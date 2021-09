Queclink célèbre le 10e anniversaire de la série GV300

Au cours de la dernière décennie, Queclink a aidé de nombreux clients à établir leurs propres systèmes de gestion de flotte dans divers secteurs, donnant ainsi naissance à des scénarios multiples. Au cœur de la solution se trouve généralement la série GV300 qui permet de gérer des flottes mixtes dans les applications SVR, UBI et d'autofinancement. Queclink a collaboré avec un partenaire industriel pour construire un système de gestion de flotte pour l'un des 3 plus grands fabricants mondiaux de structures et grues en acier.

Le système intelligent a été désigné comme étant un « cas spécial recommandé » dans la campagne d'innovation sur la sécurité des transports, organisée par le ministère chinois des Transports, alors que la consommation en carburant des véhicules lourds pour la production de structures en acier a chuté de 15 %, ce qui a permis d'économiser plus de 1,05 million de dollars américains par an.

« Nos priorités ne porteront pas seulement sur les véhicules traditionnels mais également sur les véhicules électriques. Les initiatives écologiques sont le moteur du développement de la gestion de la flotte », explique Alejandro Patino Zuluaga, vice-président des ventes mondiales chez Queclink. « Notre croissance future repose sur notre capacité à innover continuellement et à être à l'avant-garde des tendances du marché. Nous naviguons désormais avec un acteur de premier plan dans le domaine des véhicules électriques commerciaux et nous prévoyons de consacrer davantage d'efforts à cette application. »

Edwin Peng ajoute : « La série GV300 a suivi de près la migration du réseau, en particulier avec de multiples versions LTE, et s'est développée considérablement au cours des dix dernières années jusqu'à la constitution d'une grande famille. Nous allons continuer d'investir dans les nouvelles technologies et donner vie aux séries classiques. Nous sommes persuadés de pouvoir continuer à faire la gloire de la série GV300 au cours de la prochaine décennie et de garder une longueur d'avance sur le marché. »

Au fur et à mesure que Queclink a élargi son expertise, l'entreprise a maintenu un taux de rendement moyen des capitaux propres (RCA) supérieur à 15 % au cours des trois dernières années et est devenue une organisation mondialement reconnue pour ses solutions IdO évolutives.

À propos de Queclink

Depuis 2009, Queclink Wireless Solutions est « le moteur de l'IdO plus intelligent ».

Queclink est un concepteur et fabricant de matériel IdO pur qui travaille avec de nombreuses entreprises industrielles et grand public de renom pour mettre sur le marché des solutions IdO innovantes. Ses unités commerciales couvrent le transport, les actifs et la mobilité, les réseaux et l'agriculture. Avec 35 millions de produits IdO livrés dans plus de 140 pays, Queclink offre à sa clientèle mondiale des solutions axées sur les données.

