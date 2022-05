Vier Volltreffer - GIGABYTE beim iF Design Award 2022 erfolgreich

Die preisgekrönten Z690 AORUS XTREME WATERFORCE, Z690 AORUS XTREME und Z690 AORUS MASTER sind Mainboards der Spitzenklasse, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Intel Prozessoren der 12. Generation perfekt zu unterstützen. Diese drei Mainboards beeindrucken Enthusiasten, die starke Leistungen suchen, mit GIGABYTEs hochmodernen Kühllösungen und klassenbesten Leistungswerten. In Kombination mit der exklusiven DDR5-Speicherübertaktungsfunktion können diese AORUS Z690 Mainboards die Gaming-Fähigkeiten der Prozessoren der neuen Generation voll ausschöpfen. Sie bilden eine leistungsstarke und langlebige Plattform für diejenigen, die bei ihren Desktop-PCs vor allem extreme Leistung suchen.

Ebenso mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde der AORUS FO48U Gaming-Monitor. Er liefert eine bahnbrechende, noch nie dagewesene Grafikqualität. Der AORUS FO48U ist der weltweit erste 48-Zoll-Gaming-Monitor, der ein 4K-OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz aufweisen kann. In Verbindung mit der neuesten GPU, wie z. B. der GeForce RTX 30-Grafikkarte, ermöglicht er ein unübertroffenes Eintauchen in das Spielgeschehen und ein flüssiges Gameplay auf E-Sport-Niveau. Die HDMI 2.1-Konnektivität ermöglicht es Gamern auch, das Beste aus ihren Spielkonsolen der neuen Generation herauszuholen, und bei der Spielleistung das volle Potenzial auszuschöpfen. Der AORUS FO48U ist sowohl für PC- als auch für Konsolenspiele geeignet und bietet den Benutzern das Beste aus beiden Welten.

Die diesjährige iF Design-Auszeichnung bestätigt GIGABYTEs Führungsrolle in der Produktentwicklung und im Industriedesign. Einmal mehr setzt die Marke den Industriestandard und die Benchmark für PC-Hardware-Komponenten und eine breite Palette von Gaming-Produkten. GIGABYTE wird auch weiterhin den Weg vorgeben und danach streben, mit den innovativsten und zukunftsweisenden Designs das Leben der Nutzer zu verbessern. Mehr über GIGABYTEs preisgekrönte Produkt- und Designs erfahren Sie hier: https://bit.ly/ifaward2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813354/Four_Win__GIGABYTE_Wins_Big_iF_Design_Award_2022___1.jpg

