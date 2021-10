Quantocoin und QuantoPay werden 2022 auf dem US-amerikanischen und lateinamerikanischen Markt eingeführt!

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 25. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Quantocoin - die Blockchain-Bank der Zukunft, die in die QuantoPay Digitale Bankplattform integriert wird, soll nach dem erfolgreichen Start seiner Fintech- und DeFi-Blockchain-Lösung der zweiten Generation in Europa und Großbritannien 2022 auf dem US- und lateinamerikanischen Markt eingeführt werden.