Se pueden encontrar más imágenes y recursos en: https://bit.ly/4rWI3Ct

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Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a las personas volar por primera vez, a los visionarios convertir su imaginación en realidad y a los profesionales transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI trabaja para construir un mundo mejor promoviendo continuamente el progreso humano. Con una mentalidad orientada a soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus ambiciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos DJI ofrecen experiencias que aportan valor a la vida de las personas en todo el mundo de formas más profundas que nunca.

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