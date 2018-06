QuEST Global signe un accord définitif en vue de l'acquisition d'Engineering Community S.L. afin d'accélérer l'innovation en matière d'ingénierie pour ses clients en Europe

Cette acquisition est la dernière d'une série d'étapes importantes franchies par QuEST qui sont en phase avec sa stratégie de diversification rapide. Avec celle-ci, QuEST va accroître sa présence sur le continent européen, offrant une efficacité accrue en matière de développement et des avantages en termes de délais de livraison aux clients de tous les secteurs, particulièrement dans l'énergie, l'automobile et la haute technologie. Partenaire de codéveloppement en ingénierie hautement spécialisé pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les concepteurs de produits, engicom bénéficie d'une vaste expérience de près de deux décennies à tous les niveaux de la chaîne de valeur du développement et de la fabrication de produits. Cristallisant son expertise dans divers secteurs verticaux, engicom a développé une gamme de composants mécaniques avancés qui simplifient la chaîne logistique et assurent une amélioration continue pour les fabricants.

Ajit Prabhu, président du Conseil et PDG de QuEST Global, a déclaré : « Nous cherchons sans cesse de nouveaux talents capables de créer des solutions d'ingénierie pour nos clients. Les fondateurs d'engicom, qui sont des ingénieurs passionnés eux-mêmes, ont une profonde expertise du développement de nouveaux produits et de tous les services d'ingénierie associés dans les secteurs de l'énergie éolienne, de l'automobile et de la haute technologie. Nos clients sont des leaders dans leurs secteurs respectifs, et cette acquisition nous aidera à leur offrir des solutions à bas coût en Europe. Nous investissons massivement dans le développement de compétences numériques, notamment dans des solutions d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond et de réalité augmentée, afin d'aider nos clients à innover et raccourcir leur cycle de développement de produits ainsi qu'à mettre de nouvelles solutions sur le marché. »

Fondée en 2002, engicom est dirigée par Adria Roca, Eduard Ferreró et Lluis Raurich. Elle se compose d'une équipe solide d'ingénieurs concepteurs et dispose d'une excellente capacité à construire et réaliser des bancs d'essai pour développer des solutions d'ingénierie innovantes, légères et fiables. Nous utiliserons ses capacités pour offrir des solutions de conception et de développement de bancs d'essai mécaniques à bas coût à nos clients du monde entier. Mettant à profit son savoir-faire pluridisciplinaire approfondi dans une région où elle peut fournir des solutions d'ingénierie de haute qualité à ses clients, engicom offre des services tels que des concepts techniques, des études de faisabilité, des tests, des dessins et des modèles en 2D ou en 3D, des documents techniques et des simulations, des analyses MEF, des assemblages de petites séries et des prototypes pour les services de recherche et de développement de ses clients dans les secteurs de l'énergie, de la haute technologie et de l'automobile.

Lluis Raurich, PDG d'Engineering Community, s'est exprimé ainsi : « La combinaison d'engicom et de QuEST est porteuse de grandes opportunités pour nos clients, nos employés et l'Espagne. Notre capacité à fournir des solutions d'ingénierie de pointe combinée à l'expertise de QuEST dans le domaine des logiciels et de la mécanique nous permettront de créer des offres de services avancées et de fournir une valeur inégalée à nos clients. En tant qu'organisation internationale, nous serons en mesure de servir de nouveaux clients plus importants en Espagne, de créer plus de postes d'ingénieur hautement qualifiés, et d'apporter une contribution plus importante à l'économie. »

Marcos Vega, vice-président et directeur commercial de QuEST Global en Espagne, a déclaré : « L'ajout d'engicom au portefeuille de QuEST améliorera notre capacité à accompagner nos clients dans la région. engicom se compose d'une solide équipe d'ingénierie et de recherche et développement, et dispose d'une excellente capacité à réaliser des bancs d'essai et à fournir des solutions d'ingénierie légères. Cette acquisition élargira le spectre des services d'ingénierie de QuEST et renforcera nos relations avec nos clients existants en Espagne et en Europe. »

Au cours des deux dernières décennies, QuEST s'est développée à un rythme constant et rapide, de manière interne et externe. Cette acquisition est la sixième d'une série d'acquisitions réalisées en Europe et à travers ces acquisitions, la société a intégré un excellent leadership ainsi que des capacités remarquables afin de créer l'un des portefeuilles les plus diversifiés en matière de services d'ingénierie.

À propos de QuEST Global

QuEST Global (http://www.quest-global.com) est un partenaire de services et de solutions d'ingénierie de confiance pour de nombreuses sociétés du Fortune 500 dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des dispositifs médicaux, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'énergie, de la haute technologie, de l'industrie et du transport ferroviaire, employant plus de 10 300 associés. Depuis plus de 20 ans, QuEST est un partenaire de confiance offrant un soutien complet tout au long du cycle de vie d'ingénierie afin d'aider ses clients à accroître l'efficacité et la qualité, à créer de nouveaux produits et à ouvrir de nouveaux marchés. À travers une approche collaborative et personnalisée, QuEST permet à ses clients de gérer les besoins traditionnels sur le plan de l'ingénierie ainsi que la convergence des technologies numériques et mécaniques pour les aider à créer des produits et des services sûrs, fiables et de haute qualité.

SOURCE QuEST Global