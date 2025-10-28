Quest Global étend son engagement stratégique avec Babcock International pour soutenir ses opérations nucléaires navales

LONDRES, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Quest Global, la plus grande société indépendante de services d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui une étape importante dans sa collaboration avec Babcock International. La société, qui entre dans sa troisième année de soutien en services d'ingénierie, étend son engagement stratégique en tant que fournisseur de confiance, renforçant ainsi son engagement à long terme dans le secteur du nucléaire naval et des programmes d'infrastructures critiques du Royaume-Uni.

Dans le cadre de cet engagement élargi, Quest Global investit activement dans le perfectionnement des talents dans des domaines clés tels que l'architecture navale, la distribution d'énergie électrique et le déclassement. Cette initiative souligne la volonté de l'entreprise de renforcer le vivier de talents en ingénierie au Royaume-Uni et son alignement sur les objectifs stratégiques de Growth Alliance Plymouth.

« Cette relation témoigne de notre ambition commune d'obtenir des résultats transformateurs en matière d'ingénierie, d'encourager l'innovation et de contribuer de manière significative à l'emploi et à la sécurité nationale au Royaume-Uni », a déclaré Rob Vatter, président exécutif de Quest Global, à l'adresse. « En développant notre engagement, nous sommes fiers de soutenir Babcock International tout en renforçant les capacités locales et en créant de la valeur à long terme. »

Depuis le début de l'engagement initial en juillet 2023, Quest Global fournit des services d'ingénierie au secteur nucléaire naval de Babcock. Dans le cadre de cette collaboration élargie, l'entreprise continue de jouer le rôle de fournisseur intelligent, ce qui permet à Babcock de se concentrer sur les opérations essentielles à son activité.

« Cette nouvelle phase de collaboration avec Quest Global reflète la confiance que nous avons dans leur capacité à livrer, en mettant l'accent sur la valeur du projet et de l'ingénierie », a déclaré Mark Prince, directeur de l'ingénierie nucléaire chez Babcock. Il a souligné que « la contribution continue de Quest Global renforce nos capacités de livraison dans le secteur du nucléaire naval et au-delà, ce qui nous permet de rester concentrés sur notre mission de protection de nos intérêts nationaux ».

Alors que l'engagement entre dans sa phase la plus ambitieuse, la collaboration entre Quest Global et Babcock reste fermement alignée sur la direction stratégique, la livraison opérationnelle et le soutien aux initiatives nationales clés du Royaume-Uni. Grâce à son expertise intersectorielle, à son engagement en faveur de l'innovation et à son souci d'excellence, Quest Global continue d'être un fournisseur stratégique de confiance pour Babcock International.

