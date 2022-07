Quantinuum élargit sa collaboration avec JSR afin d'explorer l'informatique quantique pour la recherche sur les semi-conducteurs

Quantinuum mènera des recherches conjointes sur les matériaux avec JSR Corporation, un pionnier mondial de l'innovation dans les matériaux. La collaboration comprendra l'utilisation du matériel du modèle H1 de Quantinuum, alimenté par Honeywell, et InQuanto, sa plateforme logicielle de chimie quantique, pour modéliser des matériaux semi-conducteurs organiques et inorganiques complexes

TOKYO et CAMBRIDGE, Angleterre, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus importante société d'informatique quantique intégrée au monde, a annoncé une collaboration mondiale avec le leader japonais de la technologie des matériaux JSR Corporation. Son but est d'explorer les applications des méthodes d'informatique quantique dans la recherche sur les semi-conducteurs.

Cette collaboration réunit les meilleurs scientifiques du monde dans le domaine des matériaux de JSR et des experts en informatique quantique chez Quantinuum au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. L'équipe conjointe utilisera la plateforme logicielle de pointe InQuanto pour explorer des méthodes utilisant des ordinateurs quantiques afin de modéliser des matériaux semi-conducteurs, tels que des complexes métalliques et des oxydes métalliques de transition.

Ces matériaux sont essentiels à la microélectronique. On espère que les nouvelles méthodes de modélisation utilisant des ordinateurs quantiques permettront d'obtenir des prévisions précises de leurs propriétés physiques. Ainsi, à l'avenir, de nouvelles molécules et matières candidates seront plus rapidement identifiées, tandis que de futurs paradigmes de dispositifs microélectroniques pourront voir le jour.[1]

Rei Sakuma, chercheur principal de l'initiative d'informatique des matériaux chez JSR, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir créé cette nouvelle collaboration avec Quantinuum, qui s'appuie sur nos travaux antérieurs. L'équipe de Quantinuum est toujours à la tête du domaine du matériel et des logiciels d'informatique quantique. Elle complète ainsi l'expertise approfondie de nos scientifiques en matière d'innovation dans les matériaux. Nous aspirons à développer des matériaux qui peuvent enrichir la société et l'environnement. La plateforme logicielle InQuanto de Quantinuum aide déjà notre équipe à mieux comprendre comment l'informatique quantique peut nous aider à accélérer notre cheminement vers cet objectif ambitieux. »

L'un des objectifs de la collaboration sera de développer des algorithmes et des méthodes quantiques basés sur la théorie du champ moyen dynamique (DMFT). Cette approche pourrait fournir une compréhension plus précise des propriétés électroniques des matériaux organiques et inorganiques complexes dans le monde réel, comme l'absorption optique et la conductivité. Ces nouvelles données pourraient ouvrir la voie à de nouveaux progrès à l'ère de l'information basée sur le silicium.

Quantinuum et JSR utiliseront InQuanto pour explorer de nouvelles méthodes de modélisation de ces systèmes moléculaires complexes et sous-systèmes de défauts. Les nouvelles méthodes découvertes seront intégrées dans InQuanto et seront mises à la disposition d'autres scientifiques et chercheurs utilisant la plateforme logicielle.

Ilyas Khan, PDG de Quantinuum, a affirmé : « Le travail que nous faisons avec JSR est à la fine pointe de la science des matériaux grâce aux ordinateurs quantiques. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation. Ce travail permettra de développer davantage la fonctionnalité d'InQuanto et garantira que les nouveaux développements deviennent disponibles pour d'autres utilisateurs à l'avenir. Telle est la valeur d'une telle collaboration : Les scientifiques de JSR connaissent la science des matériaux, nous connaissons l'informatique quantique et les avantages pour la communauté scientifique. »

InQuanto a récemment été lancée en tant que plateforme autonome. Elle rassemble les derniers algorithmes, méthodes et techniques d'atténuation du bruit utilisés par les scientifiques et les chercheurs en sciences moléculaire et des matériaux sur les ordinateurs quantiques et les émulateurs. Elle permettra aux scientifiques et aux chercheurs de JSR de mieux comprendre les capacités des ordinateurs quantiques dans leur cheminement vers l'avantage quantique en chimie informatique.

En tant que leader reconnu en informatique quantique, Quantinuum collabore activement avec des partenaires industriels dans les secteurs de l'automobile, des produits chimiques, pharmaceutiques et de l'énergie. InQuanto est rendue possible par la boîte à outils TKET de Quantinuum : elle permet aux chercheurs de redéfinir facilement les algorithmes d'un dispositif ou d'un simulateur à un autre.

Quantinuum

Quantinuum est la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et des middleware de premier rang de Cambridge Quantum.

Quantinuum emploie plus de 450 personnes, dont 350 scientifiques, sur huit sites répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Fondée sur la science et animée par un esprit d'entreprise, Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. L'objectif de Quantinuum est de créer des solutions quantiques évolutives et commerciales pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde, dans des domaines tels que l'énergie, la logistique, le changement climatique et la santé.

TKET, la boîte à outils de développement open-source de Quantinuum, prend en charge un large éventail de plateformes et offre un accès à un matériel et des simulateurs quantiques de premier plan. TKET améliore la performance de tous les produits Quantinuum, y compris la plateforme de génération de clés de cybersécurité Quantum Origin, le package scientifique de chimie et de matériaux d'informatique quantique InQuanto, ainsi que λambeq, la boîte à outils de traitement quantique du langage naturel et de linguistique informatique de Quantinuum.

L'ordinateur quantique de génération H1 de Quantinuum, alimenté par Honeywell, est l'un des plus avancés au monde et a été le premier à dépasser le volume quantique de référence de 4 096, qui fait office de norme dans le secteur. En mars 2020, Quantinuum (comme Honeywell Quantum Solutions) s'est engagée à augmenter le volume quantique de ses ordinateurs quantiques commerciaux H-Series d'un ordre de grandeur, tous les ans ces cinq prochaines années.

La marque déposée Honeywell est utilisée sous licence de Honeywell International Inc. Honeywell ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant ce produit. Ce produit est fabriqué par Quantinuum.

www.quantinuum.com

