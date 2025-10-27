Quest Global erweitert strategische Zusammenarbeit mit Babcock International zur Unterstützung seiner Marine-Nuklearbetriebs

LONDON, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Quest Global, das weltweit größte unabhängige Unternehmen, das sich ausschließlich auf Ingenieursdienstleistungen spezialisiert hat, gab heute einen bedeutenden Meilenstein in seiner Zusammenarbeit mit Babcock International bekannt. Das Unternehmen, das nun bereits im dritten Jahr technische Dienstleistungen erbringt, baut sein strategisches Engagement als zuverlässiger Lieferant aus und bekräftigt damit sein langfristiges Engagement für den britischen Marine-Nuklearsektor und Programme für kritische Infrastrukturen.

Im Rahmen dieses erweiterten Engagements investiert Quest Global aktiv in die Weiterbildung von Fachkräften in Schlüsselbereichen wie Schiffsbau, Stromverteilung und Stilllegung. Diese Initiative unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Stärkung des Pools an Ingenieurtalenten in Großbritannien und seine Ausrichtung auf die strategischen Ziele der Growth Alliance Plymouth.

„Diese Beziehung ist ein Beweis für unser gemeinsames Bestreben, transformative Ingenieursleistungen zu erbringen, Innovationen zu fördern und einen bedeutenden Beitrag zur Beschäftigungs- und nationalen Sicherheitsagenda Großbritanniens zu leisten", erklärte Rob Vatter, Executive President von Quest Global. „Wir sind stolz darauf, Babcock International im Rahmen unserer sich entwickelnden Zusammenarbeit zu unterstützen und gleichzeitig lokale Kompetenzen aufzubauen und langfristigen Wert zu schaffen."

Seit Beginn der Zusammenarbeit im Juli 2023 erbringt Quest Global Ingenieurdienstleistungen für den Bereich Marine-Nukleartechnik von Babcock. Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit fungiert das Unternehmen weiterhin als intelligenter Lieferant, sodass sich Babcock auf geschäftskritische Aktivitäten konzentrieren kann.

„Diese nächste Phase der Zusammenarbeit mit Quest Global spiegelt das Vertrauen wider, das wir in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens haben, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt- und Engineering-Wert liegt", erklärte Mark Prince, Nuclear Engineering Director bei Babcock. Er betonte: „Der kontinuierliche Beitrag von Quest Global stärkt unsere Leistungsfähigkeit im gesamten Bereich der Marine-Nukleartechnik und darüber hinaus, sodass wir uns weiterhin auf unsere Mission zum Schutz unserer nationalen Interessen konzentrieren können."

Während das Engagement in seine ehrgeizigste Phase eintritt, bleibt die Zusammenarbeit zwischen Quest Global und Babcock weiterhin fest auf die strategische Ausrichtung, die operative Umsetzung und die Unterstützung der wichtigsten nationalen Initiativen Großbritanniens ausgerichtet. Mit branchenübergreifender Expertise, einem Bekenntnis zu Innovation und einem Fokus auf exzellente Leistungen ist Quest Global weiterhin ein vertrauenswürdiger strategischer Lieferant für Babcock International.

Informationen zu Quest Global

Bei Quest Global ist es nicht nur das, was wir tun, sondern wie und warum wir es tun, was uns unterscheidet. Wir sind im Bereich der Technik tätig, aber was wir wirklich schaffen, ist eine bessere Zukunft. Seit über 25 Jahren lösen wir die komplexesten technischen Probleme der Welt. Mit Niederlassungen in über 18 Ländern und mehr als 93 globalen Lieferzentren nutzen unsere über 21.500 neugierigen Köpfe die Kraft, Dinge anders anzugehen, um das Unmögliche möglich zu machen. Mit einem multidimensionalen Ansatz, der Technologie, Branchenexpertise und vielfältige Talente kombiniert, bewältigen wir kritische Herausforderungen schneller und effektiver. Und das in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Medizintechnik und Gesundheitswesen, Schienenverkehr und Halbleiter. Für erstklassige End-to-End-Engineering-Lösungen sind wir Ihr zuverlässiger Partner.

Informationen zu Babcock International

Babcock International ist ein britisches Unternehmen für Verteidigungs-, Nuklear- und Luftfahrttechnik, das sich auf die Verwaltung komplexer Anlagen und Infrastrukturen für Kunden aus dem zivilen und öffentlichen Sektor spezialisiert hat, wobei der Schwerpunkt auf dem britischen Verteidigungsministerium liegt. Das Unternehmen bietet lebenslangen technischen Support, Ingenieursdienstleistungen und Spezialausrüstung für verschiedene kritische Anlagen, darunter Marineschiffe, U-Boote und Verteidigungssysteme, und ist in Regionen wie Großbritannien, Afrika, Nordamerika und Australasien tätig.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1830310/Quest_Global_Logo.jpg