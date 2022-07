Quest Global rejoint la Coalition for Open Process Automation (COPA) pour permettre à ses clients de voyager dans l'industrie 4.0

La COPA est un programme de partenariat formé par CPLANE et CSI pour encourager la collaboration entre les fournisseurs industriels et informatiques afin de créer des systèmes de contrôle commercial basés sur la norme Open Process Automation (O -PAS). La COPA aligne les ressources des principaux fournisseurs pour introduire le premier système de contrôle industriel ouvert et disponible dans le commerce. En tant que membre de la COPA, Quest Global intégrera ses services à QuickStart de la COPA, une initiative conçue pour accélérer l'adoption de systèmes de contrôle ouverts de prochaine génération pour permettre l'avènement de l'industrie 4.0.

S'exprimant à cette occasion, Suraj R., président et responsable commercial mondial de la branche Énergie de Quest Global, a déclaré : « Nous croyons que l'ingénierie a la capacité unique de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui se transformeront en obstacle demain. Notre équipe de brillants ingénieurs s'efforce constamment de rendre l'impossible possible pour nos clients. Par l'entremise de l'association COPA, nous aiderons fortement le secteur industriel à surmonter les obstacles techniques auxquels il est confronté dans la mise en œuvre commerciale de la norme Open Process Automation. »

Quest Global peut équiper les plus grandes entreprises industrielles du monde dans leur voyage vers l'industrie 4.0 avec des services pour réaliser les systèmes de contrôle industriels les plus avancés. Ces entreprises seront en mesure de faire facilement migrer leur infrastructure, de minimiser le coût de la migration et d'avoir un système de soutien amélioré, évitant ainsi les goulots d'étranglement.

Le porte-parole de la COPA, Bob Hagenau, PDG de CPLANE.ai a ajouté : « La COPA est heureuse que Quest Global la rejoigne. L'organisation a fait ses preuves en soutenant les FEO de calibre mondial dans l'introduction, l'amélioration et la mise à niveau de leurs systèmes de contrôle industriel. L'intégration de ses solutions et services au système QuickStart contribuera à accélérer la transformation numérique des industriels. »

À propos de Quest Global

Nous sommes Quest Global. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui nous rend différents. Nous croyons que l'ingénierie est en mesure de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir. Depuis 25 ans, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde. Organisation mondiale, basée à Singapour, nous vivons et travaillons dans 17 pays, et comptons 56 centres mondiaux de prestation de services, animés par plus de 13 000 employés extraordinaires qui, chaque jour, rendent possible l'impossible.

Quest Global apporte une connaissance approfondie du secteur et une expertise numérique pour fournir dans le monde entier des services d'ingénierie produits de bout en bout. Nous allions technologies et industries et nous appuyons sur les contributions de diverses personnes et leurs domaines d'expertise afin de faciliter la résolution plus rapide des problèmes. Cette approche multidimensionnelle nous permet de résoudre les défis les plus importants et à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des soins de santé, des dispositifs médicaux, du transport ferroviaire et des semi-conducteurs.

