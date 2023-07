Quase 80% dos médicos em todo o mundo acreditam erroneamente que a nicotina causa câncer de pulmão, prejudicando os esforços para ajudar um bilhão de fumantes a parar

Pesquisa com mais de 15.000 médicos em 11 países revela a necessidade de mais educação

A "Foundation for a Smoke-Free World" (Fundação para um Mundo Livre de Fumo) convida pesquisadores a propor novas análises e programas educacionais

Em média, quase 77% dos médicos acreditam erroneamente que a nicotina causa câncer de pulmão e 78% acreditam que ela causa aterosclerose.

Em média, 87% dos médicos concordam pelo menos moderadamente que ajudar os pacientes a parar de fumar é uma prioridade. No entanto, a falta de treinamento e conhecimento sobre nicotina afeta negativamente as orientações para o abandono do hábito e redução de danos.

De forma animadora, em média, mais de 80% dos médicos pesquisados têm pelo menos um interesse moderado em treinamento para cessação do tabagismo e redução de danos do tabaco.

NOVA YORK, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/-- Uma significativa maioria de médicos em todo o mundo atribui erroneamente as consequências negativas da saúde do tabagismo à nicotina, comprometendo diretamente os avanços feitos para ajudar os fumantes a parar, de acordo com uma pesquisa financiada por uma bolsa da Foundation for a Smoke-Free World.

A Sermo, uma plataforma independente e líder em informações acionáveis de profissionais de saúde, entrevistou mais de 15.000 médicos online em 11 países (China, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Israel, Itália, Japão, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos).

Embora uma média de 87% de médicos pelo menos concorde moderadamente que ajudar os pacientes a parar de fumar seja uma prioridade, é preocupante que, em média, 74% acredite equivocadamente que a nicotina causa uma série de doenças, desde câncer de pulmão até DPOC.

Esses resultados levantam sérias preocupações sobre a capacidade dos médicos de fornecer aos pacientes que fumam as orientações mais precisas e eficazes sobre como parar. Essa percepção equivocada pode explicar o fato de que, em média, apenas cerca de metade dos médicos (55% em média) recomendam terapias de reposição de nicotina de venda livre para auxiliar os pacientes na redução ou cessação do tabagismo.

"É imperativo que os médicos recebam o treinamento adequado para conhecerem os fatos sobre as opções de redução de nicotina e danos ao tabaco que possam ajudar seus pacientes fumantes a parar", disse Dr. Muhammad Ahmed, diretor de pesquisa em saúde e ciência da Foundation for a Smoke-Free World. "Com mais de 7 milhões de fumantes morrendo anualmente de doenças relacionadas ao tabagismo em todo o mundo, muitas vidas podem ser salvas se os médicos conhecerem mais as ferramentas de cessação disponíveis".

O Dr. Jed Rose, presidente e CEO do Rose Research Center (RRC) e co-inventor do adesivo de nicotina, disse: "Os pacientes procuram médicos em busca de orientações de saúde confiáveis. Portanto, é vital que os médicos forneçam orientações precisas e atuais aos fumantes sobre os riscos à saúde dos cigarros em comparação com o uso de produtos que fornecem nicotina sem combustão".

O RRC é uma instituição de pesquisa com sede em Raleigh, Carolina do Norte, especializada em pesquisa sobre dependência de tabaco, incluindo estudos com fumantes, vício, cessação do tabagismo, redução de danos do tabaco e uso de outros produtos de tabaco. O RRC é um beneficiário da Foundation for a Smoke-Free World.

Embora haja quase unanimidade na comunidade da saúde de que a combustão, mais do que a nicotina, é o que leva às consequências negativas do tabagismo para a saúde, a Pesquisa com Médicos revelou que:

Em média, 74% dos médicos concordam pelo menos moderadamente que a nicotina causa câncer de pulmão, bexiga e cânceres de cabeça, pescoço e estômago.

Nos Estados Unidos, esse número é de 70%



Na Alemanha, esse número é de 78%



Na China , esse número é de 86%

, esse número é de 86%

No Japão, esse número é de 85%

Em média, 78% dos médicos concordam pelo menos moderadamente que a aterosclerose é causada pela nicotina; e

76% dos médicos, em média, concordam pelo menos moderadamente que a DPOC é causada pela nicotina.

Embora essas percepções errôneas sejam alarmantes, em média 81% dos médicos entrevistados estão pelo menos moderadamente interessados em treinamento focado na cessação do tabagismo e na redução dos danos causados pelo tabaco.

A pesquisa, realizada em 2022, também descobriu que, embora as conversas dos médicos com os pacientes fumantes foquem nos benefícios para a saúde de reduzir ou parar de fumar (73% em média, globalmente) e nos riscos à saúde de continuar (73% em média, globalmente), um número comparativamente pequeno de médicos – pouco mais da metade (56% em média, globalmente) – recomenda reduzir a quantidade de produtos de tabaco para fumar e menos da metade dos médicos (48% em média, globalmente) ajudam os pacientes a desenvolver um plano para parar.

A Foundation for a Smoke-Free World convida os pesquisadores a enviarem propostas para uma análise mais aprofundada dos resultados da Pesquisa com Médicos e a sugerirem programas que possam ajudar a melhorar a fluência dos médicos em relação à cessação do tabagismo e à redução de danos do tabaco. Os pesquisadores interessados em enviar uma proposta devem contatar [email protected]. Os resultados da Pesquisa com Médicos podem ser acessados no site da Fundação em www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/.

Sobre a Foundation for a Smoke-Free World

A Foundation for a Smoke-Free World é uma organização independente sem fins lucrativos 501(c)(3) dos EUA com o objetivo de melhorar a saúde global acabando com o tabagismo nesta geração. A Fundação apoia sua missão por meio de três grandes categorias de trabalho: Pesquisa em Saúde e Ciência; Diversificação Agrícola; e Transformação da Indústria. Financiada por doações anuais da PMI Global Services Inc. ("PMI"), a Fundação é independente da PMI e opera de maneira a garantir sua independência de qualquer entidade comercial. Para obter mais informações sobre a Fundação, visite www.smokefreeworld.org.

