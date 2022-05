Quatro Vezes Campeã! - GIGABYTE Conquista Várias Premiações no iF Design Award 2022

As premiadas Z690 AORUS XTREME WATERFORCE, Z690 AORUS XTREME e Z690 AORUS MASTER são as placas-mãe de primeira linha desenvolvidas para suportar plenamente os processadores Intel de 12ª geração. Essas três placas-mãe impressionam os entusiastas por desempenho com as soluções de resfriamento de última geração da GIGABYTE e as entregas de energia líderes da categoria. Combinados com a função exclusiva de overclock de memória DDR5, as placas-mãe AORUS Z690 podem liberar plenamente a capacidade de gaming dos processadores de última geração, reunindo uma plataforma poderosa e resistente para aqueles que não abrem mão do desempenho máximo de seus PCs desktop.

O monitor para games AORUS FO48U também ganhou o prêmio iF Design por oferecer visuais inovadores nunca antes vistos. O AORUS FO48U é o primeiro monitor para games de 48 polegadas do mundo com um painel OLED 4K com taxa de atualização de até 120 Hz, oferecendo imersão incomparável e jogabilidade suave em nível de esports quando acoplado às GPUs mais atualizadas, como as placas de vídeo GeForce série RTX 30. A conectividade HDMI 2.1 também permite que os gamers aproveitem ao máximo seus consoles para jogos de última geração, elevando o desempenho dos games a seu pleno potencial. Ideal para games em PC e consoles, o AORUS FO48U oferece aos usuários o melhor dos dois mundos.

A premiação iF Design deste ano reafirma a liderança da GIGABYTE em engenharia de produto e design industrial, já que a marca estabelece mais uma vez o padrão do setor e a referência para componentes de hardware de PC e uma ampla gama de produtos gaming. A GIGABYTE continuará a liderar a iniciativa e se esforçará para atualizar a vida de todos os usuários com os projetos mais inovadores e voltados para o futuro. Para saber mais sobre as histórias dos produtos e projetos premiados da GIGABYTE, consulte: https://bit.ly/ifaward2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814666/Four_Win__GIGABYTE_Wins_Big_iF_Design_Award_2022___1.jpg

FONTE GIGABYTE

SOURCE GIGABYTE