QuEST Defense Systems & Solutions démarre ses activités pour fournir des services d'ingénierie à l'industrie de la défense américaine

CINCINNATI, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global , une société mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie des produits, a annoncé le lancement de sa filiale, QuEST Defense Systems & Solutions (QDSS). Basée à Cincinnati dans l'Ohio, QDSS se concentrera principalement sur le soutien de l'industrie aérospatiale et de la défense américaine et fonctionnera de manière indépendante, conformément aux règles de sécurité industrielle américaines et selon un accord de sécurité spécial (SSA) avec le gouvernement américain. La société s'associera à plusieurs acteurs stratégiques de l'industrie de la défense pour leur permettre de relever des défis dans ce secteur en accélérant la conception et le développement des produits, en soutenant des chaînes de production et d'approvisionnement efficaces et en fournissant des solutions pour le cycle de vie des produits.

Pour soutenir ses clients dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, QDSS prévoit d'embaucher plus de 1000 ingénieurs au cours des cinq prochaines années. Les compétences de base de la nouvelle entité couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit et comprennent la conception, l'analyse technique haute-fidélité dans les domaines de la dynamique des fluides numérique, de l'analyse du transfert de chaleur et de l'analyse structurelle des éléments finis, le développement et la vérification de logiciels/micrologiciels, l'ingénierie de la chaîne d'approvisionnement, des opérations et de la fabrication, les services de processus d'ingénierie (EPS), l'ingénierie sur le marché secondaire et le maintien en service. En outre, l'équipe QDSS assure une forte présence dans le secteur des technologies numériques, notamment le développement d'applications logicielles, l'analyse de données, la cybersécurité et la mise en œuvre du fil numérique dans le processus d'ingénierie.

Construit sur son héritage de plus de vingt ans d'expertise dans la prestation de services de produits d'ingénierie, QuEST Defense vise à devenir le partenaire de confiance pour ses clients en évaluant et en obtenant des résultats au-delà des attentes des clients. Grâce à des partenariats stratégiques durables et à des solutions de plus grande valeur, QuEST s'engage à soutenir ses clients et à les aider à optimiser la valeur ajoutée pour leurs dépenses contractuelles.

« QDSS apportera à l'industrie de la défense la même attention portée à l'excellence et à l'efficacité de l'ingénierie que celle dont bénéficient les clients commerciaux de QuEST Global. Nos clients bénéficieront d'une réduction des coûts et du respect des délais, ce qui se traduira par une amélioration des coûts, du calendrier et des performances des systèmes livrés à nos consommateurs finaux - les forces armées des États-Unis », a déclaré Page Hoeper, président du conseil d'administration de QuEST Defense Services and Solution.

Steve Gerber, président et PDG de QuEST Defense, a déclaré : « Suite au lancement de notre entreprise de défense basée aux États-Unis, nous souhaitons continuer à apporter notre expertise en matière d'ingénierie de produits aux entreprises du secteur aérospatial et de la défense. Grâce à notre connaissance approfondie du secteur de l'industrie aérospatiale et de la défense, ainsi qu'à notre rapidité et notre flexibilité dans la résolution de problèmes techniques complexes, QDSS est particulièrement bien placée pour soutenir nos clients du secteur de la défense américaine. »

Ajit Prabhu , président-directeur général de QuEST Global, a déclaré : « Au cours des vingt dernières années, nous étions au cœur même de la convergence des innovations en matière d'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique. En tant que partenaire de réflexion et de confiance pour nos clients, nous leur permettons d'obtenir plus avec leur budget d'ingénierie disponible et nous les aidons à se pencher sur l'exécution de processus fondamentaux pour développer des produits de nouvelle génération. Avec le lancement de QuEST Defense Systems and Solutions, notre filiale basée aux États-Unis, nous serons en mesure de nous associer aux sous-traitants du gouvernement américain dans le secteur de la défense et d'appliquer notre expérience éprouvée et notre solide expertise pour les aider à résoudre leurs problèmes en matière d'ingénierie. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire de confiance en matière de produits d'ingénierie et de cycle de vie des services pour de nombreuses entreprises parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des appareils médicaux, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 56 centres de livraison mondiaux et plus de 11 250 employés, QuEST Global est au cœur même de la convergence des innovations en matière d'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique afin de concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et plus durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience du consommateur et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

SOURCE QuEST Global