Quels sont les critères clés d'une marque d'iGaming à succès ? SOFTSWISS dévoile les résultats d'une enquête menée auprès des clients

Les principaux objectifs de la recherche étaient d'obtenir des informations sur les attentes des clients lors du choix du fournisseur d'iGaming et de divulguer le niveau de satisfaction à l'égard des services de SOFTSWISS. L'enquête a été menée auprès des partenaires de l'agrégateur de jeux SOFTSWISS , l'un des produits les plus demandés du portefeuille de la société.

Selon la recherche, les raisons fonctionnelles cruciales pour choisir un partenaire commercial dans l'industrie iGaming sont :

Large gamme de jeux

Flexibilité dans la discussion relative aux conditions d'utilisation

Réponse rapide et résolution des problèmes

Les caractéristiques qui ont peu d'importance sont la disponibilité des licences pour les marchés réglementés et les critiques positives des entreprises. Quant aux caractéristiques émotionnelles qui influencent la décision, le top 3 est devenu :

Communication simple et rapide avec le gestionnaire [de compte]

L'offre de services et de produits qui répondent aux besoins de votre entreprise

Partenariats à long terme

Les représentants de l'iGaming citent les raisons pour lesquelles il faudrait mettre fin à la relation commerciale : mauvaise qualité ou longue résolution des demandes, manque d'implication dans la résolution des problèmes et manque de fonctionnalités techniques.

Les partenaires de SOFTSWISS ont également souligné les caractéristiques fonctionnelles les plus importantes de l'agrégateur de jeux en tant que produit iGaming :

Accès stable aux jeux

Réponse rapide aux dysfonctionnements imprévus

Prise en charge expérimentée de l'intégration et soutien supplémentaire de l'équipe

« Le travail continu avec les clients et l'étude de leurs besoins sont l'une des tâches les plus importantes. Comprendre le client permet aux fournisseurs de logiciels iGaming de créer des produits innovants, ainsi que d'adapter et de développer le service client au plus haut niveau », a noté Valentina Bagniya, directrice marketing chez SOFTSWISS.

Présentation de SOFTSWISS

Les résultats de l'enquête ont montré que 90 % des clients de l'agrégateur de jeux SOFTSWISS sont satisfaits des produits qu'ils utilisent de la société. Les caractéristiques les plus significatives qu'ils ont prises en compte lors du choix de SOFTSWISS étaient :

Communication rapide et de qualité aux différents stades du travail conjoint

Variété de jeux

Conditions d'utilisation flexibles

Processus d'intégration facile

L'indice de satisfaction globale de l'agrégateur de jeux SOFTSWISS est de 8,2. Un niveau de satisfaction client si élevé démontre que SOFTSWISS met l'accent sur la satisfaction des besoins des clients et la fourniture d'un service de haute qualité. L'équipe a reçu un score élevé (+ de 8,5) pour chacune des caractéristiques cruciales soulignées par les acteurs de l'industrie.

En examinant les résultats de l'enquête liés à la prise en charge du service, les chiffres indiquent que le service client est supérieur à celui des concurrents, ce qui est un accomplissement essentiel pour l'équipe :

SOFTSWISS – 7,9

Concurrents – 7,4

« De telles recherches sont utiles pour comprendre dans quelle direction aller pour améliorer nos performances. Nous sommes heureux de constater que nos partenaires apprécient grandement notre travail alors que nous nous efforçons d'être un partenaire fiable pour nos clients et de leur fournir un service de qualité », a commenté Tatyana Kaminskaya, responsable de l'agrégateur de jeux SOFTSWISS.

Pour résumer la recherche, les raisons les plus importantes pour choisir le partenaire d'iGaming en général, et SOFTSWISS en particulier, sont une base de contenu en pleine croissance, un support client de haut niveau et une communication rapide. C'est une conclusion essentielle en termes d'évaluation d'un produit spécifique et de stratégie à long terme de l'entreprise.

« Nous sommes heureux que les résultats de cette étude nous donnent non seulement des informations précieuses, mais qu'ils montrent également une grande satisfaction à l'égard de nos produits et de nos services. De plus en plus de facteurs indiquent que les normes de travail SOFTSWISS deviennent la référence dans l'industrie », a souligné Valentina Bagniya, directrice marketing chez SOFTSWISS.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations iGaming. En 2013, SOFTSWISS a été le premier au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

