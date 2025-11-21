-Quest Global reconocida como líder en el informe ISG Provider Lens™ 2025 para servicios y soluciones aeroespaciales y de defensa

BENGALURU, India, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Quest Global, la mayor empresa independiente de servicios de ingeniería del mundo, ha sido reconocida como líder en el informe ISG Provider Lens™ Aerospace and Defense Services and Solutions 2025 en EE.UU. y Europa. Este reconocimiento consolida la posición de Quest Global como socio de confianza para clientes de todo el mundo y destaca su capacidad para ofrecer servicios de ingeniería y transformación digital de misión crítica a gran escala para clientes del sector aeroespacial y de defensa.

Según el informe ISG Provider Lens™, Quest Global ha sido reconocida como líder en varias categorías clave de la cadena de valor aeroespacial y de defensa, tanto en el ecosistema general como en el segmento de empresas medianas y especializadas. En EE.UU., la compañía se posiciona como líder en ingeniería, diseño e innovación; mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y posventa; servicios aeroespaciales y de defensa; y transformación tecnológica y consultoría. En Europa, Quest Global ha sido reconocida como líder en las categorías de servicios aeroespaciales y de defensa e ingeniería, diseño e innovación para el segmento de empresas medianas y especializadas.

El informe ISG Provider Lens™ reconoce a Quest Global por su profundo conocimiento del sector y el uso avanzado de IA, IoT y gemelos digitales para abordar los principales desafíos de la industria aeroespacial y de defensa. Gracias a sus sólidas capacidades multi-PLM, que permiten un flujo de datos fluido entre las funciones de diseño, fabricación y posventa, la empresa impulsa una mayor innovación y fiabilidad para sus clientes globales. Sus adquisiciones estratégicas, como EXB Solutions, y el lanzamiento de Quest Defense Systems and Solutions (QDSS) en EE.UU. han fortalecido su experiencia en software e ingeniería de misión crítica.

Al respecto, Rob Vatter, presidente ejecutivo y director global de negocios para el sector aeroespacial y de defensa de Quest Global, comentó: "Ser reconocidos como líderes en múltiples categorías en el informe ISG Provider Lens es una prueba de nuestro firme compromiso con la excelencia en ingeniería y la innovación. A medida que la industria aeroespacial y de defensa continúa evolucionando mediante la transformación digital, nuestro enfoque sigue centrado en capacitar a nuestros clientes para diseñar, construir y mantener sistemas más inteligentes, seguros y eficientes, preparados para el futuro".

Swadhin Pradhan, subdirector y analista principal de ISG Research, añadió: "La experiencia de Quest Global en la industria y su enfoque en la ingeniería digital ayudan a impulsar la innovación en el sector aeroespacial y de defensa en segmentos clave, incluidos motores, aviónica, estructuras, mantenimiento, reparación y revisión (MRO), cadena de suministro y áreas emergentes como el espacio y la movilidad aérea avanzada".

Con más de dos décadas de excelencia en ingeniería y presencia en 18 países, Quest Global sigue permitiendo a las principales organizaciones aeroespaciales y de defensa del mundo diseñar, fabricar y mantener productos más seguros, conectados y eficientes. El reconocimiento de la compañía como Líder por parte de ISG reafirma su compromiso con el avance de los servicios de ingeniería que impulsan el progreso de las industrias y del mundo.

Acerca de Quest Global:

En Quest Global, no solo nos distingue lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente creamos es un futuro más brillante. Durante más de 25 años, hemos resuelto los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Con presencia en más de 18 países y más de 93 centros de desarrollo globales, nuestros más de 21 500 profesionales, con una mentalidad innovadora, aprovechan el poder de hacer las cosas de forma diferente para lograr lo imposible. Mediante un enfoque multidimensional que combina tecnología, experiencia en el sector y talento diverso, abordamos los desafíos críticos con mayor rapidez y eficacia. Y lo hacemos en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, energético, de alta tecnología, de tecnología médica y salud, ferroviario y de semiconductores. Para obtener soluciones de ingeniería integrales de primer nivel, somos su socio de confianza.