Quest Global est reconnue comme un leader dans le rapport ISG Provider Lens™ 2025 - Services et solutions pour l'aérospatiale et de la défense

BANGALORE, Inde, 21 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Quest Global, la plus grande société indépendante de services d'ingénierie pure play au monde, a été reconnue comme un leader dans le rapport 2025 ISG Provider Lens™ - Services et solutions pour l'aérospatiale et de la défense à travers les États-Unis et l'Europe. Cette reconnaissance cimente la position de Quest Global en tant que partenaire de confiance pour les clients du monde entier et souligne sa capacité à fournir des services d'ingénierie et de transformation numérique critiques à grande échelle aux clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

Selon le rapport ISG Provider Lens™, Quest Global a été nommée leader dans plusieurs catégories clés de la chaîne de valeur Aérospatiale et Défense (A&D) au sein des segments Écosystème global et Entreprises de taille moyenne spécialisées. Aux États-Unis, l'entreprise a été classée comme un leader dans les domaines suivants : Ingénierie, conception et innovation ; Maintenance, réparations et révisions (Maintenance, Repairs and Overhaul, MRO) et marché secondaire ; Services aérospatiaux et services de défense ; et Transformation technologique et conseil. En Europe, Quest Global a été reconnue comme un leader dans les catégories Services aérospatiaux et de services de défense, et Ingénierie, conception et innovation au sein du segment des Entreprises de taille moyenne et spécialisées.

Le rapport ISG Provider Lens™ reconnaît Quest Global pour son expertise sectorielle approfondie et son utilisation avancée de l'IA, de l'IdO et des jumeaux numériques pour relever les principaux défis de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à de solides capacités multi-GCVP (gestion du cycle de vie produit) permettant un flux de données transparent entre les fonctions de conception, de fabrication et d'après-vente, l'entreprise accélère l'innovation et la fiabilité pour ses clients internationaux. Ses acquisitions stratégiques, dont celle d'EXB Solutions, et le lancement de Quest Defense Systems and Solutions (QDSS) aux États-Unis ont renforcé son expertise en matière de logiciels et d'ingénierie critique.

S'exprimant à propos de cette distinction, Rob Vatter, président exécutif et dirigeant mondial du département Aérospatiale et Défense chez Quest Global, a déclaré : « Le fait d'être nommé leader dans plusieurs catégories du rapport ISG Provider Lens témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le domaine de l'ingénierie. Alors que l'industrie aérospatiale et de la défense continue d'évoluer grâce à la transformation numérique, notre objectif reste de donner à nos clients les moyens de concevoir, de construire et de maintenir des systèmes plus intelligents, plus sûrs et plus efficaces, prêts pour l'avenir. »

Swadhin Pradhan, directeur adjoint et analyste principal d'ISG Research, a confié pour sa part : « L'expertise sectorielle de Quest Global et l'accent mis sur l'ingénierie numérique aident à stimuler l'innovation dans l'espace de l'A&D à travers des segments clés, y compris les moteurs, l'avionique, les structures, la MRO, la chaîne d'approvisionnement et divers domaines émergents comme l'espace et la mobilité aérienne avancée. »

Avec plus de deux décennies d'excellence en ingénierie et une présence dans dix-huit pays, Quest Global continue de permettre aux plus grandes organisations de l'aérospatiale et de la défense de concevoir, fabriquer et maintenir des produits plus sûrs, plus connectés et plus efficaces. Cette reconnaissance de la part d'ISG réaffirme l'engagement de l'entreprise à faire progresser les services d'ingénierie qui eux-mêmes font avancer les industries et le monde.

Pour accéder au rapport, cliquez ici.

À propos de Quest Global :

Chez Quest Global, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi la manière et la raison pour lesquelles nous le faisons qui nous différencient. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais notre véritable motivation est la création d'un avenir meilleur. Depuis plus de 25 ans, nous apportons des réponses aux problèmes d'ingénierie les plus complexes au monde. Présents dans 18 pays, avec plus de 93 centres de distribution à travers le monde, nos 21 500 esprits curieux se targuent de faire les choses différemment pour donner vie à l'impossible. Grâce à une approche multidimensionnelle, combinant technologie, expertise sectorielle et talents diversifiés, nous relevons les défis essentiels de manière plus rapide et efficace. Et nous intervenons dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, des technologies de pointe, des technologies médicales et des soins de santé, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des solutions d'ingénierie de bout en bout de classe mondiale.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1830310/Quest_Global_Logo.jpg