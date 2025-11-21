Quest Global als führendes Unternehmen im ISG Provider Lens™ 2025 Report for Aerospace and Defense Services and Solutions (Bericht für Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung) ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Quest Global, das weltweit größte unabhängige Unternehmen, rdas sich ausschließlich auf Ingenieursdienstleistungen spezialisiert hat, wurde im Bericht ISG Provider Lens™ Aerospace and Defense Services and Solutions 2025 Report als führendes Unternehmen in den USA und Europa ausgezeichnet. Diese Anerkennung festigt die Position von Quest Global als vertrauenswürdiger Partner für Kunden auf der ganzen Welt und unterstreicht seine Fähigkeit, Kunden aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie maßgeschneiderte, geschäftskritische Engineering- und digitale Transformationsdienstleistungen zu liefern.

Laut dem ISG Provider Lens™-Bericht wurde Quest Global in mehreren Schlüsselkategorien der Wertschöpfungskette für Luft- - und Raumfahrt sowie Verteidigung innerhalb des Gesamtökosystems und in den Segmenten mittelständische und spezialisierte Unternehmen als führendes Unternehmen ausgezeichnet. In den USA wurde das Unternehmen als führend in den Bereichen Engineering, Design und Innovation, Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) sowie Aftermarket, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsdienstleistungen sowie Technologietransformation und Beratung positioniert. In Europa wurde Quest Global als führendes Unternehmen in den Kategorien Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsdienstleistungen und Engineering, Design und Innovation für das Segment mittelständische und spezialisierte Unternehmen anerkannt.

Der ISG Provider Lens™-Bericht würdigt Quest Global für seine fundierte Fachkompetenz und den fortschrittlichen Einsatz von KI, IoT und digitalen Zwillingen zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie. Mit starken Multi-PLM-Fähigkeiten, die einen nahtlosen Datenfluss zwischen Design-, Fertigungs- und Aftermarket-Funktionen ermöglichen, treibt das Unternehmen schnellere Innovationen und Zuverlässigkeit für globale Kunden voran. Strategische Akquisitionen, darunter EXB Solutions, und die Einführung von Quest Defense Systems and Solutions (QDSS) in den USA haben die Software- und missionskritische Engineering-Expertise des Unternehmens gestärkt.

Rob Vatter, Executive President & Global Business Head für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bei Quest Global, sagte zu dieser Auszeichnung: „Die Ernennung zum Marktführer in mehreren Kategorien im ISG Provider Lens-Bericht ist ein Beweis für unser unerschütterliches Engagement für technische Exzellenz und Innovation. Während sich die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie durch die digitale Transformation weiterentwickelt, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, intelligentere, sicherere und effizientere Systeme zu entwerfen, zu bauen und zu warten, die für die Zukunft gerüstet sind."

Swadhin Pradhan, Assistant Director und Principal Analyst bei ISG Research, fügte hinzu: „Die Branchenexpertise und der Fokus von Quest Global auf digitales Engineering tragen dazu bei, Innovationen im A&D-Bereich in wichtigen Segmenten voranzutreiben, darunter Triebwerke, Avionik, Strukturen, MRO, Lieferkette und aufstrebende Bereiche wie Raumfahrt und fortschrittliche Luftmobilität."

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Ingenieurskunst und einer Präsenz in 18 Ländern ermöglicht Quest Global den weltweit führenden Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen weiterhin, Produkte zu entwerfen, herzustellen und zu warten, die sicherer, vernetzter und effizienter sind. Die Anerkennung des Unternehmens als „Leader" durch ISG bestätigt erneut sein Engagement für die Weiterentwicklung von Ingenieursdienstleistungen, die die Industrie und die Welt voranbringen.

Um den Bericht aufzurufen, klicken Sie hier.

