QuantoPay fonctionne comme une banque numérique et blockchain uniquement mobile. Il s'agit de la première application fintech révolutionnaire mondiale, qui donne aux utilisateurs la liberté de dépenser, de gagner, d'épargner et de transférer de l'argent par le biais de leurs smartphones, de manière rapide, sécurisée et moins chère. Grâce à sa collaboration avec VISA, CONTIS et Currencycloud, elle lancera bientôt des cartes VISA QuantoPay numériques et virtuelles.

En tant qu'organisation blockchain révolutionnaire, qui rend le stockage et l'utilisation des crypto-monnaies sûrs et pratiques, Quantocoin intègre fermement les solutions blockchain et crypto-monnaies dans la vie quotidienne. Il a joué un rôle important dans les paiements sortants, car il permet aux utilisateurs d'envoyer des fonds bon marché, sécurisés et rapides à travers le monde, directement à partir de leurs appareils mobiles.

La monnaie numérique est l'avenir de l'argent. En fervent partisan de l'inclusion financière, QuantoPay vise à faciliter les personnes qui, dans le monde entier, ont un accès insuffisant ou trop coûteux aux services financiers. Il croit en l'éducation des gens sur les systèmes financiers, les paiements, et la gestion générale de l'argent à travers la Quantocoin plate-forme et la QuantoPay application financière uniquement mobile.

QuantoPay fournit des outils financiers et bancaires, qui offrent à ses utilisateurs des liquidités immédiates et des fonctionnalités de change, mieux que le système bancaire traditionnel et que la poignée de concurrents sérieux. En s'étendant à des régions non desservies en Afrique et en Asie, QuantoPay offrira prochainement un moyen de sortir de la pauvreté pour des milliards de personnes tout en développant l'économie numérique.

« Chez QuantoPay CARE, nous prônons une saine inclusion financière et une éducation qui visent à mettre fin aux méthodes douteuses du système financier traditionnel et même à certains nouveaux acteurs de l'industrie des technologies financières. QuantoPay entend DONNER EN RETOUR à sa communauté, en distribuant de manière totalement transparente les bénéfices générés dans des projets durables, environnementaux, liés aux enfants, aux animaux, à l'art et au sport - WECARE ».

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à : [email protected] . Visitez notre site Web : us.quantopay.com et appelez-nous au +1-714-856-4447

