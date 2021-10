Quantocoin e QuantoPay têm previsão de lançamento no mercado dos EUA e da América Latina para 2022!

Como uma organização revolucionária de blockchain, que torna o armazenamento e o uso de criptomoedas seguras e convenientes, a Quantocoin está integrando firmemente soluções de blockchain e criptomoedas no dia a dia. Ela vem desempenhando um papel significativo na saída de pagamentos, uma vez que permite que os usuários enviem remessas baratas, seguras e rápidas em todo o mundo diretamente de seus dispositivos móveis.

A moeda digital é o futuro do dinheiro. Crente firme na inclusão financeira, o objetivo da QuantoPay é a facilitação para as pessoas em todo o mundo que têm acesso inadequado ou de valor excessivo aos serviços financeiros. Ela acredita na educação de pessoas sobre sistemas financeiros, pagamentos e a gestão geral de dinheiro por meio da plataforma Quantocoin e do aplicativo financeiro exclusivo para dispositivos móveis da QuantoPay.

A QuantoPay oferece a seus usuários ferramentas financeiras e bancárias uma funcionalidade imediata de liquidez e moeda, melhor do que o sistema bancário tradicional e a massa de concorrentes sérios. Ao expandir para regiões não atendidas na África e na Ásia, em um futuro próximo, a QuantoPay proporcionará uma saída da pobreza para bilhões de pessoas, ao mesmo tempo em que expandirá a economia digital.

"Nós da QuantoPay nos preocupamos com a inclusão financeira e a educação saudáveis, que tem como objetivo interromper os métodos questionáveis do sistema financeiro tradicional e até mesmo com alguns novos participantes do setor fintech. A QuantoPay virtualmente CONTRIBUIRÁ para a sua comunidade, com distribuição totalmente transparente de lucros gerados em projetos sustentáveis, ambientais, para crianças, animais, arte e relacionados ao esporte - WECARE "

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]. Acesse nosso site : us.quantopay.com e ligue para +1-714-856-4447

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1668235/Quantopay_Launch.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1668134/QuantoPay_Logo.jpg

FONTE QuantoPay

