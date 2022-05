Was sind die wichtigsten Kriterien für eine erfolgreiche iGaming-Marke? SOFTSWISS veröffentlicht Ergebnisse der Kundenumfrage

GZIRA, Malta, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Prognosen zufolge wird der Anteil des globalen Online-Glücksspielmarktes bis 2027 mehr als 127 Millionen Dollar betragen. Da es sich um eine schnell wachsende Branche handelt, zieht iGaming mehr Akteure an, die in das Geschäft einsteigen oder es erweitern wollen. Welche Marke erfolgreich sein wird, hängt größtenteils davon ab, dass der Softwareanbieter die Möglichkeit hat, das Projekt von Grund auf neu zu entwickeln. SOFTSWISS , der führende iGaming-Anbieter hat seine Kunden gebeten, Schlüsselkriterien zu definieren, die einen zuverlässigen Geschäftspartner in der Branche auszeichnen.